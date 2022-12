News Brevi – 16.12.2022

EMBRAER SIGLA HEAVY MAINTENANCE SERVICES AGREEMENTS FOR MACON FACILITY – Embraer ha annunciato che Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) a Macon, Georgia, ha firmato due heavy maintenance services agreements per un totale di 72 milioni di dollari. I contratti sono stati firmati con Envoy Air Inc. e JSX e forniranno a ciascuna compagnia gli airframe maintenance and repair services offerti dal portafoglio di soluzioni Embraer. Envoy è un cliente EAMS dal 2002 e dal 2011 esternalizza periodicamente le maintenance lines a EAMS, sebbene il nuovo contratto fornisca una nose-to-tail heavy maintenance line. Con JSX, Embraer ha firmato un long-term agreement per due nose-to-tail heavy maintenance lines. “Diamo il benvenuto a Envoy in EAMS come recurring customer of heavy maintenance e non vediamo l’ora di iniziare nuove partnership con JSX per il nostro supporto”, ha dichiarato Frank Stevens, Vice President, Global MRO Centers, Embraer Services & Support. “Macon continua ad espandersi e queste nuove linee promuoveranno la crescita all’interno dell’area e apriranno posti di lavoro per talenti qualificati. Nel complesso, questi contratti sono reciprocamente vantaggiosi per i nostri partner, in quanto possiamo fornire un servizio eccezionale mentre espandiamo le nostre operazioni”.

GE: IL SYSTEM PRESIDENT BRAD MOTTIER SI RITIRERA’ A FINE ANNO – GE ha annunciato che il GE Aerospace Systems president, Brad Mottier, andrà in pensione alla fine dell’anno, concludendo una carriera nel settore di oltre 40 anni, di cui 20 in GE e 22 in Unison Industries. Il GE Chairman & CEO and GE Aerospace CEO, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Voglio ringraziare Brad per i suoi decenni di servizio all’industria aerospaziale e per i suoi numerosi contributi come membro di lunga data del senior leadership team di GE Aerospace. La passione di Brad per l’aviazione e il suo spirito imprenditoriale lo hanno portato a posizionare con successo il nostro Systems businesses per il futuro del volo e delle next generation defense platforms. Lascia un’eredità orgogliosa all’azienda”. Con il ritiro di Mottier, il Systems portfolio sarà riallineato, rafforzando l’integrazione verticale dei suoi segmenti di business principali per concentrarsi maggiormente sui clienti e migliorare le opportunità di crescita strategica, mentre l’azienda continua a plasmare il futuro del volo. Nell’ambito della nuova struttura, gli Electric Power and Avionics teams riporteranno ad Amy Gowder, president & CEO, Military Systems Operation. Le attività di Dowty Propellers e Unison Industries saranno allineate sotto Riccardo Procacci, che guida anche gli Avio Aero and GE Additive businesses, che entrano tutte sul mercato con i propri brands. “Il Systems portfolio of businesses continua a rappresentare un vantaggio competitivo per GE Aerospace in futuro e sono lieto di avere un forte team di leadership, con Amy e Riccardo che si assumono maggiori responsabilità mentre ci concentriamo sulle opportunità di crescita in futuro”, ha affermato Culp. Mottier è entrato a far parte dell’azienda come parte dell’acquisizione di Unison Industries da parte di GE nel 2002, dove era presidente e CEO. La sua carriera in GE Aerospace include la guida del services business e l’espansione della presenza di GE nel general aviation segment con l’entrata in servizio dei motori GE Honda Aero HF-120 e del motore Passport, oltre al lancio del Catalyst turboprop program. In qualità di president of the Systems business, Mottier ha promosso la crescita sia nel settore militare che in quello commerciale. Mottier è un membro del consiglio della Sontag Foundation ed ex chairman of the General Aviation Manufacturers Association (GAMA). Nel 2014 Brad è stato insignito del Business Aviation Laureate Award da Aviation Week.

