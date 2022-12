News Brevi – 12.12.2022

WIZZ AIR: STATEMENT SULLE AVVERSE CONDIZIONI METEO IN UK – In merito ai disagi causati dalle condizioni meteorologiche avverse che si sono registrate nella giornata dell’11 dicembre 2022, Wizz Air informa: “Forti nevicate e condizioni meteorologiche avverse, come la nebbia ghiacciata, hanno colpito il Regno Unito l’11 dicembre scorso, causando gravi disagi ai trasporti pubblici di terra e a tutte le compagnie aeree che volano da e per il Regno Unito. Le interruzioni del trasporto pubblico locale hanno impedito al personale aeroportuale (tra i quali addetti ai controlli di sicurezza, agenti di assistenza a terra, personale addetto allo sbrinamento degli aeromobili) di raggiungere il proprio posto di lavoro, mentre gli oltre 10 centimetri di neve accumulati sulle piste e in altri punti degli aeroporti hanno impedito alle compagnie aeree di partire o atterrare in diversi aeroporti del Regno Unito. Anche Wizz Air è stata colpita da queste circostanze impreviste e purtroppo ha dovuto cancellare o ritardare pesantemente alcuni dei suoi voli da e per gli aeroporti di Londra Luton e Londra Gatwick. I team di Wizz Air stanno lavorando duramente per ripristinare le normali operazioni, ma in questa fase ci sono una serie di fattori al di fuori del controllo della compagnia aerea. Wizz Air ha informato i suoi passeggeri, che hanno prenotato direttamente attraverso wizzair.com o attraverso la sua applicazione mobile, riguardo la situazione attuale e la possibilità di ri-prenotare i loro voli, mentre i passeggeri che hanno prenotato attraverso un intermediario devono rivolgersi a queste società per ulteriori informazioni. Sebbene la compagnia aerea stia lavorando duramente con i suoi partner locali per fornire una sistemazione alberghiera ai passeggeri bloccati, Wizz Air avverte che, a causa delle decine di migliaia di passeggeri bloccati in diversi aeroporti del Regno Unito, trovare una sistemazione adeguata potrebbe richiedere più tempo del previsto. Wizz Air si impegna a riprendere le normali operazioni il prima possibile e ringrazia i passeggeri per la loro comprensione e il loro sostegno in questi momenti difficili”.

RYANAIR LANCIA IL SUMMER SCHEDULE 2023 A BRISTOL – Ryanair annuncia: “Ryanair ha annunciato il suo più grande programma di sempre per Bristol, con 33 rotte per l’estate ’23, incluse nuove rotte per Bydgoszcz, Porto, Marsiglia e Venezia. Il programma a Bristol per la Summer ’23 offrirà: 1 nuovo aereo basato (5 in totale, inclusi 2 Boeing 737 8-200 “Gamechangers”); 33 rotte totali, incluse 4 nuove: Bydgoszcz, Porto, Marsiglia e Venezia; aumento delle frequenze su 9 rotte, tra cui Dublino, Limoges, Milano e Palma: oltre 290 voli settimanali”.

RYANAIR ANNUNCIA IL SUMMER SCHEDULE A PER BOURNEMOUTH – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo più grande programma di sempre per Bournemouth con 18 rotte, incluse 3 nuove rotte per Carcassonne, Edimburgo e Venezia, per l’estate ’23. Il programma a Bournemouth per la Summer ’23 offrirà: 1 nuovo aereo basato (2 in totale); 18 rotte totali, incluse 3 nuove rotte per Carcassonne, Edimburgo e Venezia; aumento delle frequenze su 4 rotte: Alicante, Faro, Girona e Palma; 120 voli settimanali”.

