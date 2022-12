Lufthansa: più di 205 destinazioni nella summer 2023. Nuovo status programme nel 2024

Lufthansa ha previsto per l’estate 2023 nuove destinazioni europee da Francoforte e Monaco. In totale, la compagnia aerea offrirà più di 205 destinazioni in tutto il mondo, quasi quante prima della pandemia Coronavirus. Il numero di collegamenti da Francoforte e Monaco raggiunge le 5.200 frequenze settimanali, fino all’87% del livello pre-crisi.

Francoforte

Lufthansa volerà verso la capitale nordirlandese Belfast quattro volte a settimana, con numero di volo LH1528, collegando la regione con l’ampia rete Lufthansa.

Due volte al giorno la compagnia aerea volerà a London Gatwick, situato a sud di Londra, con i numeri di volo LH1520 e LH1522. È il terzo aeroporto di Londra che Lufthansa offre nel suo programma di volo. La compagnia aerea sta quindi assicurando la sua partecipazione al potenziale di crescita della Greater London area. Con Belfast e Gatwick, Lufthansa collegherà un totale di undici destinazioni in Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal 23 aprile.

Anche le Asturie, situate sulla costa atlantica della Spagna, sono una novità per il flight schedule. La capitale Oviedo e la città più grande delle Asturie, Gijon, saranno facilmente raggiungibili. Lufthansa offre il collegamento tre volte alla settimana, con numero di volo LH1552. Oviedo è un punto di partenza ideale per viaggi turistici nel nord della Spagna.

Inoltre, Lufthansa offre Skopje per la prima volta dal 23 aprile e collegherà la capitale della Macedonia settentrionale fino a due volte al giorno. I voli, con numeri di volo LH1540 e LH1542, dovrebbero essere attraenti sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Lufthansa sta rafforzando la sua posizione nell’Europa orientale aggiungendo Skopje.

La novità è Biarritz (Francia), che sarà per la prima volta in programma dal 29 aprile. Il volo LH1550 opererà ogni sabato verso l’elegante località balneare della costa atlantica.

Monaco

Lufthansa inizierà anche i voli da Monaco verso la regione delle Asturie. LH1792 vola ogni sabato nel nord della Spagna. Un’altra novità è Bordeaux (Francia), nota per la sua regione vinicola famosa in tutto il mondo. Il volo parte tre volte alla settimana dal 25 aprile. Anche Rzeszów è tornato nel Munich flight schedule. La città nel sud-est della Polonia sarà collegata quotidianamente con l’hub meridionale dal 23 aprile con numero di volo LH1604.

La prossima estate, Osaka e Città del Messico saranno di nuovo nel programma dei voli da Monaco. Lufthansa offrirà Osaka (Giappone) dal 2 maggio, volo LH742, tre volte a settimana. Dal 2 giugno, il volo LH520 decollerà tre volte alla settimana verso la capitale messicana. Per entrambe le destinazioni verrà utilizzato un Airbus A350 all’avanguardia e a basso consumo di carburante.

I viaggiatori possono dare un contributo personale alla protezione del clima e rendere il loro volo CO2 neutral. Oltre alla possibilità di compensare il volo con progetti climatici di alta qualità, i passeggeri possono già oggi viaggiare con carburante sostenibile. Le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno integrato le opzioni nel processo di prenotazione. I frequent flyer possono trovarle nell’app Miles & More. Ulteriori informazioni sono disponibili su compensaid.com.

Lufthansa Group lancerà un nuovo status programme nel 2024

Lufthansa Group sta semplificando il suo status programme. In futuro, ai clienti verrà offerto un sistema di guadagno più chiaro e trasparente per raggiungere e mantenere i Frequent Traveller, Senator e HON Circle status. Ci saranno anche maggiori premi per la fedeltà alle compagnie aeree di Lufthansa Group. In futuro, i passeggeri più fedeli avranno diritto al nuovo Frequent Traveller Lifetime status, oltre all’esistente Senator Lifetime status. Tutte le modifiche allo status program si applicano ai voli a partire dal 1° gennaio 2024.

“Con lo status programme ci concentriamo ancora di più sulle esigenze dei nostri clienti. La nostra priorità è creare un programma semplice e trasparente, abbinato a privilegi speciali lungo tutta la catena del viaggio. Vogliamo offrire il loyalty programme più semplice e attraente sul mercato”, afferma Sebastian Riedle, Vice President Loyalty Lufthansa Group.

Principali cambiamenti dal 2024 in sintesi:

Il Points system sostituisce le status miles

In futuro, i Miles & More members riceveranno Points anzichè status miles per i loro voli. Quanti Points accumulano i clienti per ogni volo dipenderà solo da due criteri: la classe di viaggio e se il volo è continentale o intercontinentale.

Frequent flyer status per loyal customers

I Points possono essere accumulati sui voli con tutte le compagnie aeree Star Alliance, come avviene attualmente con le status miles. Per ottenere lo status di Frequent Traveller o Senator in futuro, sarà inoltre necessario effettuare alcuni di questi voli con Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa, SWISS o le Miles & More airline partners (Croatia Airlines, LOT Polish Airlines e Luxair).

Come in precedenza, gli HON Circle Members continueranno a qualificarsi esclusivamente sui voli in Business e First Class operati dalle compagnie aeree sopra menzionate.

Qualifica e durata

Nel complesso, sarà più facile raggiungere lo status. In futuro, lo status sarà valido per almeno un anno. Il periodo per accumulare i punti necessari per qualsiasi status frequent flyer sarà di un anno solare.

Frequent Traveller Lifetime e Senator Lifetime

I frequent flyer di lunga data si qualificheranno in futuro per lo status Frequent Traveller Lifetime e Senator Lifetime. Questo si baserà sulla somma di tutti i Points accumulati sui voli operati da Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa, SWISS o le Miles & More airline partners.

Le Miles & More award miles continuano ad essere assegnate come prima. Le award miles sono miglia che possono essere accumulate sia con gli acquisti di tutti i giorni che durante i viaggi, per voli, auto a noleggio, soggiorni in hotel e molto altro. Possono quindi essere riscattate per premi o servizi.

Ulteriori informazioni e una panoramica dettagliata del nuovo Points system sono disponibili su: https://www.miles-and-more.com/row/en/program/status-benefits/new-statusprogramme.html.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)