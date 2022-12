News Brevi – 15.12.2022

CONCLUSA LA CYBER EAGLE 2022, L’ESERCITAZIONE DI CYBER DEFENCE DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è conclusa martedì 6 dicembre presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (Re.S.I.A.) dell’Aeronautica Militare, con la presentazione dei risultati esercitativi alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. di S.A. Luca Goretti e del Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, l’ottava edizione della Cyber Eagle 2022: esercitazione di Cyber Defence pianificata e condotta annualmente dall’Aeronautica Militare, attraverso il Comando Logistico della Forza Armata e svolta in partnership con l’industria Italiana della Cyber rappresentata dalla DEAS SPA. I principali obiettivi esercitativi della Cyber Eagle 2022 sono stati l’addestramento della catena di allertamento dell’Aeronautica Militare in caso di incidente informatico, il collaudo dell’uso di sensori avanzati da parte del Security Operation Centre della Forza Armata per prevenire attacchi informatici e quello di testare l’utilizzo di tecnologie avanzate per contrastare la minaccia cibernetica. In tale ambito ha svolto un ruolo di particolare importanza la progettazione di algoritmi di intelligenza artificiale attraverso l’impiego di un Tiger Team congiunto Aeronautica Militare – DEAS, composto da figure professionali specializzate nella gestione e nella governance dei dati elaborati provenienti da diverse fonti, processate attraverso la valorizzazione delle enormi risorse tecniche del supercalcolatore della Forza Armata. Il Tiger Team ha altresì realizzato i modelli utilizzati per il Security Operation Centre (SOC), a presidio della prevenzione della minaccia cibernetica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI BOLOGNA: INAUGURATO NUOVO RISTORANTE VYTA BISTROT – È stato inaugurato oggi, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola e dall’Amministratore Delegato di Areas-MyChef Sergio Castelli, il nuovo ristorante “Vyta Bistrot” (brand del Gruppo Areas) all’interno della Sala Imbarchi Extra-Schengen dell’Aeroporto Marconi di Bologna. “Si tratta del primo ristorante a marchio “Vyta” in un aeroporto italiano. Il concept propone una cucina basata sui migliori piatti della tradizione gastronomica italiana reinterpretati in chiave moderna, rispettandone la semplicità ed esaltandone il gusto. “Vyta Bistrot” avrà una capacità massima di 60 coperti e si presenta come un moderno Fine Food contraddistinto da una ricercatezza architettonica e dal design elegante. Il marchio “Vyta”, già presente nelle principali Stazioni ferroviarie Italiane con la formula della caffetteria, al Marconi offrirà anche un bistrot con una proposta gastronomica raffinata, con servizio al tavolo, che concilia il gusto e la prelibatezza dei prodotti sapientemente selezionati dall’executive Chef Michelangelo Citino con la cura degli spazi e degli arredi. Acqua, Grano, Vino, Vyta: è la filosofia di Vyta. Le forme ed i sapori, i profumi e gli aromi si ispirano agli elementi semplici offerti dalla natura, come acqua, fuoco e terra, la mano esperta, la pazienza e la creatività dell’uomo”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“ASSAPORA LE STELLE” A 40.000 PIEDI CON EMIRATES – Emirates informa: “Emirates è a oggi l’unica compagnia aerea al mondo a servire ufficialmente a bordo Moët & Chandon, Veuve Clicquot e Dom Pérignon, grazie a esclusivi accordi in vigore fino al 2024. Ai passeggeri viene dato un vero e proprio “assaggio delle stelle”, grazie alla possibilità di provare le frizzanti sensazioni degli champagne più eccezionali del mondo a 40.000 metri d’altezza. Nonostante la ben documentata carenza mondiale di champagne, dovuta alle condizioni meteorologiche avverse e a un raccolto ridotto nel 2021, ai problemi della catena di fornitura nel periodo pandemico e all’esplosione della domanda di champagne a livello globale, i passeggeri Emirates saranno serviti a bordo con la migliore selezione disponibile di bollicine, pronti a brindare alle feste, alle occasioni speciali e alla promessa di un nuovo anno. Su Emirates, il Dom Pérignon viene servito in First Class su tutte le rotte globali, il Veuve Clicquot è servito in Business Class sulle rotte verso le Americhe, il Regno Unito e l’Europa, e il Moët & Chandon è servito in Business Class sulle rotte verso Africa, Medio Oriente, e Asia Pacifico inclusa l’Australasia. I passeggeri di Economy Class potranno acquistare il Moët & Chandon a bordo. I passeggeri Emirates hanno gustato gli champagne Moët Hennessy a bordo per oltre 30 anni, festeggiando in alta quota i loro momenti speciali. Ogni champagne viene presentato dal personale di cabina altamente qualificato che offre un servizio impeccabile, mostrando lo champagne alla temperatura perfetta, in una coppa unica che offre ai viaggiatori un’esperienza indimenticabile. Esistono molti modi per gustare lo champagne con Emirates, sia al proprio posto che nella lounge a bordo di un A380. I passeggeri potranno gustare champagne anche nelle lounge Emirates a Dubai e in tutto il mondo prima di salire a bordo del volo. A Dubai, l’Emirates Business Class Lounge nel Concourse B ha persino un’esclusiva Moët & Chandon Champagne Lounge, dove ogni iconica cuvée è abbinata a deliziose tartine, create da chef stellati Michelin. I passeggeri potranno saperne di più sul processo di produzione dello champagne e sulla collezione Emirates sull’Emirates Wine Channel, o potranno parlare con il personale di cabina Emirates che fornirà abbinamenti gastronomici e note tecniche per ogni tipologia di champagne. Negli ultimi 16 anni Emirates ha investito più di 1 miliardo di dollari nel suo programma enologico, acquistando vini e champagne eccezionali in ogni occasione, lasciando maturare alcuni dei vini per permettere loro di esprimere tutto il loro potenziale prima di servirli a bordo. Emirates acquista più champagne di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo. Emirates è il partner globale numero 1 nel mondo di Dom Pérignon e ha una storia di oltre 30 anni nel servire l’iconico champagne a bordo”.

