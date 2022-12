News Brevi – 13.12.2022

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: PRIMA DONAZIONE PER INIZIATIVA BENEFICA “UN DONO DAL CIELO PER AIRC” – Martedì 7 dicembre, presso l’Auditorium “Visconti” a Palazzo Aeronautica, si è svolta la cerimonia di consegna del primo assegno simbolico recante la somma raccolta dalla Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (DIPMA) in favore della fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro che opera in Italia da oltre 50 anni. Il Generale di Divisione Aerea Fabio Sardone, Direttore della DIPMA, nel corso del suo indirizzo di saluto, ha ringraziato tutto il personale della Direzione per la solidarietà mostrata con l’adesione all’iniziativa benefica sottolineando così la vicinanza concreta del suo personale che è espressione dei valori di altruismo e solidarietà a cui informano quotidianamente la loro azione. Il Capo del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, nel ringraziare la DIPMA per questa prima donazione ha auspicato che la stessa “sia da sprone ed esempio per tutti i nostri colleghi che nell’ambito dei propri Reparti o singolarmente potranno fornire il proprio contributo a sostegno della ricerca”. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi, delle manifestazioni e delle donazioni volontarie di Forza Armata che per tutto il 2023, anno del centenario dell’Aeronautica Militare, sosterranno l’iniziativa solidale “Un dono dal cielo” per l’AIRC per l’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di AIRC (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GIFT CARD RYANAIR – Ryanair informa: “A sole due settimane da Natale, i ritardatari abituati agli acquisti dell’ultimo minuto saranno felici di sapere che le gift card digitali di Ryanair sono disponibili online su Ryanair.com fino al 25 Dicembre. Alcune ricerche dimostrano che la maggior parte delle persone (il 62%) acquista i regali nella settimana prima di Natale, perciò è certo che non sarete gli unici a correre da un negozio all’altro. Per evitare lo stress da regalo, ordinate una gift card digitale Ryanair comodamente da casa vostra: verrà recapitata direttamente nella vostra casella di posta elettronica in pochi minuti, facile e veloce. A partire da soli 25 euro, le carte regalo Ryanair possono essere utilizzate per prenotare un volo verso una qualsiasi delle oltre 230 destinazioni della compagnia aerea in tutta Europa: l’unico problema è decidere dove andare”.

PRECISION AIR ESTENDE LA PARTNERSHIP CON AVIAREPS ALL’ASIA E ALL’AMERICA LATINA – Precision Air, compagnia aerea privata della Tanzania con sede a Dar es Salaam, ha nominato AVIAREPS agente generale di vendita (GSA) in Cina, Hong Kong, Colombia, India, Argentina, Cile, Brasile, Perù, Ecuador, Panama, Paraguay e Uruguay. Con la nomina a GSA in 12 nuovi mercati, AVIAREPS, leader mondiale nella rappresentanza, nel marketing e nella comunicazione per i brand dell’aviazione, del turismo, dell’hospitality e del food & beverage, è ora responsabile delle vendite, delle prenotazioni e del servizio di biglietteria della compagnia aerea per un totale di 28 mercati in Europa, Asia, Africa e America Latina. Precision Air, fondata nel 1993 come compagnia privata di trasporto aereo charter, opera servizi passeggeri verso Nairobi (Kenya), Comore e vari aeroporti della Tanzania dalla sua base principale, l’Aeroporto Internazionale Julius Nyerere di Dar es Salaam. Precision Air era di proprietà privata fino a quando Kenya Airways ha acquisito una quota del 49% nel 2003. Oltre ai 12 nuovi mercati in America Latina e Asia, AVIAREPS opera già come agente generale di vendita di Precision Air in Sudafrica, Russia, Giappone e in 13 Paesi europei: Germania, Austria, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Danimarca, Norvegia e Finlandia.

