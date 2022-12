Lufthansa Group: la tecnologia AeroSHARK di Lufthansa Technik e BASF certificata per il Boeing 777

Seguendo l’esempio della natura, Lufthansa Technik e BASF hanno sviluppato congiuntamente il functional surface film AeroSHARK for commercial aircraft. Il film è modellato sulla struttura microscopica della pelle di squalo e viene applicato sulla superficie esterna dell’aereo. Riduce direttamente la resistenza aerodinamica degli aerei, diminuendo il consumo di cherosene e quindi le emissioni di CO2. Lufthansa Group sarà il primo gruppo aereo al mondo a dotare più di 20 aeromobili a lungo raggio della sua flotta di aerodynamic sharkskin film. Dopo numerosi test e un processo di certificazione durato diversi mesi, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha ora concesso a Lufthansa Technik un Supplemental Type Certificate (STC) per l’applicazione in serie di questa tecnologia su due modelli di Boeing 777.

In futuro, tutti i dodici B777-300ER a lungo raggio di SWISS voleranno con la fuel-saving surface technology. Lo stesso vale per l’attuale flotta di undici Boeing 777F Freighter di Lufthansa Cargo. Il primo aereo SWISS equipaggiato con AeroSHARK (registrazione HB-JNH) è già in servizio di linea da ottobre. Questo velivolo aveva anche completato il flight test program per la certificazione che ha ora è stata ricevuta. Nel gennaio 2023, i prossimi Boeing 777 a Francoforte e Zurigo dovrebbero essere modificati con i riblet films.

“Per un futuro più sostenibile nel settore dell’aviazione, stiamo costantemente guidando il cambiamento nel nostro settore. Il nostro obiettivo ambizioso: un bilancio di CO2 neutrale entro il 2050. Già entro il 2030, vogliamo dimezzare le nostre emissioni nette di CO2 rispetto al 2019. Con l’ampia introduzione della AeroSHARK surface technology sviluppata da Lufthansa Technik insieme a BASF, sottolineiamo ancora una volta la nostra leadership nell’innovazione. Siamo il primo gruppo aereo al mondo a utilizzare questa nuova tecnologia”, ha affermato Christina Foerster, Lufthansa Group’s Executive Board, responsible for Brand and Sustainability. “Coprendo più di 20 aeromobili con il nuovo Sharkskin film, ridurremo la CO2 footprint di Lufthansa Group di oltre 25.000 tonnellate all’anno”.

AeroSHARK è costituito da milioni di ribs di circa 50 micrometri, note come riblets. Imitano le proprietà della pelle di squalo e quindi ottimizzano l’aerodinamica nei flow-relevant points dell’aereo come la fusoliera o le engine nacelles. Di conseguenza, è necessario meno carburante. Coprendo 950 metri quadrati di rivestimento esterno di un Boeing 777-300ER, ad esempio, è possibile ottenere un risparmio annuo di circa 400 tonnellate di cherosene e oltre 1.200 tonnellate di CO2.

Lufthansa Group si assume la responsabilità di un’efficace protezione del clima con un percorso chiaramente definito verso la CO2 neutrality: entro il 2030, le emissioni nette di CO2 della compagnia devono essere dimezzate rispetto al 2019 ed entro il 2050, Lufthansa Group vuole raggiungere un neutral CO2 balance. A tal fine, la compagnia si affida alla modernizzazione accelerata della flotta, alla continua ottimizzazione delle operazioni di volo, all’uso di carburanti per aviazione sostenibili e a offerte innovative per i propri clienti per rendere un volo CO2-neutral.

L’EASA ha concesso a Lufthansa Technik un cosiddetto Supplemental Type Certificate (STC) che apre ufficialmente la strada alla modifica in serie di due varianti del Boeing 777 con i fuel-saving AeroSHARK riblet films. Attraverso l’STC, il roll-out a livello di sotto-flotta di questa tecnologia di sostenibilità, sviluppata congiuntamente da Lufthansa Technik e BASF, può ora iniziare presso i clienti di lancio Lufthansa Cargo e Swiss International Air Lines (SWISS). I prossimi layovers di modifica a Francoforte e Zurigo sono già previsti per l’inizio di gennaio.