SITA MEGATRENDS 2023 – 2033: ECCO COME CAMBIA IL SETTORE DEI VIAGGI – Dai giovani viaggiatori sempre più connessi all’introduzione dei taxi aerei elettrici, dal metaverso per le operazioni aeroportuali alla biometria, sono solo alcuni dei megatrend che influenzeranno il settore del trasporto aereo per i prossimi 10 anni e che porteranno l’industria dell’aviazione, i governi e la tecnologia ad adattarsi rapidamente. È quanto emerge da “Meet the Megatrends”, un nuovo report di SITA, fornitore di tecnologia per il settore del trasporto aereo, che esamina le 12 tendenze nel campo della società, dei viaggiatori, dell’economia e delle tecnologie, che modificheranno in modo significativo il panorama dei viaggi entro il 2033. Questi megatrend non sono isolati, ma operano in un ecosistema che vede al centro i dati, in continua evoluzione, in cui le tecnologie emergenti interconnettono le tendenze e contribuiscono a farle progredire. Sergio Colella, Presidente Europa di SITA, ha dichiarato: “L’industria del trasporto aereo si trova a un bivio post-pandemia e deve affrontare numerose sfide. Mentre la ripresa dei viaggi accelera a livello globale, gli aeroporti e le compagnie aeree si affannano, spesso con personale e budget ridotti, a fornire un’esperienza di viaggio senza intoppi e in linea con le aspettative dei passeggeri. La crisi climatica richiede un’azione più rapida e decisa da parte del settore per rendere i viaggi più sostenibili. Ora abbiamo l’opportunità di ripensare il mondo dei viaggi, di collegare i punti e di trasformare i trasporti con soluzioni coraggiose che attraversano i settori e che sfruttano le tecnologie più recenti”.

