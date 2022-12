Avio Aero lancia l’hybrid electric technology demonstration program AMBER

Avio Aero, parte del GE Aerospace business, ha lanciato un nuovo technology demonstration program che continua a promuovere lo sviluppo di hybrid electric propulsion technologies per l’aviazione commerciale e sostiene gli sforzi per rendere il trasporto aereo più efficiente in termini di consumo di carburante, per ridurre le emissioni di CO2.

La Clean Aviation Joint Undertaking della Commissione Europea ha assegnato circa 34 milioni di euro in quattro anni a un consorzio guidato da Avio Aero per il dimostratore AMBER in un accordo recentemente finalizzato.

I piani sono di maturare, integrare e convalidare le tecnologie chiave necessarie per un megawatt (MW)-class hybrid-electric propulsion system alimentato da hydrogen fuel cells. Il dimostratore AMBER studierà l’integrazione di hybrid electric components – inclusi motor/generator, power converters and power transmission systems – con fuel cells per rig testing a metà degli anni ’20 utilizzando l’avanzato Catalyst turboprop engine di Avio Aero.

“Siamo orgogliosi di annunciare il lancio dell’AMBER hybrid-electric program, che mira a dimostrare i vantaggi di un innovativo aircraft propulsion system che accoppia un turbine engine con un fuel cell-powered electric motor. Come dimostra questo, stiamo cercando di progettare, sviluppare e testare tecnologie rivoluzionarie per plasmare il futuro di voli più sostenibili in Europa e apprezziamo la collaborazione con Clean Aviation per rendere possibile questo dimostratore”, ha affermato Giorgio Abrate, vice president of engineering for Avio Aero. “Il riconoscimento e l’aggiudicazione della nostra proposta AMBER da parte di Clean Aviation conferma il suo valore strategico e tecnologico per sostenere le ambizioni dell’Unione Europea di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 dal volo entro il 2050”.

Le hybrid electric propulsion technologies possono aiutare a migliorare le performance del motore, riducendo il consumo di carburante e le emissioni. Le hybrid electric technologies che Avio Aero e la sua controllante GE Aerospace stanno sviluppando sono compatibili anche con carburanti alternativi come il Sustainable Aviation Fuel (SAF) e con advanced engine architectures come l’open fan.

La partnership Clean Aviation con l’industria aiuta ad accelerare l’innovazione di tecnologie chiave come l’elettrificazione per soddisfare queste ambizioni.

“Per la trasformazione verso la neutralità climatica dobbiamo fare di più con meno energia e l’aviazione non fa eccezione”, afferma Axel Krein, executive director of Clean Aviation. “L’ambizione principale di Clean Aviation è guidare un cambiamento radicale nelle performance degli aeromobili aumentando radicalmente l’efficienza in aircraft and fleet performance. Per i regional aircraft, il nostro obiettivo è un miglioramento di almeno il 50% rispetto a un volo tipico di oggi. Il progetto AMBER, come uno dei nostri 20 nuovi audaci progetti attualmente in corso, svolgerà un ruolo chiave nell’aiutarci a raggiungere questo ambizioso obiettivo”.

Il consorzio guidato da Avio Aero è composto da un totale di 21 membri provenienti dall’Europa, incluso l’Avio Aero European technology development network di università e centri di ricerca e sviluppo. Altri siti GE Aerospace in Europa, inclusi Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Turchia e Regno Unito contribuiranno alla ricerca su engine, propeller, electric powertrain systems.

H2FLY, una società con sede in Germania specializzata nello sviluppo di hydrogen-electric power systems for aircraft, fornirà l’MW-class fuel cell system, insieme alla relativa architettura, interfacce e fuel cell controls. H2FLY è anche responsabile della costruzione del MW fuel cell system come parte del powertrain validation and testing, in collaborazione con i partner del progetto.

“Lo sviluppo di un megawatt-class hybrid-electric propulsion system per l’aviazione segna un passo importante verso la realizzazione di una emission-free passenger aviation. Non vediamo l’ora di contribuire a questo sviluppo e condividere la nostra esperienza come leader tecnologico globale nel campo dell’hydrogen-electric aviation”, afferma il Prof. Dr. Josef Kallo, co-founder and CEO of H2FLY.

Un altro partner chiave del dimostratore AMBER è Leonardo, che fornirà indicazioni sull’aircraft integration nella configurazione dell’hybrid electric propulsion system.

AMBER è uno dei numerosi progetti di Clean Aviation associati ad Avio Aero che hanno recentemente ottenuto un finanziamento. Il progetto HYDEA, coordinato da Avio Aero, svilupperà un hydrogen combustion engine for flight tests in collaborazione con Safran Aircraft Engines, Airbus e altre aziende, università e centri di ricerca europei. Inoltre, attraverso un altro progetto con Clean Aviation chiamato OFELIA, coordinato da Safran Aircraft Engines, i piani prevedono di dimostrare l’open fan architecture in flight tests entro la fine di questo decennio, in collaborazione con Airbus. Avio Aero è partner chiave di Safran su OFELIA.

Lo sviluppo di hydrogen combustion and open fan technologies è parte del CFM International RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) programe, che è stato presentato nel 2021 per far avanzare nuove engine architectures, hybrid electric and advanced compact core technologies, per raggiungere almeno un miglioramento del 20% nella fuel efficiency e il 20% in meno di emissioni di CO2 entro la metà degli anni ’30 rispetto ai motori più efficienti attualmente in servizio.

Avio Aero è anche parte del progetto HERA Clean Aviation, guidato da Leonardo, con l’obiettivo di definire un regional aircraft concept adatto alla hybrid-electric propulsion. Leonardo partecipa inoltre a un totale di otto proposte di Clean Aviation, tra cui AMBER e HERA, ed è socio fondatore di Clean Aviation, insieme ad Avio Aero.