ICAO AIR SERVICES NEGOTIATION EVENT IN ABUJA: OLTRE 212 NUOVI ACCORDI STIPULATI – Oltre 400 partecipanti in rappresentanza di 63 paesi hanno concluso 212 nuovi international air services agreements all’evento 2022 Air Services Negotiation (ICAN) dell’ICAO, che si è concluso venerdì sera ad Abuja, Nigeria. L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha espresso la gratitudine collettiva dell’ICAO e di tutti i presenti al Presidente della Repubblica Federale della Nigeria, His Excellency Muhammadu Buhari, che è stato rappresentato alla cerimonie di apertura dell’evento dal suo Chief of Staff, Professor Ibrahim Gambari. Ha anche sottolineato che il livello di partecipazione dell’ICAN 2022 è stato un importante promemoria “che la progressiva ripresa dell’industria del trasporto aereo sta procedendo a un ritmo post-pandemico”. “Il multilateralismo e il lavoro intrapreso qui continuano a essere essenziali per il successo globale”, ha aggiunto, “e per il ripristino della capacità globale di viaggi, commercio e turismo in tutte le regioni del mondo”. Dal lancio dell’ICAN nel 2008, il forum dell’ICAO è cresciuto e si è evoluto al punto da ospitare oltre 5.000 incontri bilaterali, che hanno portato a quasi 4.000 accordi e intese. L’ICAO promuove diverse priorità chiave per gli Stati quando sostengono le loro air services negotiations, tra cui l’accesso al mercato liberalizzato per le compagnie aeree, la rimozione degli ostacoli all’accesso a mercati dei capitali più ampi e relaxed nationality requirements per la proprietà delle compagnie aeree, e l’agenzia delle Nazioni Unite sta attualmente lavorando a una nuova Convention on Foreign Investment in Airlines per aiutare a sostenere questo progresso multilaterale. Ulteriori priorità includono impegni per pratiche normative convergenti ed efficaci supportate da una buona governance e il riconoscimento della necessità di infrastrutture modernizzate e processi di facilitazione dei passeggeri per sostenere i futuri safety, security, emissions, capacity, and resilience objectives. Tutto quanto sopra dovrebbe inoltre essere accompagnato da efficaci quadri nazionali in materia di concorrenza e protezione dei consumatori e dalla piena conformità con le attuali ICAO policy guidance su tasse, oneri e commissioni. “Il lavoro svolto durante questo evento ICAN è fondamentale per tutti gli aspetti degli ICAO air transport objectives, nonché per la futura crescita sostenibile e la resilienza dell’aviazione internazionale nell’era post-COVID-19”, ha osservato il presidente Sciacchitano. “L’ICAO continuerà a mantenere il suo fermo impegno a lavorare con gli Stati, gli organismi regionali e subregionali nello sviluppo di misure per promuovere la cooperazione, compreso lo sviluppo di accordi liberalizzati verso il raggiungimento della visione a lungo termine per la liberalizzazione del trasporto aereo internazionale”, ha affermato. Ad Abuja il presidente Sciacchitano ha anche discusso di ulteriori priorità per il trasporto aereo nigeriano, africano e globale con il Minister of Aviation of Nigeria, Senator Hadi Sirika.

AIR CANADA: OLTRE 2 MILIONI DI CLIENTI ATTESI DURANTE LE VACANZE – Air Canada informa: “Con più di 2 milioni di clienti che dovrebbero viaggiare con Air Canada durante le vacanze, sappiamo che gli aeroporti saranno affollati e i nostri aerei pieni. In previsione, abbiamo fatto ampi preparativi per trasportare i nostri clienti in modo sicuro e conveniente, inclusa l’assunzione di persone per portare il personale al di sopra dei livelli pre-Covid, preparare gli equipaggiamenti per il clima invernale e programmare i voli in modo prudente. I clienti possono inoltre garantire viaggi agevoli preparandosi in anticipo con alcune semplici misure. Vogliamo che tutti i nostri clienti trascorrano una fantastica vacanza, in particolare mentre viaggiano e auguriamo a tutti il meglio per la stagione”, ha dichiarato Kevin O’Connor, Vice President of Air Canada’s Systems Operational Control, che sovrintende alle operazioni quotidiane del vettore. “I clienti possono effettuare il check-in online su aircanada.com o sull’app mobile Air Canada a partire da 24 ore prima del volo, risparmiando tempo in aeroporto. L’app mobile Air Canada fornisce comodamente tutti gli strumenti e i servizi mobili necessari direttamente su qualsiasi dispositivo Apple o Android, in modo che i clienti possano gestire i propri viaggi. Visitare l’hub Travel Ready di Air Canada per i requisiti di ingresso internazionale. Si consiglia di contgrollare il flight status prima di recarsi in aeroporto e la compagnia ricorda di concedersi tempo sufficiente per rispettare le scadenze limite per il check-in e l’imbarco. Il sito Web di Air Canada contiene molte altre informazioni utili”, conclude Air Canada.