QANTAS INCORAGGIA I CLIENTI A UTILIZZARE I TRAVEL CREDITS – Qantas sta raggiungendo centinaia di migliaia di clienti con ‘COVID credits’, travel credits rimasti dalla pandemia, offrendo doppi punti Frequent Flyer sui voli idonei, se prenotati prima di febbraio 2023. Durante la pandemia Qantas ha fornito ai clienti una maggiore flessibilità per le modifiche ai voli. Ogni volta che i confini venivano chiusi, venivano creati più crediti di viaggio, poiché le persone non erano in grado di effettuare viaggi programmati, con oltre 1,2 miliardi di dollari utilizzati dai clienti negli ultimi due anni e mezzo. Quasi 900.000 clienti hanno ancora COVID credits. L’offerta si applica alla tariffa base dei punti guadagnati e si estende a tutti i voli domestici e internazionali con un numero di volo Qantas prenotati prima di febbraio 2023 utilizzando un travel credit. I COVID credits ricevuti durante la pandemia scadono alla fine del 2023, con i clienti che devono prenotare e viaggiare prima di allora. Nei prossimi giorni Qantas invierà promemoria ai clienti con COVID credits direttamente o tramite il proprio agente di viaggio, con informazioni su come accedere all’offerta double points. I clienti che non sono già membri potranno iscriversi gratuitamente come frequent flyer Qantas. L’offerta double points segue una serie di altre iniziative per rendere più facile l’utilizzo dei crediti di viaggio per i clienti. In linea con il suo impegno ad aumentare costantemente la capacità domestica man mano che le prestazioni operative si normalizzano, Qantas aumenterà i voli sulla costa orientale e da est a ovest dalla fine di marzo 2023. I servizi tra Melbourne, Sydney e Brisbane aumenteranno di 57 servizi di andata e ritorno aggiuntivi a settimana, aumentando la capacità al 93% dei livelli pre-COVID. Qantas sta inoltre aggiungendo posti sui servizi transcontinentali da e per Perth utilizzando la flotta Airbus A330 della compagnia aerea. A seguito di questo cambiamento, circa il 50% dei voli Qantas da Melbourne e Sydney a Perth saranno operati da aeromobili widebody. Queste e altre modifiche vedranno la capacità domestoca totale del Gruppo aumentare di 2 punti, al 104% dei livelli pre-COVID, nel quarto trimestre del FY23.

AMERICAN AIRLINES: MAGGIORI VANTAGGI PER I MEMBRI AADVANTAGE® – American Airlines continua a sviluppare il suo programma AAdvantage® per offrire più valore a tutti i membri durante il loro viaggio. I membri godranno di nuovi vantaggi e guadagneranno premi prima, durante e oltre gli status levels. “Stiamo creando un programma di premi di viaggio più significativo per i nostri membri AAdvantage”, ha affermato Vasu Raja, Chief Commercial Officer, American. “Solo i nostri membri avranno accesso a tutto ciò che American ha da offrire. Il raggiungimento dello status sbloccherà un mondo ancora più ampio di esperienze uniche con la compagnia aerea e i nostri partner. Con queste e altre innovazioni in arrivo, continuiamo a mantenere il nostro impegno affinché viaggiare sia migliore quando sei un membro AAdvantage”. A marzo 2023, American introdurrà opportunità per ricevere vantaggi e guadagnare premi più spesso e offrirà ai membri più opzioni per personalizzare le loro esperienze di viaggio. Ad esempio, i membri sbloccheranno il loro primo premio in punti fedeltà, precedentemente noto come Loyalty Choice Rewards, dopo aver guadagnato solo 15.000 Loyalty Points e prima di raggiungere lo stato AAdvantage Gold®. Man mano che i membri continuano ad avanzare verso status levels più elevati guadagnando Loyalty Points, riceveranno nuovi vantaggi. Come promemoria, i Loyalty Points sono tutto ciò di cui i membri hanno bisogno per raggiungere lo stato e reimpostarlo ogni anno del programma. I soci AAdvantage guadagnano miglia e Loyalty Points quando volano, utilizzano una carta di credito AAdvantage per gli acquisti o interagiscono con più di 1.000 partner AAdvantage. I membri poi riscattano quelle miglia per migliorare i loro viaggi e raggiungere status e premi attraverso i Loyalty Points. American sta inoltre rimuovendo il precedente limite di 75.000 miglia che un membro poteva guadagnare con un singolo biglietto, rendendo il volo con American ancora più gratificante. I membri guadagnano miglia per i voli in base al prezzo del biglietto e allo stato AAdvantage. American prevede di continuare a creare maggiori opportunità per i membri AAdvantage, in modo che possano personalizzare il loro viaggio. I membri possono saperne di più sull’evoluzione del programma AAdvantage su aa.com/newaadvantage.

