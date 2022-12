Ruili Airlines si unisce all’Embraer Energia Advisory Group

Ruili Airlines ha firmato un accordo con Embraer per entrare a far parte del suo Energia Advisory Group. Energia è il progetto di Embraer che sviluppa velivoli sostenibili per il futuro. Le aziende lavoreranno insieme sui requisiti di progettazione per gli aeromobili sostenibili di prossima generazione e sul potenziale mercato in Cina. Con base presso il Kunming Changshui International Airport, Ruili Airlines è un vettore premium a servizio completo focalizzato sull’innovazione. La compagnia aerea gestisce una rete di rotte domestiche e internazionali attraverso la Cina e il sud-est asiatico.

“Dò il benvenuto a Ruili Airlines, la prima compagnia aerea cinese ad entrare a far parte del nostro Energia Advisory Group. La partnership tra Embraer e Ruili Airlines è un passo significativo per il progetto Energia”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “Cerchiamo partner in tutto il mondo per condividere le idee innovative e le intuizioni operative, aggiungendo la loro esperienza alla missione dell’aviazione sostenibile. La prospettiva di Ruili Airlines sarà preziosa per lo sviluppo della famiglia di aeromobili Energia”.

Ruili Airlines lavorerà con Embraer per aiutare a definire le performance e i requisiti di progettazione per il suo Energia concept aircraft, due 19-30 seat designs con hybrid electric and hydrogen electric propulsion technologies (leggi anche qui).

“Siamo entusiasti di collaborare con Embraer al progetto Energia. È una grande opportunità per noi lavorare con un OEM per influenzare la progettazione di aeromobili sostenibili di nuova generazione, accelerando lo sviluppo dell’aviazione sostenibile in Cina”, ha affermato Ye Yajuan, presidente di Ruili Airlines. “In Ruili ci impegniamo ad aprire nuovi orizzonti e cooperare sull’innovazione per ottenere i migliori risultati. In qualità di prima compagnia aerea nativa di Wuxi, intendiamo sfruttare appieno i vantaggi regionali nella Cina orientale in rapida crescita, un centro sempre più importante per lo sviluppo tecnologico”.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di lavorare insieme a Ruili Airlines, esplorando modi innovativi per contribuire alla transizione verde dell’aviazione civile cinese”, ha affermato Guo Qing, Managing Director and VP Commercial Aviation, Embraer China. “La sostenibilità sarà un elemento chiave di differenziazione per le compagnie aeree nel mercato post-pandemia, poiché la consapevolezza e la preoccupazione ambientale aumentano tra i passeggeri. In Embraer non solo ci assicuriamo che i nostri attuali velivoli siano i più sostenibili oggi disponibili, ma investiamo anche nel futuro insieme ai nostri clienti. La partecipazione di Ruili ha un’importanza particolare perché la Cina è la regione che ha maggiori probabilità di vedere la maggiore crescita del traffico aereo”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)