American Airlines e Aeroporti di Roma annunciano l’introduzione del secondo volo giornaliero da Roma Fiumicino a Dallas Fort Worth

American Airlines e Aeroporti di Roma annunciano l’introduzione del secondo volo giornaliero che raddoppierà i collegamenti diretti da Roma Fiumicino (FCO) a Dallas – Fort Worth (DFW), offrendo ai passeggeri 2 voli al giorno dal principale aeroporto italiano verso il più grande hub di American.

Nel corso della stagione estiva 2023, American Airlines opererà fino a 14 voli diretti alla settimana dalla capitale d’Italia a quella del Texas, consentendo ai passeggeri di proseguire verso numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina.

“Sono felice di annunciare il secondo volo diretto giornaliero da Roma Fiumicino a Dallas – Fort Worth”, ha commentato Cristina Casati, Regional Sales Manager Southeast Europe di American Airlines. “Questo importante traguardo testimonia l’importanza del mercato italiano per American e siamo contenti di intensificare ulteriormente il nostro rapporto con Aeroporti di Roma operando nel corso della prossima stagione estiva fino a 42 voli diretti alla settimana da Roma agli Stati Uniti d’America”.

“Il raddoppio di frequenze del volo per Dallas rappresenta una gratificante conferma della proficua collaborazione storicamente sviluppata con American Airlines”, ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Il collegamento per Dallas, avviato nel 2017, si è immediatamente contraddistinto per le elevate performance commerciali e l’alto gradimento da parte del mercato. L’incremento di offerta rappresenta un segnale di confidenza per la prossima stagione estiva 2023 che vede Fiumicino confermarsi tra gli Hub europei più richiesti in termini di capacità programmata da parte delle più rilevanti compagnie internazionali”.

Il secondo volo giornaliero tra Roma Fiumicino (FCO) e Dallas – Fort Worth (DFW) opererà dal 2 giugno al 6 settembre 2023 con aeromobili Boeing 787 che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)