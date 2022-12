News Brevi – 14.12.2022

IBERIA: 95 ANNI DOPO, L’AIR SHUTTLE RIMANE LA GRANDE SCOMMESSA DI IBERIA IN SPAGNA – Oggi Iberia celebra il 95° anniversario del suo primo volo, che copriva la rotta tra Barcellona e Madrid. “Questo è stato il primo antecedente dell’Air Shuttle che, 95 anni dopo, continua ad essere il più grande impegno di Iberia per la connettività e il traffico corporate in Spagna. Attualmente, questa rotta ha 86 frequenze settimanali, il che porta il numero di voli giornalieri a 15. Nella stagione invernale, Iberia offrirà quasi 700.000 posti, una cifra che è già leggermente superiore alla capacità pre-COVID su questa rotta. La compagnia aerea opera tra Madrid e Barcellona con l’aereo Airbus A320neo, il più sostenibile della sua flotta a corto e medio raggio e con maggiore capacità. L’Air Shuttle, che quando fu inaugurato nel 1974 divenne la prima rotta del suo genere in Europa, oggi continua a collegare Madrid e Barcellona secondo la filosofia “arrive and fly” che caratterizza questo servizio, in quanto consente ai clienti di presentarsi fino a 20 minuti prima della partenza del volo e offre totale flessibilità nei collegamenti tra le due città”, afferma Iberia. “Sistemate su sedili di vimini e dirette all’aerodromo Cuatro Vientos di Madrid, 10 persone iniziarono il loro viaggio da Barcellona con il primo volo commerciale Iberia, che ebbe luogo il 14 dicembre 1927. Insieme a due membri dell’equipaggio, bagagli e carico, hanno volato su un aereo trimotore Rohrbach Roland, la cui velocità massima era di 205 km/h, che ha permesso loro di completare il viaggio in tre ore e mezza. Al suo arrivo, il re Alfonso XIII ha presieduto l’atto che ha formalizzato la nascita della compagnia, fondata sei mesi prima. Da quel momento Iberia offrì voli giornalieri tra Madrid e Barcellona, con una flotta di tre velivoli trimotore Rohrbach Roland che, durante il primo mese di operatività, totalizzarono 75 voli e 287 passeggeri”, conclude Iberia.

ANA HOLDINGS INCLUSA NEL DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO – ANA HOLDINGS INC. è stata selezionata come membro della Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) list per il sesto anno consecutivo e della Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index list per il settimo anno consecutivo. ANA HD è stata elogiata da Dow Jones per i suoi sforzi di sostenibilità aziendale, tra cui passenger safety, human rights, environmental reporting, information security, and supply chain management. La compagnia aerea ha anche ricevuto riconoscimenti per la sua strategia climatica e per quella contro lo spreco di cibo. Un totale di 332 aziende sono state incluse nel Dow Jones Sustainability World Index nel 2022 su quasi 2.500 società globali che sono state valutate. ANA HD è stata anche una delle sole 156 società su quasi 600 società selezionate nella regione Asia-Pacifico per il Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index. “La costante inclusione di ANA HD negli indici Dow Jones e in altre classifiche di sostenibilità è la prova che ANA HD prende sul serio i suoi sforzi per guidare il settore aereo verso una crescita sostenibile e creare valore sociale”, afferma ANA HOLDINGS.

QATAR DUTY FREE APRE IL PRIMO FIFA STORE ALL’HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT – Qatar Duty Free (QDF), Official Retail Partner for the FIFA World Cup Qatar 2022TM, ha lanciato ufficialmente il primo FIFA store presso il World Best Airport, l’Hamad International Airport. Il FIFA store mette in mostra una collezione di FIFA Official World Cup merchandise, souvenir, oggetti da collezione e maglie delle squadre. Il FIFA store si estende su 185 metri quadrati ed è operativo 24 ore su 24, tutti i giorni. Qatar Duty Free gestisce anche tutti gli official FIFA stores, situati in diverse località presso gli iconici otto stadi del Qatar e nel mega store al FIFA Fan Festival. Thabet Musleh, Vice President of Qatar Duty Free, ha dichiarato: “Questo è stato un periodo straordinario per la nostra patria, il Qatar, e siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo significativo nel torneo FIFA di quest’anno. Il lancio del primo FIFA store in tutto il mondo a la nostra nuova brand expansion all’Hamad International Airport sono un grande onore. Mentre il torneo volge al termine, non vediamo l’ora di accogliere migliaia di fan che viaggiano attraverso HIA per esplorare il FIFA store e acquistare souvenir per celebrare un’esperienza indimenticabile”. Il FIFA store presenta una collezione di merchandising FIFA, tra cui maglie da calcio, abbigliamento sportivo, accessori, l’Official FIFA World Cup Al Rihla Ball, souvenir e oggetti da collezione. Qatar Duty Free (QDF), una sussidiaria di Qatar Airways Group, è uno shopping emporium nel cuore dello Skytrax 2022 World’s Best Airport, l’Hamad International Airport (HIA), con oltre 50.000 metri quadrati di spazi duty-free e in concessione. Entro la fine del 2022, QDF vanterà più di 130 luxury and affordable retail outlet e più di 40 F&B outlets.

