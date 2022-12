Arrivano i podcast di Air Dolomiti

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, presenta due podcast in sette puntate per svelare le attrazioni e le curiosità meno note della città di Monaco e per raccontare idee e iniziative che ispirano il cambiamento e renderanno il trasporto aereo più rispettoso dell’ambiente.

“Le prime cinque puntate di ”Alternative guide” offriranno agli ascoltatori percorsi esclusivi, regalando suggerimenti originali ed esperienze alternative rispetto ai tour tradizionali per ispirare e incuriosire i viaggiatori raccontando una Monaco inaspettata e affascinante. Il progetto riprende le omonime guide tematiche realizzate da Air Dolomiti che percorrono, in modo inedito e lontano dai luoghi comuni, le cittá servite dalla compagnia con l’obiettivo di creare un ponte culturale tra l’Italia e la Germania.

Nelle successive due puntate i dipendenti di Air Dolomiti parlano in prima persona per raccontare e spiegare le iniziative intraprese in favore della sostenibilità ambientale. Tematiche tecniche e curiosià si alterneranno per aggiornare gli utenti sulle azioni che Air Dolomiti si è impegnata mettere in pratica per ridurre l’impatto delle proprie attività riducendo le emissioni di CO2. A condurre l’approfondimento è Marco Merola, giornalista scientifico ed esperto di temi ambientali”, afferma Air Dolomiti.

“Vogliamo raccontarvi Air Dolomiti e desideriamo farlo con forme sempre nuove e attraverso canali comunicativi contemporanei”, afferma Paolo Sgaramella, CCO di Air Dolomiti. “Un podcast che vi terrà compagnia nei pomeriggi invernali, per aiutarvi a costruire il prossimo viaggio e per condividere alcuni importanti traguardi raggiunti nel cammino verso la carbon neutrality”.

Per maggiori informazioni: https://www.airdolomiti.it/podcast o sui canali social della compagnia.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)