AeroSHARK riduce la frictional resistance dell’aeromobile. Di conseguenza, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 si riducono di circa l’1%. Per ogni Boeing 777-300ER operato da SWISS, ciò significa un risparmio annuo di circa 400 tonnellate di cherosene e oltre 1.200 tonnellate di CO2. Il Boeing 777F leggermente più corto consente di risparmiare circa 370 tonnellate di carburante e 1.170 tonnellate di CO2 ogni anno.

Un primo Boeing 777-300ER equipaggiato con AeroSHARK della compagnia aerea svizzera (HB-JNH), che ha anche completato il programma di test di volo per la certificazione ora ricevuta, aveva già iniziato le operazioni quotidiane nel mese di ottobre utilizzando un temporary “Permit-to-Fly” dello Swiss Federal Office of Civil Aviation (FOCA) valido solo per questo singolo aeromobile. L’STC emesso dall’EASA ora consente a Lufthansa Technik di applicare in serie le pellicole riblet a qualsiasi aeromobile Boeing 777-300ER e 777F.

La modifica AeroSHARK di HB-JNH è iniziata già alla fine di agosto ed è culminata nei cosiddetti voli STC con EASA l’8 e 9 settembre. Durante questi voli, è stato necessario fornire prove dettagliate che la modifica AeroSHARK non ha avuto alcun impatto negativo sulla sicurezza operativa e sulla gestione del Boeing 777. I voli STC sono stati seguiti da diverse settimane di valutazione dei dati raccolti e di altri documenti, come i valori misurati dalle simulazioni di flusso. Dopo aver recentemente completato la revisione di tutti i documenti presentati, l’EASA ha concesso l’STC.

“L’approvazione di AeroSHARK per le varianti del Boeing 777 è un passo importante nella distribuzione di questa nuova tecnologia per una maggiore sostenibilità nel trasporto aereo”, ha affermato Soeren Stark, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik. “Con il nostro partner BASF, ora possiamo supportare i nostri clienti nel rendere intere sottoflotte più rispettose del clima. Inoltre, intendiamo realizzare l’uso della nuova tecnologia per altri tipi di aeromobili. Siamo l’unica azienda MRO al mondo a offrire tale soluzioni per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 per i velivoli commerciali, naturalmente ne siamo molto orgogliosi.”

“La realizzazione di un tale progetto è possibile solo attraverso la cooperazione in partnership e una grande fiducia nelle reciproche competenze. Insieme, siamo riusciti a sviluppare una soluzione su misura che combini azione economica e sostenibilità in egual misura”, ha spiegato la dott.ssa Uta Holzenkamp, head of BASF’s Coatings division e in questa posizione anche responsabile dei functional films.

SWISS e Lufthansa Cargo equipaggeranno successivamente tutti e dodici i loro 777-300ER e undici 777F con AeroSHARK. Saranno quindi le prime compagnie aeree passeggeri e cargo al mondo a ottimizzare una sotto-flotta completa con i riblet films. Una volta che tutti i Boeing 777 di Lufthansa Cargo e SWISS avranno ricevuto la loro modifica AeroSHARK, ridurranno l’impronta di carbonio di Lufthansa Group di oltre 25.000 tonnellate all’anno.

Lufthansa Technik e BASF intendono sviluppare costantemente AeroSHARK per ulteriori tipi di aeromobili e superfici più ampie, in modo che in futuro possano supportare le compagnie aeree di tutto il mondo nel raggiungimento dei loro obiettivi di emissione. Nei calcoli del modello iniziale, la Sharkskin technology nella sua fase di massima espansione potrebbe persino evitare emissioni di CO2 fino al 3%.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Group)