AIRBUS CONSEGNA IL SENTINEL-4 AIR MONITORING INSTRUMENT A EASA – Airbus Defence and Space ha consegnato con successo il primo Sentinel-4/UVN (Ultraviolet, Visible and Near Infra-Red) multispectral instrument flight model all’European Space Agency (ESA). Il prossimo anno sarà integrato nel satellite Meteosat Third Generation Sounder (MTG-S1). Lo strumento monitorerà continuamente i gas in traccia e gli aerosol chiave della qualità dell’aria dall’orbita geostazionaria, con l’Europa e il Nord Africa nel campo visivo. I gas traccia che monitorerà sono vitali per valutare la qualità dell’aria. Lo sviluppo e la produzione dello spettrometro Sentinel-4 per il programma Copernicus è stato guidato da Airbus a Ottobrunn/Monaco. “Le informazioni raccolte dallo strumento Sentinel-4 aiuteranno i responsabili delle decisioni a definire le politiche europee in materia di salute pubblica e sicurezza del traffico aereo per proteggere i cittadini europei”, ha dichiarato Philippe Pham, Head of Earth Observation and Science, Airbus. “La combinazione di un satellite geostazionario e di uno strumento come Sentinel-4 significa che le misurazioni dei gas traccia nell’atmosfera terrestre possono essere eseguite sopra l’Europa in un tempo record di circa 1 ora”. Lo strumento Sentinel-4 è uno spettrometro ad alta risoluzione con un revisit time veloce che opera in tre bande, che coprono gli intervalli di lunghezza d’onda dell’ultravioletto (305-400 nm), del visibile (400-500 nm) e del vicino infrarosso (750-775 nm). Il primo modello dello strumento sarà imbarcato sull’MTG-S1 spacecraft, il cui lancio è previsto nel 2024, e il secondo ancora da costruire volerà a bordo di MTG-S2, che sarà lanciato nel 2034. Lo scopo è garantire la disponibilità dei dati a la comunità scientifica per un periodo di due decenni. Sia lo spacecraft che lo strumento saranno gestiti da EUMETSAT. Lo strumento Sentinel-4 si basa sull’esperienza di precedenti strumenti ESA collaudati come Sciamachy e Tropomi (a bordo di Sentinel-5P), anch’essi costruiti da Airbus.

BOEING COMPANY A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE IN INDONESIA – The Boeing Company ha annunciato una donazione di 300.000 dollari (equivalenti a 4,6 miliardi di IDR) dal Boeing Charitable Trust per assistere coloro che sono stati colpiti dal recente Terremoto in Indonesia. “I danni causati da questo terremoto sono devastanti e Boeing è pronta ad assistere i nostri colleghi, amici e vicini indonesiani che sono stati colpiti da questo tragico evento”, ha affermato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations. “Siamo impegnati a collaborare con organizzazioni che porteranno rapidamente sollievo alle comunità più colpite, in modo che possano iniziare a guarire e avviare il processo di ricostruzione”. Nell’ambito del programma Boeing Gift Match, la società abbinerà le donazioni monetarie dollaro per dollaro effettuate dai dipendenti Boeing a organizzazioni di beneficenza che sostengono progetti di soccorso e recupero dopo il terremoto in Indonesia. Ciò amplierà la portata dell’assistenza fornita al popolo indonesiano.

