Delta: risultati nel primo anno del three-year recovery plan superiori alle aspettative

Delta Air Lines illustrerà il financial outlook e le priorità strategiche della compagnia alla comunità degli investitori oggi a New York. L’evento sarà trasmesso via web, con presentazioni del Chief Executive Officer Ed Bastian, del President Glen Hauenstein e del Chief Financial Officer Dan Janki.

“Il 2022 si sta rivelando un anno fondamentale per la ricostruzione della compagnia aerea. Grazie all’eccezionale lavoro delle nostre persone, abbiamo affrontato le sfide continuando a rafforzare i nostri vantaggi competitivi, aumentando la forza del nostro brand di fiducia per i consumatori”, ha affermato Bastian. “La domanda di viaggi aerei rimane robusta alla fine dell’anno e lo slancio di Delta sta crescendo. La nostra previsione per il 2023 di una crescita dei ricavi del 15% – 20% rispetto al 2022 e l’espansione del margine supportano un quasi raddoppio dell’EPS (earnings per share) a $5 – $6 per azione, tenendoci sulla buona strada per il nostro 2024 earnings target di oltre $7 per azione”.

“L’aggiornamento arriva mentre Delta chiude le ultime settimane del 2022, un anno di progressi significativi nel ripristino delle fondamenta finanziarie della compagnia aerea. Delta sta raggiungendo importanti traguardi operativi e commerciali ed è in anticipo rispetto al suo financial plan per il primo anno del three-year plan della compagnia, stabilito lo scorso dicembre. Il GAAP EPS per l’intero anno 2022 dovrebbe essere compreso tra $2,12 e $2,17. L’adjusted EPS da $3,07 a $3,12 riflette un aumento dell’outlook per il trimestre di dicembre rispetto alle precedenti indicazioni fornite a ottobre.

Nel 2023 Delta prevede di ottenere una forte crescita del fatturato e una significativa leva operativa, con un ripristino completo della sua rete e continui miglioramenti dei premium and loyalty revenue. Si prevede che i non-fuel unit costs diminuiranno del 5% – 7%, determinando un’espansione dei margini e un quasi raddoppio dell’adjusted EPS a $5 – $6. La compagnia prevede di generare oltre $2 miliardi di free cash flow, consentendo un’ulteriore riduzione del debito. La compagnia sta reiterando gli obiettivi per il 2024, tra cui guadagnare oltre $7 per azione e rafforzare il bilancio per tornare alle metriche investment grade”, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)