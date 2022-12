Boeing e United Airlines finalizzano ordine per aeromobili 737 MAX e 787, compreso l’acquisto record di 100 Dreamliner

Boeing e United Airlines hanno annunciato oggi che il vettore sta investendo nella sua futura flotta con un ordine per 100 aerei 787, con l’opzione per acquistarne altri 100. L’accordo è il più grande ordine di 787 Dreamliner nella storia di Boeing. United sta inoltre acquistando 100 737 MAX, esercitando 44 opzioni esistenti e piazzando 56 nuovi ordini.

“United è emersa dalla pandemia come world’s leading global airline e flag carrier degli Stati Uniti”, ha dichiarato il CEO di United, Scott Kirby. “Questo ordine consolida ulteriormente il nostro vantaggio e crea nuove opportunità per i nostri clienti, dipendenti e azionisti, accelerando il nostro piano per connettere più persone in più luoghi in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza in volo”.

Gli attuali ordini della compagnia aerea per i jet Boeing hanno superato i 530 aerei, inclusi più di 430 737 MAX.

“Con questo investimento nella sua futura flotta, il 737 MAX e il 787 aiuteranno United ad accelerare la modernizzazione della flotta e la strategia di crescita globale”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Il team Boeing è onorato della fiducia di United nella nostra famiglia di aeroplani, per connettere le persone e trasportare merci in tutto il mondo per i decenni a venire”.

“Il 787 Dreamliner offre a United un’efficienza e una flessibilità senza precedenti attraverso la sua vasta rete di voli domestici e internazionali. Il 787 offre anche un impressionante miglioramento del 25% nel consumo di carburante rispetto agli aerei che sostituisce, a seconda della configurazione.

La famiglia 737 MAX è progettata per offrire una maggiore affidabilità e una migliore efficienza dei consumi nel single-aisle market. Il 737 MAX riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 20% rispetto agli aerei che sostituisce, a seconda della configurazione”, conclude Boeing.

United Airlines annuncia un ordine storico per acquisire fino a 200 nuovi aerei Boeing Widebody

United Airlines ha annunciato oggi il più grande ordine di velivoli widebody da parte di un vettore statunitense nella storia dell’aviazione commerciale: 100 Boeing 787 Dreamliner, con la possibilità di acquistarne altri 100. Questo storico acquisto è il prossimo capitolo dell’ambizioso piano United Next e rafforzerà il ruolo di leadership della compagnia aerea nei viaggi globali per gli anni a venire.

United prevede di prendere in consegna i nuovi aerei widebody tra il 2024 e il 2032 e può scegliere tra i modelli 787-8, 9 o 10, fornendo flessibilità per supportare un’ampia gamma di rotte.

United ha inoltre esercitato le opzioni per l’acquisto di 44 Boeing 737 MAX in consegna tra il 2024 e il 2026, in linea con il piano United Next 2026, e ha ordinato altri 56 aeromobili 737 MAX, con consegna tra il 2027 e il 2028.

“La compagnia aerea prevede ora di prendere in consegna circa 700 nuovi narrow and widebody aircraft entro la fine del 2032, di cui una media di più di due a settimana nel 2023 e più di tre a settimana nel 2024.

Inoltre, United continua il suo sforzo senza precedenti per aggiornare gli interni della sua flotta esistente. Oltre il 90% dei widebody internazionali del vettore dispone ora dell’United Polaris® business class seat, così come degli United Premium Plus® seating. Gli aggiornamenti per i restanti aeromobili saranno completati entro l’estate 2023. United inoltre eseguirà il retrofit del 100% dei suoi mainline, narrow-body planes con i suoi interni distintivi: circa 100 aeromobili dovrebbero essere completati nel 2023, mentre i restanti dovrebbero essere completati entro la fine del 2025.

Si prevede che circa 100 velivoli del nuovo ordine widebody sostituiranno i vecchi Boeing 767 e Boeing 777, con tutti i velivoli 767 rimossi dalla flotta United entro il 2030, con una riduzione prevista fino al 25% delle emissioni di carbonio per posto per i nuovi velivoli rispetto agli aerei più vecchi che dovrebbero sostituire”,afferma United.

“Questo ordine risolve le nostre attuali esigenze di sostituzione widebody in modo più efficiente in termini di consumo di carburante e di costi, offrendo allo stesso tempo ai nostri clienti un’esperienza di prim’ordine”, ha affermato Gerry Laderman, EVP e Chief Financial Officer, United. “Se il futuro del volo a lungo raggio è brillante come pensiamo che sarà, United è in grado di capitalizzare queste opportunità esercitando queste nuove opzioni widebody”.

“La nostra flotta widebody sarà rivitalizzata da queste nuove consegne 787 e rafforzerà ulteriormente ciò che sappiamo fare meglio: connettere le persone e unire il mondo con velivoli moderni, a misura di cliente e a basso consumo di carburante”, ha affermato Andrew Nocella, EVP e Chief Commercial Officer, United. “United è in una posizione unica per catturare la domanda di viaggi internazionali grazie alla nostra rete globale, alle dimensioni della flotta e ai gateway hub. Questa combinazione rappresenta un vantaggio significativo per la nostra attività negli anni a venire e un altro motivo per cui i clienti business e leisure scelgono United”.

“Le opzioni esercitate per i velivoli MAX sono coerenti con il piano United Next. United ha anche iniziato a costruire il portafoglio ordini per il 2027 e oltre con l’ordine fermo per 56 aeromobili MAX aggiuntivi.

Ogni United 787 dispone di quattro prodotti a bordo: United Polaris® business class, United Premium Plus®, Economy Plus® ed Economy, offrendo un’esperienza elevata e coerente in tutta la flotta widebody internazionale della compagnia aerea”, prosegue United.

“La nostra flotta di aeromobili 787 riunisce le parti migliori dell’esperienza del cliente United: servizio utile e cordiale, servizi eccezionali e tecnologia di prim’ordine”, ha affermato Linda Jojo, EVP e Chief Customer Officer, United.

“L’ordine di oggi dovrebbe anche portare a un aumento delle assunzioni: la compagnia aerea ha assunto 15.000 persone nel 2022 ed è sulla buona strada per aggiungerne altre 15.000 l’anno prossimo.

United ha fissato l’ambizioso obiettivo di essere 100% green, riducendo le proprie emissioni di gas serra del 100% entro il 2050, senza fare affidamento sulle tradizionali compensazioni di carbonio. Per arrivarci, la compagnia aerea sta introducendo nella sua flotta aeromobili più efficienti in termini di consumo di carburante e investendo in carburante per aviazione sostenibile e altre tecnologie di decarbonizzazione.

Secondo Boeing, il 787 Dreamliner contribuisce a migliorare fino al 25% la fuel efficiency e a ridurre le emissioni di carbonio per posto rispetto agli aerei che sostituisce attraverso nuovi motori, un uso esteso di materiali compositi leggeri, applicazioni di sistemi più efficienti e un’aerodinamica moderna.

Boeing ha lavorato per ridurre l’impronta sonora per i 787 Dreamliner. Infatti, l’impronta acustica del 787 è inferiore di oltre il 60% rispetto a quella degli aerei che sostituisce”, conclude United.

(Ufficio Stampa Boeing – United Airlines – Photo Credits: Boeing)