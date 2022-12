SWISS volerà con l’Airbus A350-900 dal 2025

Swiss International Air Lines (SWISS) sta compiendo un ulteriore importante passo avanti nella modernizzazione della sua flotta di aerei a lungo raggio. “Dal 2025 in poi, la compagnia prenderà gradualmente in consegna cinque nuovi Airbus A350-900, altamente economici e a basse emissioni, che sostituiranno a lungo termine i quattro rimanenti Airbus A340-300 della compagnia aerea. I cinque velivoli interessati fanno parte di un ordine totale di venticinque A350-900 effettuato da Lufthansa Group nel 2019. In tal modo, SWISS sottolinea ulteriormente i suoi sforzi per rendere le sue operazioni di volo più sostenibili, portando al contempo l’esperienza di viaggio per i clienti a nuovi livelli in tutte le classi di posti a sedere”, afferma SWISS.

“Siamo molto lieti di aver raggiunto l’inversione di tendenza dopo la crisi coronavirus e di essere tornati su una solida pista finanziaria”, afferma Dieter Vranckx, SWISS Chief Executive Officer. “Di conseguenza, siamo ora in grado di investire nuovamente nel futuro della nostra compagnia, nelle nostre persone e nella qualità che offriamo ai nostri ospiti in viaggio. Con questa sostanziale modernizzazione pianificata della nostra flotta di aeromobili a lungo raggio, stiamo impostando un percorso vitale per mantenere in modo sostenibile il nostro vantaggio competitivo a lungo termine”.

“Il bimotore Airbus A350-900 è oggi uno degli aerei a lungo raggio più avanzati ed economici in servizio. Produce circa il 25% in meno di emissioni di anidride carbonica rispetto al suo predecessore ed è anche molto più silenzioso. L’A350-900 consuma solo 2,5 litri di cherosene per 100 passeggeri-chilometro. Nella configurazione di SWISS, l’aereo sarà dotato di interni di cabina innovativi e all’avanguardia in tutte le classi. Offre inoltre una capacità di carico particolarmente ampia che supporterà ulteriormente lo Swiss WorldCargo business di SWISS“, prosegue SWISS.

“La nostra decisione di acquisire l’Airbus A350-900 è un chiaro impegno a migliorare ulteriormente la sostenibilità delle nostre operazioni di volo”, continua il CEO Vranckx. “Il nostro nuovo twinjet a lungo raggio giocherà un ruolo sostanziale nel raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi climatici. Aggiungendo questo aeromobile di ultima generazione alla nostra flotta, con tutto il comfort di volo aggiuntivo che fornirà ai nostri ospiti, confermiamo ulteriormente la nostra posizione di vettore aereo premium”.