LUFTHANSA TECHNIK: COMPONENT SUPPORT PER AVIANCA – Lufthansa Technik e il vettore colombiano Avianca hanno firmato un comprehensive Total Component Support (TCS®) contract che copre repair and overhaul dei componenti per la Avianca Boeing 787 fleet. Il nuovo contratto fornirà pool support per un massimo di 16 velivoli nei prossimi nove anni, consolidando la partnership tra le società iniziata più di dieci anni fa. Álbert Pérez Subiros, Vice President of Maintenance, Avianca, ha dichiarato: “L’accordo che abbiamo raggiunto con Lufthansa Technik è in linea con il nostro obiettivo di diventare una compagnia aerea sempre più competitiva. Attraverso questo contratto, saremo in grado di avere la disponibilità puntuale di 787 components, rendendo più efficiente il nostro schema di costi, garantendo qualità, affidabilità e disponibilità della double-aisle fleet nel nostro long-range network”. “Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Avianca e continuare a costruire sulla nostra relazione per gli anni a venire. Con una fornitura di materiali e una logistica migliorate, il nostro Total Component Support TCS® garantisce una disponibilità ottimale per la flotta Boeing 787 di Avianca”, ha affermato Georgios Ouzounidis, Vice President Corporate Sales for The Americas at Lufthansa Technik. Con questo TCS® agreement, Avianca beneficia ora di un concetto di fornitura individuale che consente percorsi di trasporto brevi e rapidi. Lufthansa Technik fornisce già ad Avianca un comprehensive component support con Single Component Maintenance SCM®.

IN ORBITA IL METEOSAT THIRD GENERATION CON IL “LIGHTNING IMAGER” DI LEONARDO – È stato lanciato con successo nella notte del 13 dicembre, dallo spazioporto europeo in Guyana Francese, a bordo di un razzo Ariane5, Meteosat Third Generation (MTG-I 1) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed EUMETSAT, il primo di una nuova generazione di satelliti per le previsioni meteo e il monitoraggio del clima. Il successo della missione è stato confermato anche dai dati rilevati da Telespazio che, dal suo Centro Spaziale del Fucino, ha gestito le operazioni di messa in orbita del satellite. Il contributo di Leonardo al programma Meteosat Third Generation, che avrà un totale di sei satelliti, è molto ampio. Thales Alenia Space è responsabile della realizzazione di tutti i satelliti. Tra le innovazioni della terza generazione, spicca il primo strumento in Europa che potrà vedere i fulmini dallo spazio, il “lightning imager”, sviluppato e progettato da Leonardo e installato a bordo dei quattro satelliti “imager”. Sempre Leonardo fornisce i pannelli fotovoltaici (PVA) e i sensori d’assetto di tutti i satelliti. I dati meteo che arrivano dai satelliti MTG saranno in grado di supportare in particolare il rilevamento a breve termine (“nowcasting”) di fenomeni meteorologici in rapida evoluzione e potenzialmente dannosi come tempeste, fulmini, tornado e uragani.

LEONARDO ANNUNCIA IL RIMBORSO ANTICIPATO DEL TERM LOAN DI €550 MILIONI – Leonardo annuncia che in data 29 dicembre p.v. provvederà al rimborso integrale anticipato del Term Loan di €500 milioni, in scadenza a novembre 2023, sottoscritto nel 2018. La decisione di rimborso anticipato è volta ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse di cassa attese nel corso del 2022 consentendo anche, in considerazione dell’intervenuto rialzo dei tassi d’interesse, una riduzione della componente a tasso variabile delle fonti di finanziamento a disposizione del Gruppo. Leonardo annuncia, inoltre, i risultati complessivi dell’operazione di rimborso integrale (make-whole) dell’intero importo nominale delle proprie “7.375% Notes due 2039” (le “Obbligazioni 2039”) e “6.25% Notes due 2040” (le “Obbligazioni 2040”), per un valore nominale outstanding rispettivamente pari a $123.626.000 e $181.457.000, secondo quanto previsto nella documentazione relativa. Alessandro Profumo, CEO di Leonardo, ha commentato “Le operazioni finalizzate confermano il percorso di riduzione dell’indebitamento lordo del Gruppo sfruttando le attuali opportunità di mercato. Il rimborso anticipato del Term Loan sottoscritto nel 2018 consentirà di ottenere una riduzione del debito lordo pari a 500 milioni di euro e di contenere il costo degli interessi del 2023 mentre, attraverso il riscatto integrale delle nostre obbligazioni emesse negli Stati Uniti, ripagheremo gli strumenti finanziari più onerosi presenti nel nostro bilancio”. Le Obbligazioni saranno rimborsate il 15 dicembre 2022.

