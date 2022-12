SWISS promuove l’innovazione svizzera e investe in Synhelion

Swiss International Air Lines (SWISS) ha investito nella società svizzera Synhelion nell’ultimo round di finanziamento dello spin-off ETH. L’investimento sottolinea ulteriormente il fermo impegno di SWISS per la sostenibilità e per aiutare ad accelerare il processo di immissione sul mercato dei solar fuels. La più grande compagnia aerea svizzera sta prestando particolare attenzione a tali carburanti in considerazione della loro forte scalabilità. La tecnologia di Synhelion offre anche un notevole potenziale di sviluppo e presenta molti vantaggi strategici rispetto ad altri approcci tecnologici. Per fare un esempio, l’heat storage facility integrato nel Synhelion plant consente all’impianto di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza la necessità di attingere ulteriore energia rinnovabile dalla rete elettrica esistente.

“Synhelion, SWISS e Lufthansa Group collaborano in modo molto costruttivo per portare sul mercato solar fuels per il settore dell’aviazione da più di due anni”, spiega il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Siamo lieti che, con il nostro nuovo coinvolgimento finanziario, possiamo ora dare un ulteriore contributo sostanziale per aiutare Synhelion a crescere e commercializzare il suo innovativo alternative fuel product”.

Synhelion utilizzerà i fondi generati da questo ultimo round di finanziamento per espandere il suo impianto di produzione di alternative fuel product a dimensioni industriali e gestirlo di conseguenza. L’azienda si è inoltre prefissata un calendario ambizioso per lo scale-up in questione.

“La nostra collaborazione strategica con SWISS e Lufthansa Group e le sinergie che ne derivano sono estremamente preziose e ci consentono di adattare perfettamente la nostra tecnologia, i nostri prodotti e il nostro modello di business al mercato”, afferma Philipp Furler, co-fondatore e CEO di Synhelion. “È fantastico vedere SWISS e Lufthansa Group rafforzare la loro fiducia in Synhelion attraverso questo investimento e vederli aprire la strada nel settore dell’aviazione dando questo contributo chiave all’aumento della nostra produzione. Siamo lieti di dare il benvenuto a SWISS nella nostra rete di investitori”.

I Sustainable Aviation Fuel (SAF) come il solar fuel di Synhelion sono essenziali per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici nel settore dell’aviazione. Quindi aiutare a portare tali carburanti sul mercato in volumi sufficienti è una priorità assoluta. Ciò richiederà nuove forme di alleanze e collaborazioni.

“Collaborando con Synhelion, non stiamo solo aiutando a portare i solar fuels sul mercato. Promuoviamo anche l’innovazione svizzera”, aggiunge il CEO di SWISS, Vranckx.

In qualità di membro di Lufthansa Group, SWISS sta ulteriormente sviluppando decenni di esperienza nella sperimentazione e nell’utilizzo di Sustainable Aviation Fuels. Partecipando a programmi di ricerca, progetti pilota e alleanze, Lufthansa Group ha costantemente accumulato una vasta esperienza nelle tecnologie SAF e nel loro sviluppo sul mercato. SWISS e Lufthansa Group stanno inoltre sviluppando iniziative SAF specifiche per i loro clienti privati e aziendali, per accelerare ulteriormente e finanziare il perfezionamento di queste tecnologie e portare i loro prodotti sul mercato in quantità sufficienti. I volumi risultanti di SAF dovrebbero aiutare a inviare segnali globali tangibili riguardo la domanda di tali prodotti sotto forma di accordi di approvvigionamento a lungo termine. Lufthansa Group è attualmente il più grande utilizzatore europeo di Sustainable Aviation Fuel.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)