ITA Airways: parte domani il nuovo volo da Roma Fiumicino verso le Maldive

Parte domani il primo volo diretto operato da ITA Airways che collega Roma Fiumicino a Malè (Maldive), con l’Airbus A350, Ammiraglia della Compagnia.

“Il nuovo collegamento avrà un numero di frequenze settimanali variabile durante la stagione, per assecondare la prevista domanda: da due frequenze operate di sabato e domenica (il 17, 18 dicembre e dal 28 gennaio al 25 marzo) a tre frequenze settimanali (dal 21 al 25 dicembre e dal 19 al 22 gennaio), a quattro frequenze settimanali (dal 26 dicembre al 1 gennaio e dall’11 al 15 gennaio), a cinque frequenze settimanali (dal 2 all’8 gennaio) con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 22:15 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Velana – Malè alle ore 11:25, local time. L’operativo da Malè è previsto dal 18 dicembre 2022 al 15 aprile 2023, alle 13:25 local time e atterraggio a Roma Fiumicino alle 19:30/19:45.

Il volo sarà quindi operato fino al 15 aprile 2023, permettendo ai vacanzieri italiani di scegliere le Maldive anche per le vacanze di Pasqua e, grazie all’ampio network di ITA Airways, sarà possibile usufruire del nuovo collegamento anche grazie alle comode connessioni con i voli della Compagnia provenienti dai principali aeroporti europei”, afferma ITA Airways.

“Siamo felici ed entusiasti di poter inaugurare oggi i voli di ITA Airways da Roma Fiumicino a Malè, nuovo collegamento intercontinentale che arriva solo pochi giorni dopo l’avvio dei voli diretti per Tokyo e Delhi”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare. “Il collegamento è volto a sviluppare ulteriormente il nostro network individuando le destinazioni con maggior potenzialità e di maggior interesse non solo per il cliente finale ma anche per i partner commerciali, tour operator e agenzie di viaggio specializzate sulla destinazione. I passeggeri ITA Airways potranno raggiungere le Maldive anche con comode connessioni non solo dall’Italia ma da tutta Europa.”

“Non vediamo l’ora di dare nuovamente il benvenuto alle Maldive alla Compagnia di bandiera Italiana e siamo certi che l’aumento della connettività diretta aumenterà gli arrivi durante le festività natalizie e l’inverno”, ha affermato Thoyyib Mohamed, Amministratore Delegato di Visit Maldives. “L’Italia è da sempre uno dei nostri mercati chiave, storicamente importante per l’industria del turismo maldiviano. I Turisti del bel Paese sono stati infatti i primi a visitare le Maldive quando abbiamo avviato lo sviluppo turistico esattamente 50 anni fa e, oggi, siamo davvero entusiasti di questa nuova connessione diretta tra i due Paesi. Attualmente, l’Italia è il 5° mercato in termini di volume di arrivi con oltre 80.000 visitatori (5,4% della quota di mercato totale)”.

“ITA Airways espande così la sua presenza sul mercato intercontinentale, affacciandosi sull’Oceano Indiano e rispondendo alla domanda sempre più forte della clientela verso una delle mete più ambite del turismo mondiale, le Maldive. Questo nuovo collegamento intercontinentale si aggiunge agli otto già operati da ITA Airways con volo diretto su New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires, San Paolo, Tokyo e Nuova Delhi.

Tutti i nuovi voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)