IBERIA RECLUTA NUOVI ASSISTENTI DI VOLO – Iberia ha aperto un bando per reclutare membri dell’equipaggio di cabina nel proprio staff. “In quest’ultimo trimestre, la compagnia aerea ha già recuperato il 95% della capacità che aveva prima della pandemia e, nel primo trimestre del 2023, crescerà fino a dispiegare il 105% della capacità, per la quale ha bisogno di aumentare la sua forza lavoro. I candidati interessati devono presentare la loro candidatura all’indirizzo https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/#. Le prove di selezione si svolgeranno in gruppi diversi e in maniera scaglionata a seconda delle esigenze della compagnia e fino alla chiusura del bando. È fondamentale che il candidato legga attentamente i requisiti e compili correttamente i campi del modulo di iscrizione. Una volta inviata la domanda, non sarà possibile apportare modifiche alle informazioni inviate”, afferma Iberia.

AEROPORTO DI BOLOGNA: CON L’INIZIATIVA DI HEINEMANN ITALIA “FREDDY THE TEDDY” DONATI 7.500 EURO ALLA FONDAZIONE DYNAMO CAMP – Si è conclusa ufficialmente con la cerimonia di consegna svoltasi all’interno del Duty Free Heinemann nell’area Schengen dell’Aeroporto di Bologna, “Freddy the Teddy” l’attività benefica di raccolta fondi a favore di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia appositamente strutturato per ospitare gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, iniziativa organizzata da Heinemann Italia, sussidiaria di Gebr. Heinemann con sede ad Amburgo, e supportata da Aeroporto di Bologna. L’attività, giunta alla sua terza edizione in Italia, è partita il 15 novembre nei Duty Free Heinemann che operano negli aeroporti di Bari, Bologna e Torino e consisteva nella vendita di un simpatico peluche natalizio “Freddy The Teddy”, prodotto in esclusiva per Heinemann, il cui ricavato è stato destinato alla Fondazione Dynamo Camp ETS. Aeroporto di Bologna, a supporto dell’iniziativa, ha rinunciato alla sua parte di margine spettante dalle vendite. In totale sono stati donati 7.500 euro. “Siamo molto lieti del successo ottenuto da questa iniziativa e dell’attenzione che i nostri passeggeri hanno dato al progetto di Fondazione Dynamo Camp. È per noi importante contribuire ad iniziative benefiche aventi un impatto sociale e coerenti con nostri i valori aziendali. Ritengo inoltre sia particolarmente importante quando, come in questo caso, le iniziative vengono realizzate in collaborazione con un partner di valore come Heinemann”, ha aggiunto Stefano Gardini, Direttore Business Non Aviation di Aeroporto di Bologna.

ANGELA GITTENS DIVENTA GLOBAL AMBASSADOR PER L’ACI-ICAO AIRPORT PROFESSIONAL PROGRAM – Airports Council International (ACI) World, insieme a ICAO, ha annunciato oggi la nomina di Angela Gittens, ex Director General of ACI World, come program ambassador dell’ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP). Iniziativa congiunta tra ACI World e ICAO, AMPAP è la training cooperation più longeva tra le due organizzazioni aeronautiche globali. L’obiettivo del programma è sviluppare una nuova generazione di airport management professionals attraverso un curriculum che copra tutte le aree funzionali dell’airport business. Il completamento con successo del programma porta al rilascio della International Airport Professional (IAP) designation o dell’AMPAP Associate diploma award. L’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira, ha dichiarato: “Angela possiede una vasta esperienza, è un membro attivo della comunità aeroportuale e porta una vasta gamma di conoscenze e competenze nella sua posizione. AMPAP si sta adattando per soddisfare le esigenze di sviluppo della leadership richieste dai gestori aeroportuali di tutto il mondo. Fornisce l’unica global ACI-ICAO management accreditation che sviluppa capacità di leadership innovative, incentrate sul cliente, sostenibili, sicure. Sono fiducioso che Angela sfrutterà il suo background per promuovere la visibilità di AMPAP e il suo obiettivo di supportare i nostri membri aeroportuali in tutto il mondo e in tutto l’ecosistema dell’aviazione”. Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, ha dichiarato: “AMPAP è un eccellente esempio di ciò che ACI e ICAO possono realizzare insieme quando uniscono le loro competenze e risorse. L’illustre reputazione professionale e i risultati ottenuti da Angela Gittens la rendono una perfetta nuova ambasciatrice AMPAP e non vedo l’ora di lavorare con lei per promuovere e sviluppare questo importante programma a sostegno e miglioramento della gestione aeroportuale a livello globale”.

