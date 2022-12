Airbus: Remote Carrier demonstrator rilasciato e operato per la prima volta da un A400M in volo

La Bundeswehr tedesca, Airbus, il German Aerospace Center DLR e le società tedesche SFL e Geradts hanno effettuato congiuntamente il primo lancio di successo al mondo di un Remote Carrier flight test demonstrator da un A400M in volo. Moltiplicare la forza ed estendere il range degli unmanned systems sarà uno dei ruoli futuri degli Airbus military transport aircraft nel Future Combat Air System (FCAS).

“L’eccellente collaborazione con i nostri clienti e partner tedeschi sulla campagna A400M UAV Launcher è un’ulteriore prova di come lo sviluppo di FCAS porterà l’innovazione e le tecnologie a un livello superiore”, ha affermato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “FCAS come system of systems sta iniziando a prendere forma ora”.

“Il dispositivo per il lancio di Remote Carriers da un A400M in volo è stato sviluppato in soli sei mesi. Per il test flight è stato caricato sulla rampa di un Bundeswehr A400M, da cui è stato lanciato il Remote Carrier demonstrator, un Airbus Do-DT25 drone modificato. Dopo il rilascio, i motori del Do-DT25 sono stati avviati ed ha proseguito in powered flight mode. L’equipaggio a bordo dell’A400M ha quindi ceduto il controllo a un operatore a terra, che ha comandato e fatto atterrare in sicurezza il drone.

I Remote Carriers saranno una componente importante di FCAS. Voleranno in stretta collaborazione con manned aircraft e supporteranno i piloti nei loro compiti e missioni. I military transport aircraft come l’A400M svolgeranno un ruolo importante: come navi madre, porteranno i Remote Carrier il più vicino possibile alle loro aree operative prima di rilasciare fino a 50 small o fino a 12 heavy Remote Carriers. Questi si uniranno poi agli aerei con equipaggio, operanti con un alto grado di automazione sebbene sempre sotto il controllo di un pilota”, afferma Airbus.

“Per preparare l’A400M UAV Launcher per la campagna di test, Airbus, il Bundeswehr Technical Center for Aircraft and Aeronautical Equipment (WTD 61), DLR, SFL e Geradts hanno applicato nuovi metodi di lavoro, come la prototipazione rapida e un joint flight testing approach. Ciò ha consentito al team multidisciplinare di sviluppare e integrare il sistema, portandolo nel necessario systems-of-systems context in un tempo molto breve, pronto per i flight testing. Durante lo sviluppo, questa configurazione industriale flessibile e nuove modalità di lavoro collaborative sono state supportate dal German procurement office, BAAINBw”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)