AIR CANADA SI CONGRATULA CON JASON BERRY PER LA NOMINA COME “EXECUTIVE OF THE YEAR” DA AIR CARGO WORLD – Air Canada si è congratulata con Jason Berry, Vice President, Cargo, per essere stato nominato Executive of the Year da Air Cargo World, una delle pubblicazioni più longeve incentrate sui settori dei trasporti e della logistica. “Questo premio è un riconoscimento molto meritato per Jason, che condivide con il suo team. Da quando è entrato in Air Canada per guidare la nostra divisione cargo, ha dimostrato la sua capacità di costruire e guidare una squadra forte che è ben posizionata per guidare in avanti il nostro cargo business. Arrivare ad Air Canada Cargo al culmine della pandemia ha presentato una serie unica di sfide, che ha affrontato a testa alta. Ha cercato nuove opportunità, implementato nuove strategie, supervisionato l’introduzione dei nostri Boeing 767 Freighter e ha promosso gli investimenti nella tecnologia e nelle nostre persone per posizionare la compagnia per la crescita e il successo continuo”, ha affermato Lucie Guillemette, Executive Vice-President and Chief Commercial Officer at Air Canada. Sotto la sua guida, Air Canada Cargo ha registrato ricavi record nel 2021 e continua a far crescere la propria attività attraverso investimenti critici in infrastrutture e tecnologia. Jason è entrato a far parte di Air Canada Cargo nel gennaio del 2021 e ha supervisionato un’enorme trasformazione che ha portato a una fiorente divisione cargo, nonostante gli effetti della pandemia sulla catena di approvvigionamento globale. Il segno più visibile di questa trasformazione è stato l’entrata in servizio di Boeing 767-300 Freighter dedicati, con due operativi e altri otto in arrivo. Air Canada ha anche ordinato due Boeing 777 Freighter, in consegna nel 2024.

TRAVEL WAIVER PER DELTA – Delta informa: “In preparazione di un’azione sindacale pianificata in Belgio, Delta e il suo partner di joint venture KLM hanno emesso un travel waiver per tutti i clienti che viaggiano da e per Bruxelles. Questo aiuterà i clienti interessati che viaggiano il 16 dicembre, consentendo di apportare una modifica una tantum al loro itinerario di viaggio. I clienti sono incoraggiati a controllare Delta.com o l’app mobile Fly Delta per lo stato del volo più recente”. Prosegue Delta: “Delta inoltre ha emesso un travel waiver a causa delle previsioni meteorologiche in Rockies and Northern Plains, per coloro che potrebbero essere interessati dal 12 al 13 dicembre 2022. La differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato avviene entro il 16 dicembre 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Se il viaggio viene riprenotato dopo il 16 dicembre, l’eventuale differenza di tariffa tra il biglietto originale e il nuovo biglietto verrà riscossa al momento della prenotazione”.

RYANAIR ANNUNCIA IL SUMMER SCHEDULE 2023 PER LA ROMANIA – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo nuovo programma per l’estate 23 in Romania, con oltre 370 voli settimanali su 41 rotte, incluse 8 nuove rotte verso popolari destinazioni come Bruxelles, Dublino, Parigi e Milano. Il programma per la Summer ’23 in Romania offrirà (Cluj e Iasi): 2 velivoli basati; 41 rotte totali, incluse 8 nuove; aggiunta di Iasi alla rete Ryanair per la prima volta; oltre 370 voli a settimana”.

LA POLISH NATIONAL POLICE AMPLIA LA SUA FLOTTA BLACK HAWK – PZL Mielec, una società Lockheed Martin, ha finalizzato un contratto con la Polish National Police per due elicotteri S-70i Black Hawk, che porteranno la sua flotta Black Hawk a cinque entro la fine del 2024. L’espansione della flotta Sikorsky Black Hawk svolgerà importanti missioni tra cui attività antiterrorismo, ricerca e soccorso e antincendio. “La Black Hawk’s multi-role mission flexibility è fondamentale per soddisfare le esigenze della Polish National Police. Portiamo una profonda comprensione delle missioni dei nostri clienti per fornire la soluzione migliore per le loro esigenze”, ha dichiarato Janusz Zakrecki, PZL Mielec President and General Director. “Questo contratto è un’altra pietra miliare importante, dato che questo stimato cliente sta ampliando la sua flotta Black Hawk, il che dimostra la fiducia della polizia nei nostri elicotteri”. Il contratto include un pacchetto di supporto logistico che coprirà i pezzi di ricambio, l’addestramento dei piloti e degli specialisti della manutenzione e le attrezzature di supporto a terra. Attualmente, la Police Aviation Authority opera tre elicotteri S-70i consegnati da PZL Mielec nel 2018 e nel 2019. Sono operati per una serie di attività, tra cui missioni di ricerca e soccorso, attività di pattugliamento delle frontiere e, in collaborazione con l’Headquarters of the State Fire Service, azioni di contrasto agli incendi e alle calamità naturali. L’ultima generazione di Black Hawk è dotata di avionica digitale, potenti motori GE, airframe structure ad alta resistenza e composite wide chord rotor blades.

