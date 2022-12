Emirates e AC Milan estendono la loro partnership di lunga data

Emirates e AC Milan hanno annunciato oggi il prolungamento della loro partnership di lunga data. Emirates continuerà come Official Airline Partner e Principal Partner della squadra, in un rapporto che dura da oltre 15 anni.

“L’iconico logo “Fly Better” di Emirates continuerà ad apparire in primo piano sulle maglie del First team AC Milan maschile. Il marchio Emirates apparirà anche sulle maglie giovanili di tutte le accademie AC Milan nazionali e internazionali in tutto il mondo, con la missione di condividere i valori positivi del calcio attraverso le iniziative delle accademie del club.

Oltre alla sponsorizzazione della maglia, l’accordo continuerà anche a includere il marchio Emirates altamente visibile nello stadio di San Siro, oltre a diritti di ospitalità, biglietteria e altri diritti di marketing.

Emirates ha firmato per la prima volta un accordo di sponsorizzazione con AC Milan nel settembre 2007. L’anno successivo, il rapporto è stato elevato a Top Institutional Sponsor. Il prestigioso shirt sponsor deal è stato presentato per la prima volta durante la stagione 2010/2011, collegando Emirates a milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Da allora, Emirates è stata visibile sulle maglie dell’AC Milan per 590 partite ufficiali, con un totale di 967 gol segnati da giocatori che indossavano il marchio della compagnia aerea.

In occasione del rinnovo della partnership, AC Milan ha visitato la sede di Emirates Group a Dubai, dove i rossoneri stanno attualmente svolgendo un ritiro e gareggiando anche nella Dubai Super Cup. Nell’ambito della visita, l’allenatore Stefano Pioli, i membri della prima squadra maschile, il senior management team di AC Milan e i rappresentanti dell’ownership group hanno incontrato His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, in un momento speciale che ha dato ufficialmente il via a una rinnovata collaborazione e ha segnato una visione condivisa per altri momenti futuri”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, President Emirates Arline, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con AC Milan e non vediamo l’ora di avere maggiori opportunità di interagire con una delle fan bases più appassionate al mondo. Siamo un convinto sostenitore del club da oltre 15 anni e, mentre entriamo nella fase successiva del nostro rapporto, stiamo lavorando a stretto contatto con l’AC Milan su opportunità innovative per mostrare il meglio di ciascuno dei nostri brand. La nostra partnership con il club integra anche i profondi investimenti che abbiamo fatto in Italia negli ultimi tre decenni, come parte del nostro costante impegno a supportare i nostri clienti, le aziende e le comunità che serviamo attraverso i nostri quattro gateway italiani”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer of AC Milan, ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di estendere la nostra partnership con Emirates e di continuare a consolidare il nostro rapporto con la più grande compagnia aerea internazionale del mondo. Proprio come Emirates, AC Milan si impegna a rafforzare il nostro legame con il nostro pubblico globale e continuare a farlo insieme a un marchio in grado di connettere il mondo dal suo centro globale a Dubai ci rende tutti molto orgogliosi. Con questo nuovo accordo, AC Milan ed Emirates saranno fianco a fianco per quasi due decenni, a testimonianza della forza e della profondità del nostro rapporto unico”.

“La partnership di AC Milan con Emirates sottolinea l’impegno del club nel rafforzare la propria presenza fisica in Medio Oriente. La regione è un’area strategica per i rossoneri, dove il calcio rimane lo sport più popolare e praticato e il club ha il sostegno di oltre 2,5 milioni di tifosi appassionati. A testimonianza dell’impegno del Club nella regione, AC Milan ha in programma di aprire un nuovo ufficio a Dubai, che servirà come base per sviluppare ulteriormente la strategia commerciale e di comunicazione del club in Medio Oriente. Maggiori dettagli sul nuovo ufficio saranno condivisi a tempo debito.

La partnership è anche una testimonianza dell’impegno di Emirates nei confronti dell‘Italia, che la compagnia aerea serve da oltre 30 anni. Emirates opera attualmente 44 voli settimanali dall’Italia attraverso quattro gateway che includono Milano, Roma, Venezia e Bologna.

Emirates supporta un notevole elenco di club ed eventi calcistici di alto profilo tra cui Arsenal FC, Olympique Lyonnais, Real Madrid FC, Hamburger SV, Olympiacos FC, S.L Benfica, The Emirates FA Cup, e l’ Asian Football Confederation”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)