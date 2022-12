Etihad Airways incrementa i voli verso New York

Etihad Airways sta rendendo ancora più convenienti i viaggi tra gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti effettuando due voli giornalieri sulla rotta per New York.

Dal 24 aprile 2023, la compagnia aerea volerà due volte al giorno, sette giorni alla settimana, sulla rotta Abu Dhabi – New York, fornendo un totale di 14 servizi non-stop settimanali per il John F. Kennedy International Airport (JFK).

I voli saranno operati sia con aeromobili Airbus A350 che Boeing 787-9 Dreamliner, con consumi di carburante ed emissioni di CO2 significativamente inferiori rispetto ai velivoli a doppio corridoio della generazione precedente.

Martin Drew, Senior Vice President Global Sales & Cargo, Etihad Airways, ha dichiarato: “Etihad sta rispondendo alla domanda dei clienti per una maggiore frequenza verso New York e la nostra ben nota reputazione per una customer experience di alta qualità. Potenziare i nostri voli per New York offre ai nostri ospiti opzioni ancora maggiori tra le principali destinazioni business e leisure nella nostra rete globale in espansione.

I nostri ospiti che viaggiano negli Stati Uniti possono utilizzare la nostra US pre-clearance facility, l’unica United States Customs and Border Protection facility in Medio Oriente. Ciò consente ai passeggeri diretti negli Stati Uniti di elaborare tutte le immigration, customs and agriculture inspections ad Abu Dhabi prima dell’imbarco, evitando le code all’arrivo negli Stati Uniti”.

“L’aumento della frequenza offre ai clienti che si recano negli Stati Uniti l’accesso a collegamenti oltre New York, da e verso 47 destinazioni in tutte le Americhe, con il partner codeshare di Etihad, JetBlue.

La notizia arriva mentre Etihad svela un’ulteriore crescita nella sua rete globale con il rilancio dei voli per Kolkata, offrendo ai viaggiatori un migliore accesso al subcontinente indiano e alla regione del CCG.

Viaggiando con la ‘Environmental Airline of the Year’, gli ospiti di Etihad possono compensare i loro voli con il green loyalty programme della compagnia, Conscious Choices.

Con 14 voli settimanali per New York-JFK e servizi giornalieri per Chicago e Washington, Etihad offrirà un totale di 28 servizi settimanali quest’estate tra Abu Dhabi e gli Stati Uniti“, conclude Etihad Airways.

Etihad Airways rilancia i voli per Calcutta

Etihad Airways ha segnato un ulteriore capitolo nei suoi piani di espansione rilanciando i voli per Kolkata (Calcutta), India. Dal 26 marzo 2023 la compagnia aerea volerà quotidianamente sulla rotta Abu Dhabi – Kolkata, fornendo un totale di sette servizi settimanali non-stop per il Netaji Subhas Chandra Bose International Airport (CCU).

I voli saranno operati con un aeromobile Airbus A320, offrendo agli ospiti il pluripremiato servizio di Etihad con otto posti in Business Class e 150 in Economy.

Martin Drew, Senior Vice President Global Sales & Cargo, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con Etihad Airways che continua a migliorare la rete, la ripresa dei voli giornalieri verso questo gateway chiave apre ancora più connettività al subcontinente indiano per i nostri ospiti. Il nostro ritorno a Kolkata avverrà anche nello stesso momento in cui andremo due volte al giorno a New York, fornendo un migliore accesso tra l’India e gli Stati Uniti via Abu Dhabi, dove i nostri ospiti potranno usufruire della nostra US pre-clearance facility per un arrivo senza problemi negli States. Questo annuncio segnerà l’inizio di un’entusiasmante stagione estiva. Sappiamo che questo significherà molto per i nostri ospiti, sia che viaggino per affari, per piacere o per visitare familiari e amici”.

La ripresa dei voli per Kolkata significa che Etihad ora vola verso 14 destinazioni nel subcontinente indiano in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Maldive.

Etihad Airways nomina Raffael Quintas Chief Financial Officer

Etihad Airways ha annunciato inoltre la nomina di Raffael Quintas come Chief Financial Officer, con effetto immediato.

Prima di entrare in Etihad, Quintas ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer presso Infracommerce, il più grande abilitatore e fornitore di soluzioni di e-commerce in America Latina. In precedenza ha anche ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer presso la compagnia di bandiera portoghese TAP Air Portugal e la posizione di Corporate Treasurer presso la compagnia aerea brasiliana Azul Linhas Aéreas, dove ha assunto ruoli di crescente responsabilità finanziaria durante un mandato di nove anni.

“Raffael è un dirigente finanziario senior ampiamente rispettato che porta nel ruolo oltre 20 anni di esperienza internazionale nei settori dell’aviazione e della vendita al dettaglio. Mentre posizioniamo Etihad Airways per la crescita post-pandemia, sono fiducioso che la sua esperienza di leadership e le sue intuizioni strategiche in tutti gli aspetti, contribuiranno a guidare il nostro continuo successo”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways.

“Sono lieto di entrare a far parte del team Etihad, soprattutto in un momento così cruciale. Etihad è uno degli aviation brands più riconosciuti e affidabili al mondo e sono entusiasta di far parte del prossimo capitolo di Etihad, mentre continuiamo a rafforzare la nostra posizione finanziaria”, ha detto Quintas.

Quintas succederà ad Adam Boukadida, che ha lasciato Etihad dopo nove anni per ricoprire un nuovo ruolo.

“Adam ha svolto un ruolo chiave nel guidare la nostra organizzazione finanziaria attraverso la turbolenza del Covid-19 e, più in generale, attraverso la più ampia trasformazione del nostro business, e voglio ringraziarlo per il suo contributo a Etihad”, ha affermato Neves.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)