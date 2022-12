Austrian Airlines ricollega Vienna e Shanghai due volte a settimana

A partire dal 16 gennaio, Austrian Airlines opererà ancora una volta due voli diretti a settimana da Vienna a Shanghai.

“Con il collegamento aggiuntivo il lunedì da Vienna e il mercoledì da Shanghai, Austrian sta rispondendo alla forte domanda in corso da e per la Cina. Le norme allentate recentemente annunciate in Cina riducono i tempi di quarantena prescritti a livello locale e facilitano i viaggi da e verso la Cina. La compagnia sta quindi attuando con largo anticipo l’aumento delle frequenze per Shanghai previsto per il summer flight schedule.

A partire da gennaio, Austrian Airlines opererà la rotta Vienna-Shanghai il lunedì e il venerdì e la rotta Shanghai-Vienna il lunedì e il mercoledì con l’aereo più grande della flotta, il Boeing 777. La partenza in tarda serata con arrivo anticipato a Vienna alle 4:45 offre opportunità di trasferimento ideali nell’Austrian route network.

I voli per Shanghai possono essere prenotati su austrian.com”, afferma Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)