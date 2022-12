Emirates: più di 30 lounge aperte in tutto il mondo

Emirates informa: “Celebrando la riapertura dell’Emirates Lounge nel Concourse C al Dubai International Airport, la settima lounge di Dubai riaperta dopo la pandemia, i passeggeri premium possono aspettarsi un’esperienza di viaggio eccezionalmente confortevole durante l’imminente peak travel period, poiché più di 30 lounge Emirates in tutto il mondo sono tornate al servizio completo.

Situata nel Concourse C, adiacente al gate C09, l’Emirates Lounge, riaperta di recente, è uno spazio dedicato al riposo, al relax e al ristoro prima del viaggio, con 265 posti a sedere. I clienti First e Business Class possono accedere alla lounge gratuitamente, così come i Silver, Gold e Platinum Skywards members. I passeggeri Premium Economy ed Economy possono usufruire dell’accesso a pagamento a $150 tasse escluse o $125 per Emirates Skywards members. Attualmente aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per soddisfare l’elevata domanda delle festività natalizie, i passeggeri possono rilassarsi nelle lounge fino a 4 ore prima del volo”.

“Con un design e un arredamento eleganti, tra cui pavimenti in marmo italiano, divani in pelle, giochi d’acqua e orologi Rolex, le lounge Emirates sono progettate appositamente per il comfort con più chaise longue, cuscini e coperte, vini premium gratuiti, liquori, champagne e dedicated dining areas con gourmet cuisine ideata da chef pluripremiati.

Per rinfrescarsi, ci sono docce termali dedicate con bagni e fasciatoi, TV sparse per la lounge, Wi-Fi gratuito in tutta l’area, PC e stampanti e un’area per ricaricare i dispositivi. È inoltre disponibile un centro business completamente attrezzato, che comprende sale riunioni con proiettori e postazioni di lavoro individuali con touch screen.

Emirates dispone di una vasta rete di 39 lounge aeroportuali dedicate, di cui 7 a Dubai e 32 situate nei principali aeroporti di tutto il mondo, tutte progettate con la stessa attenzione ai dettagli e un servizio eccezionale. Al Dubai International Airport, 7 Emirates Lounge si trovano nel Terminal 3, 3 per i clienti First Class e 3 per i clienti Business Class, così come l’Emirates Lounge catering per tutti i clienti premium.

Emirates gestisce anche lounge nelle principali città della rete: Auckland, Bangkok, Birmingham, Boston, Il Cairo, Città del Capo, Colombo, Dusseldorf, Francoforte, Glasgow, Amburgo, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Los Angeles, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco, New York, Parigi, Perth, Roma, San Francisco, Singapore e Sydney“, prosegue Emirates.

“Le lounge Emirates a Dubai includono caratteristiche distintive come la Moët & Chandon Champagne Lounge nella Business Class Lounge nel Concourse B, dove le iconiche cuvée sono abbinate a tartine create da chef stellati Michelin. Nella First-Class Lounge nel Concourse A c’è una Le Clos fine wine and luxury spirits boutique, dove i sommelier sono a disposizione per consigliare un’annata pregiata per tutti i gusti. C’è anche un Cigar Bar, un’area fumatori separata all’interno delle Concourse A lounges, con comode poltrone in pelle e un cigar menu.

I passeggeri possono anche godere di nuovi concetti come la Barista Experience di Costa Coffee e ricaricarsi presso l’Health Hub, che offre una vasta gamma di snack nutrienti e succhi freschi per i passeggeri che desiderano migliorare il proprio benessere, nelle lounges nel Concourse B. Le Timeless Spa sono situate nelle lounges nei Concourse A e B, invitando i passeggeri a scegliere da un menu esclusivo di trattamenti e terapie di bellezza. Per i giovani ci sono giocattoli e videogiochi nell’area bambini, oltre a pasti solo per bambini”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)