La Germania acquisice 35 aeromobili F-35 Lightning II

Il German Ministry of Defense ha annunciato oggi l’acquisizione di 35 velivoli Lockheed Martin F-35 Lightning II di quinta generazione.

“Congratulazioni alla Germania per l’acquisto dell’F-35A. La Germania è il nono foreign military sales country ad aderire al programma”, ha dichiarato il Lt. Gen. Michael Schmidt, F-35 Program Executive Officer. “Non vediamo l’ora di lavorare con loro per fornire l’F-35 Air System, per soddisfare i loro requisiti di difesa nazionale”.

L’accordo include un pacchetto completo di motori, role-specific mission equipment, spare and replacement parts, technical and logistic support, training and armament.

“È un onore dare formalmente il benvenuto alla Germania nell’F-35 Lightning II Program. La partecipazione della Germania garantisce che l’F-35 European alliance continui a rafforzarsi e crescere attraverso l’interoperabilità con la NATO e le nazioni alleate”. ha affermato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin’s vice president and general manager of the F-35 program. “L’F-35 è il fighter più avanzato, con la maggior capacità di sopravvivenza e con il miglior rapporto qualità-prezzo, che offre ai piloti un vantaggio fondamentale contro qualsiasi avversario, consentendo loro di portare a termine la loro missione e tornare a casa sani e salvi”.

“Lockheed Martin è un partner impegnato della Bundeswehr da oltre 50 anni e l’F-35 apre un altro capitolo nel sostenere gli interessi della Germania per la sicurezza nazionale ed europea. Entro il 2030, si prevede che oltre 550 F-35 lavoreranno insieme con più di 10 paesi europei, inclusi due full U.S. F-35 squadrons presso RAF Lakenheath.

Come pietra angolare per l’interoperabilità con la NATO, l’F-35 è l’unico 5th Generation fighter disponibile oggi per rafforzare la capacità operativa della Germania con gli alleati. La connettività è diventata sempre più importante man mano che il battlespace continua ad evolversi e l‘F-35 è posizionato per svolgere un ruolo fondamentale in tale cambiamento e contribuire alle 21st Century Security missions.

Ad oggi, l’F-35 opera da 26 basi in tutto il mondo, con nove nazioni che utilizzano F-35 sul proprio territorio. Ci sono più di 875 F-35 in servizio oggi, con più di 1.845 piloti e 13.350 manutentori addestrati sull’aereo”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)