EASA PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE AGLI AIRCRAFT OPERATORS SU PBN IMPLEMENTATION – L’EASA ha pubblicato una comunicazione agli aircraft operators volta a sensibilizzare sulle modifiche introdotte dal Regulation (EU) 2018/1048 su Performance-Based Navigation (‘PBN IR’). Questo regolamento è stato adottato nel 2018 per migliorare le operazioni degli aeromobili nel single European sky attraverso l’uso di PBN. Nuove rotte PBN e procedure di avvicinamento vengono gradualmente implementate per ottimizzare le operazioni di volo e consentire agli utenti dell’airspace di beneficiare della sicurezza, della capacità, della flight efficiency e dei vantaggi ambientali che PBN può offrire. L’Agenzia ha creato una nuova pagina web per informare le parti interessate sulla transizione in corso a PBN.

PARTNERSHIP TRA JETBLUE E PEACOCK – JetBlue informa: “JetBlue, l’unica major U.S. airline con free high-speed Fly-Fi® and seatback screens su ogni sedile, continua a guidare il settore inflight entertainment lanciando una partnership unica nel suo genere con il servizio di streaming di NBCUniversal, Peacock. A partire dalla primavera del 2023, Peacock diventerà exclusive streaming partner di JetBlue. Questo approccio si basa sull’impegno costante di JetBlue nel fornire un’esperienza multischermo a bordo, che consente ai clienti di utilizzare una gamma di dispositivi contemporaneamente, incluso l’intrattenimento HD sullo schienale. Come ulteriore estensione della partnership, i vantaggi di Peacock saranno integrati nel rinnovato programma fedeltà TrueBlue® della compagnia aerea. I membri TrueBlue avranno accesso a offerte speciali sugli abbonamenti Peacock, consentendo loro di guadagnare punti per l’abbonamento al servizio di streaming. La partnership offrirà inoltre ai clienti promozioni innovative tra cui comunicazioni di marketing personalizzate”. “Siamo entusiasti di collaborare con Peacock, per aiutare ad alzare il livello di come può essere l’intrattenimento in volo e introdurre nuovi modi di deliziare i nostri clienti in volo e a terra”, ha affermato Jayne O’Brien, head of marketing and loyalty, JetBlue. “JetBlue ha una lunga storia di fornitura di intrattenimento e connettività in volo leader del settore e la nostra partnership con Peacock si integrerà perfettamente nel nostro programma TrueBlue, offrendo ai clienti l’accesso ai contenuti durante il loro viaggio e oltre”.

SAAB: ENTRA IN VIGORE IL CONTRATTO CON LA POLONIA – Saab informa: “Il 25 novembre 2022, Saab ha annunciato di aver firmato un contratto con la Polish Ministry of Defense’s procurement authority Armament Agency per la progettazione, la produzione e il supporto di due SIGINT ships per la Polonia. L’accordo è ora entrato in vigore poiché tutte le condizioni sono state soddisfatte. Di conseguenza, oggi Saab ha registrato ordini per un valore di circa 6,7 miliardi di corone svedesi. Saab sarà il principale fornitore e progetterà e sarà responsabile della produzione delle due navi, oltre a integrare sistemi di missione avanzati a bordo. Le navi saranno costruite dal subappaltatore polacco Remontowa Shipbuilding SA. Le consegne sono previste per il 2027”.

SAAB: ORDINE NLAW DALLA SVEZIA – Saab ha ricevuto un ordine NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) dalla Swedish Defence Material Administration (FMV). Il valore dell’ordine è di circa 900 milioni di corone svedesi con consegne dei prodotti programmate nel 2024-2026. L’ordine rientra in un accordo quadro tra FMV e Saab. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con le forze di difesa svedesi e di contribuire alla loro capacità con il nostro collaudato e affidabile sistema NLAW”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics. Nei giorni scorsi Saab ha raggiunto un accordo e ha ricevuto un ordine anche dal Ministero della Difesa del Regno Unito per il sistema NLAW. Il valore dell’ordine è di circa 2,9 miliardi di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2023-2026.