AMERICAN AIRLINES INSERITA NEL DOW JONES SUSTAINABILITY NORTH AMERICA INDEX PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – Per il secondo anno consecutivo, American Airlines è l’unica compagnia aerea passeggeri ad essere inclusa nel Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI). American ha aumentato il suo punteggio anno su anno di oltre il 20%, un forte riconoscimento dei progressi compiuti dalla compagnia aerea verso il raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Il DJSI 2022 comprende i leader di sostenibilità nordamericani identificati da S&P Global attraverso il Corporate Sustainability Assessment. “Tornare nel Dow Jones Sustainability North America Index per il secondo anno consecutivo è un enorme onore”, ha dichiarato il CEO di American, Robert Isom. “Sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare, ma sono orgoglioso dei progressi compiuti da tutto il nostro team nell’ultimo anno. Mentre continuiamo a costruire American per prosperare per sempre, continueremo a mantenere questo elevato standard di leadership nel settore dell’aviazione”. American ha pubblicato il suo ultimo ESG report a luglio, che descrive in dettaglio i progressi compiuti dalla compagnia sulle principali priorità ESG nel 2021 e fornisce l’analisi aggiornata della compagnia aerea sul suo percorso verso emissioni nette zero entro il 2050. Maggiori informazioni sull’approccio di American all’ESG sono disponibili su aa.com/esg, mentre i dettagli sulla strategia di sostenibilità della compagnia aerea sono disponibili su aa.com/sustainability.

QATAR AIRWAYS OSPITA LE FIFA LEGENDS – Qatar Airways ha onorato alcuni dei migliori giocatori di calcio, così come i precedenti vincitori della FIFA World Cup™, presso la Qatar Airways House all’Hyatt Regency Oryx Hotel, alla presenza del presidente della FIFA, Gianni Infantino. L’evento ha ospitato il Live Draw per il FIFA Legends Tournament ed è stato condotto da Marco Materazzi, Roberto Carlos e David Trezeguet. Il torneo si svolgerà dal 15 al 16 dicembre presso il Khalifa International Tennis and Squash Complex. In qualità di sponsor della FIFA Legends Cup e Official Airline Partner of the FIFA World Cup™, Qatar Airways ha dato il benvenuto alle FIFA Legends, tra cui Ali Al Habsi, Cafu, Christian Vieri, Julio Cesar, Hristo Stoichkov, Jorge Campos, Juan Pablo Angel, Geremi Njitap e Javier Zanetti. Per celebrare la serata, tutti gli ospiti hanno potuto assistere a un’esibizione speciale di artisti di fama internazionale. La FIFA Legends Cup vedrà la partecipazione di otto squadre, ciascuna composta da 12 giocatori – otto dei quali sono uomini, due portieri e due donne, in una partita sei contro sei – 18 partite in totale durante il torneo. In qualità di programma frequent flyer ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™, a diversi membri Privilege Club nuovi ed esistenti è stata offerta un’esperienza calcistica indimenticabile nell’ambito dell’evento dell’11 dicembre, tra cui un incontro con alcune delle FIFA Legends a Doha. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Celebrare queste leggende e onorarle alla Qatar Airways House è una parte importante per promuovere l’eredità del Qatar in questo meraviglioso sport. Finora, la FIFA World Cup Qatar 2022™ è stata un enorme successo. In qualità di compagnia aerea ufficiale, supportiamo le quattro squadre rimanenti e siamo entusiasti di vedere chi porterà a casa il trofeo il 18 dicembre”.