CELLE SOLARI BOEING SPECTROLAB PER LA MISSIONE SWOT – Mentre la missione Surface Water and Ocean Topography (SWOT) inizia questo mese il suo rilevamento della superficie terrestre, il satellite riceverà energia dalle celle solari costruite da Spectrolab, Inc., un’azienda interamente controllata da Boeing. Il satellite SWOT, il cui lancio è previsto questo mese dalla Vandenberg Space Force Base in California, condurrà la prima indagine globale dell’acqua sulla superficie terrestre, osserverà i minimi dettagli della topografia della superficie dell’oceano e misurerà come i corpi idrici cambiano nel tempo. Il veicolo spaziale sarà alimentato da un array solare a sei pannelli, contenente un totale di 3.360 celle solari NeXt Triple Junction (XTJ) di Spectrolab. Queste celle avanzate estraggono energia da più lunghezze d’onda, consentendo una maggiore efficienza non possibile con la tecnologia delle celle solari al silicio disponibile in commercio. “Il team Spectrolab conosce i nostri sforzi per potenziare i programmi spaziali, per migliorare la vita sulla Terra. Imparare di più sul nostro pianeta in evoluzione è la chiave di questa missione”, ha affermato Tony Mueller, presidente di Spectrolab. “Siamo entusiasti che le celle solari Spectrolab alimenteranno il primo veicolo spaziale per esaminare quasi tutta l’acqua sulla superficie terrestre”. La missione SWOT sarà gestita dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, che ha fornito il payload scientifico e i suoi strumenti. Il lavoro sulle celle solari di Spectrolab è stato svolto per Thales Alenia Space, che è stata incaricata dal CNES di produrre il bus satellitare e condurre l’assemblaggio finale, l’integrazione e il test.

NUOVA CAMPAGNA NATALIZIA DI IBERIA – Iberia informa: “Per le vacanze, per concludere un affare, per un anno Erasmus, per amore, per cercare un futuro migliore…. Tutti abbiamo fatto un viaggio che ci ha fatto maturare, crescere e, insomma, cambiare vita. La campagna natalizia di quest’anno è dedicata a tutti quei passeggeri che un giorno hanno deciso di salire a bordo di un aereo Iberia per intraprendere un nuovo percorso, in quella che è una chiara allusione alla missione della compagnia aerea, “generare prosperità connettendo le persone con il mondo”. Attraverso la storia di una giovane donna che vola a New York per lavoro, Iberia celebra i viaggi che cambiano completamente le persone, come è successo a tanti clienti che hanno volato con la compagnia aerea attraverso l’Atlantico. Quest’anno, gli auguri di Natale di Iberia sono accompagnati da una storia di crescita personale, che inizia e finisce su uno degli aerei della compagnia aerea. La storia si conclude con la protagonista che torna a casa per festeggiare il Natale con la sua nuova famiglia e, una volta a bordo, un assistente di volo Iberia le dà il benvenuto “a casa”, alludendo a quel sentimento espresso da tanti clienti lontani dalla Spagna da molto tempo: quando a bordo di un aereo Iberia, sentono già di essere arrivati a casa. L’anno prossimo altre persone potranno realizzare i propri sogni volando con Iberia. Oltre alla campagna audiovisiva, la compagnia aerea realizzerà altre attività nell’ambito dei suoi piani natalizi, come un omaggio per cinque viaggi a New York, con i vincitori selezionati tra coloro che racconteranno la storia di un viaggio che ha cambiato le loro vite sui canali social media di Iberia”.

ANA RICONOSCIUTA DA CDP NELLA SUA 2022 CLIMATE CHANGE ‘A LIST’ – ANA HOLDINGS INC. (di seguito “ANA HD”) ha ricevuto un riconoscimento per la leadership nella trasparenza aziendale e per le performance in materia di cambiamenti climatici da CDP, un’organizzazione ambientale globale senza scopo di lucro, assicurandosi un posto nella sua ‘A List’ annuale, per la prima volta. “Il Gruppo ANA ha fissato un obiettivo ambientale a lungo termine per raggiungere lo zero netto entro l’anno fiscale 2050. Per garantire che stiamo facendo progressi verso questo obiettivo, abbiamo stabilito obiettivi specifici per l’anno fiscale 2030 e stiamo promuovendo attivamente iniziative come gruppo di compagnie aeree leader nei settori dell’ambiente e della sostenibilità. Attraverso la nostra iniziativa ANA Future Promise e altri sforzi, ANA HD continuerà a lavorare in modo proattivo per incorporare iniziative per ridurre le emissioni di CO2 e perseguire la sostenibilità nel settore dell’aviazione per contribuire alla realizzazione di una società a emissioni zero”, afferma ANA.