SAAB E’ LA PRIMA MAJOR DEFENCE COMPANY AD AVERE SCIENCE-BASED EMISSION REDUCTION TARGETS APPROVATI – Saab è la prima major defence and security company ad avere science-based emission reduction targets approvati dalla Science Based Targets initiative. Saab si è impegnata nel settembre 2021 nell’iniziativa Race to Zero delle Nazioni Unite per combattere il cambiamento climatico e per fissare obiettivi basati sulla scienza, in linea con l’accordo di Parigi. Da quando si è impegnata in Race to Zero, Saab ha riunito le parti interessate e le funzioni interne per identificare gli obiettivi per il 2030, che ora sono stati approvati. “Siamo orgogliosi di essere la prima major defence and security company ad avere i nostri science-based targets approvati. Fissando obiettivi che aumentano il nostro livello di ambizione verso emissioni nette zero, Saab partecipa agli sforzi globali per ridurre le emissioni di carbonio e garantire la nostra competitività a lungo termine. Questa è una pietra miliare importante nel nostro viaggio verso la sostenibilità e ora inizia il vero lavoro”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. La Science Based Targets initiative (SBTi) promuove un’ambiziosa azione per il clima nel settore privato, consentendo alle organizzazioni di fissare science-based emissions reduction targets. SBTi è una partnership tra CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF). Gli obiettivi approvati includono: una riduzione del 42% delle emissioni Scope 1 e Scope 2 per le categorie applicabili entro il 2030 (anno di riferimento 2020); una riduzione del 25% delle emissioni Scope 3 per le categorie applicabili entro il 2030 (anno di riferimento 2020); un SBTi engagement target del 50% in Scope 3 per la Saab’s supply chain entro il 2027 (anno di riferimento 2022). Saab continuerà il suo lavoro per raggiungere gli obiettivi appena approvati e ora inizierà a identificare obiettivi net zero a lungo termine per il 2050.

SAAB RICEVE ORDINE DALLA LETTONIA – Saab ha ricevuto ordini per il RBS 70 NG ground-based air defence system e il radar Giraffe 1X dal Ministero della Difesa lettone. Le consegne inizieranno nel 2022. Il radar Giraffe 1X, combinato con l’RBS 70 NG, rafforzerà ulteriormente le capacità di difesa aerea della Lettonia, consentendo migliori performance. BS 70 NG è utilizzato da numerose nazioni in tutto il mondo, tra cui Svezia, Repubblica Ceca e Brasile.

AIRBUS: NUOVA NOMINA NEL BOARD OF DIRECTORS – A seguito di una decisione dell’Airbus Board of Directors, Tony Wood è entrato a far parte del Board come non-executive director con effetto immediato, in sostituzione di Lord Paul Drayson che si è dimesso il giorno del 2022 Annual General Meeting. In conformità con le regole interne del Board of Directors e lo Statuto della Società, la nomina di Tony Wood come non-executive director per un mandato di tre anni sarà sottoposta all’approvazione alla prossimo Annual General Meeting of shareholders ad aprile 2023. Tony Wood ha una vasta esperienza nell’industria aerospaziale e nel settore della difesa. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Tony nel nostro Board of Directors. Porta con sé una vasta esperienza nel settore globale e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto”, ha affermato l’Airbus Chairman René Obermann.

EASA PUBBLICA LE GUIDELINES ON INITIAL CREW TRAINING – L’EASA ha pubblicato le Guidelines on Initial Cabin Crew Training. L’initial training è un introductory aviation training che ogni tirocinante deve seguire e completare con successo prima di ricevere l’EU qualification document ‘Cabin Crew Attestation’. Il training programme è contenuto nell’Appendix 1 dell’Annex V (Part-CC) della Commission Regulation (EU) No 1178/2011, modificato dal Commission Regulation (EU) No 290/2012 (‘Aircrew’ regulation). Questo dovrebbe servire come base per il programma che deve essere sviluppato da ciascun fornitore di formazione. La guidance intende fornire ulteriori informazioni agli operatori e alle organizzazioni di formazione per facilitare l’attuazione dei regolamenti, con l’obiettivo principale di favorire l’armonizzazione.