AMERICAN AIRLINES NOMINA DEVON MAY COME NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER – American Airlines Group Inc. ha annunciato oggi che Devon May è stato nominato Chief Financial Officer, dopo un lungo processo di successione. May, che attualmente è airline’s senior vice president of Finance and Investor Relations, assumerà il ruolo di CFO a partire dal 1° gennaio 2023. Riporterà al CEO di American, Robert Isom. Derek Kerr si dimetterà dal ruolo di CFO alla fine dell’anno. Kerr rimarrà in American come Vice Chair, President of American Eagle and Strategic Advisor. Continuerà a guidare gli American’s Regional and Cargo teams e a servire come Strategic Advisor per la compagnia. “Derek Kerr è semplicemente il miglior CFO nella storia del settore aereo”, ha affermato Isom. “È un grande amico ed è stato un consulente fidato per tutta la mia carriera. Il suo periodo di 20 anni come CFO di America West, US Airways e American non ha eguali. È stato determinante nel riunire American e US Airways e garantire che American rimanesse su basi solide durante la pandemia globale. American è ben posizionata grazie alla leadership e alla gestione di Derek, e ha passato anni a preparare Devon per le sue nuove responsabilità”. “Ho avuto il privilegio di chiamare Derek un amico e un collega per più di 30 anni”, ha dichiarato il presidente di American, Doug Parker. “È stato un enorme onore ricoprire il ruolo di CFO di American, US Airways e America West negli ultimi 20 anni”, ha affermato Kerr. “Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato in quel periodo, in particolare negli ultimi tre anni durante la pandemia, quando abbiamo affrontato una crisi diversa da qualsiasi altra il nostro settore avesse mai visto. Mentre andiamo avanti, l’organizzazione finanziaria è in ottime mani con Devon”. “Devon è la persona perfetta per guidare la nostra organizzazione finanziaria mentre continuiamo a concentrarci sul raggiungimento di una redditività sostenuta e sulla riduzione del debito”, ha aggiunto Isom. “Questa mossa segue un processo di successione pianificato da tempo e l’intero gruppo dirigente senior non vede l’ora di lavorare a fianco di Devon ancora più da vicino nel suo nuovo ruolo”. “Sono davvero onorato di assumere il ruolo di CFO in American”, ha dichiarato May. “Derek è stato un caro amico e un mentore per me per più di 20 anni e la nostra compagnia aerea è ben preparata per il futuro grazie alla sua leadership. Non vedo l’ora di guidare il nostro team finanziario mentre costruiamo sui progressi che abbiamo fatto. Il meglio deve ancora venire per American”.

NUOVO ACCORDO TRA ICAO E WHO – Un nuovo accordo tra l’ICAO e la World Health Organization (WHO) sosterrà l’uso di evidence-informed and risk-based approaches per i viaggi internazionali, sia nel contesto della pandemia COVID-19 che in altre potenziali emergenze sanitarie. Firmato dall’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e dal WHO Director General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’accordo invita i due organismi delle Nazioni Unite a mantenere e rafforzare ulteriormente la loro cooperazione sulla fornitura di consulenza e assistenza agli Stati membri e alle parti interessate del settore su policy and technical matters, secondo i rispettivi mandati. “Il WHO collabora da decenni con l’ICAO in materia di salute pubblica nell’aviazione civile, anche nel contesto del Collaborative Arrangement for the Prevention and Management of Public Health Events in Civil Aviation (CAPSCA) implementation support programme istituito nel 2009. Questa collaborazione si è intensificata dall’inizio della pandemia COVID-19 nel quadro della risposta a livello delle Nazioni Unite”, ha osservato Salazar. “Si basa sulla nostra cooperazione di successo nel contesto dell’ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART), che ha fornito un approccio armonizzato e ottimizzato per il riavvio e il ripristino sicuri e resilienti della rete di volo globale”. Un piano di lavoro congiunto guiderà l’attuazione di questo accordo. Le due agenzie utilizzeranno questo accordo per stabilire una più stretta collaborazione su questioni relative all’aviazione civile e alla salute pubblica, come parte del loro impegno per l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.