ETIHAD AIRWAYS: VIDEO PER SENSIBILIZZARE I CLIENTI CON CONSIGLI DI VIAGGIO UTILI – Etihad Airways ha lanciato un video di sensibilizzazione con consigli di viaggio sulle politiche sui bagagli e consigli in vista delle festività natalizie. Lo scopo del video è aiutare gli ospiti a prepararsi per il viaggio e beneficiare di un’esperienza di viaggio senza intoppi durante il periodo di punta. Nel video, Shaeb Alnajjar, General Manager Etihad Hub Operations at Abu Dhabi Airport, fornisce consigli sulle opzioni di check-in, sulla franchigia bagaglio e sui vantaggi del check-in online. Shaeb afferma: “Etihad si impegna a offrire agli ospiti servizi impareggiabili ed esplora continuamente tutte le opzioni che consentono agli ospiti di massimizzare le loro esperienze di viaggio e ridurre i tempi di attesa. Arrivare in aeroporto completamente preparati è uno dei nostri obiettivi principali. Quindi, durante la creazione di questo video, abbiamo considerato il processo che una persona segue prima e dopo l’arrivo in aeroporto. Il video contribuirà a rendere il viaggio il più agevole possibile per i nostri ospiti”. “Gli ospiti che volano con Etihad Airways possono aspettarsi di volare in totale tranquillità con servizi come la sua quick self-service bag drop facility. Il servizio offre un’esperienza di check-in più rapida e può accogliere un numero maggiore di ospiti che potranno quindi saltare le code. Etihad si sta preparando ad accogliere oltre 1,5 milioni di passeggeri all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi tra il 21 novembre e l’8 gennaio 2023 e consiglia ai viaggiatori di essere completamente preparati per il loro viaggio”, conclude Etihad Airways.

BOEING NOMINA IL NUOVO INDONESIA COUNTRY MANAGING DIRECTOR – Boeing ha annunciato oggi la nomina di Zaid Alami come country managing director for PT Boeing Indonesia, con effetto immediato. Alami ha sede a Jakarta e ricopre il ruolo di Boeing’s senior executive nel paese, guidando le operazioni e la strategia di crescita di Boeing in Indonesia. Riferisce ad Alexander Feldman, president, Boeing Southeast Asia. “L’Indonesia, la più grande economia del sud-est asiatico che presto diventerà il quarto mercato dell’aviazione al mondo, è fondamentale per Boeing. Siamo entusiasti di avere Zaid alla guida delle operazioni di Boeing in Indonesia e di portare avanti i nostri 73 anni di relazione nel paese”, ha affermato Feldman. “Non riesco a pensare a una persona migliore di Zaid, che porta una vasta esperienza di ingegneria aerospaziale e una significativa esperienza di lavoro con i nostri clienti indonesiani per guidare la crescita di Boeing nel paese”. Di recente Alami è stato leader del Boeing’s Global Support Center in Jakarta, che fornisce prodotti avanzati e supporto ingegneristico strategico alla crescente industria dell’aviazione commerciale del sud-est asiatico. In precedenza, Alami era un experimental flight test engineer e ha guidato il supporto per più clienti con l’introduzione del 787 e 737 MAX nelle loro flotte a livello globale. “L’Indonesia è un paese di importanza strategica per Boeing in tutti i nostri commercial airplanes, defense and services businesses”, afferma Zaid Alami, Country Managing Director, PT Boeing Indonesia. “Basandoci sulla nostra partnership con l’Indonesia, Boeing continua ad essere impegnata a lavorare con i civil aviation and defense customers and partners dell’Indonesia, aiutandoli a raggiungere le ambizioni aerospaziali del Paese”. Laureato in Aeronautical and Astronautical Engineering alla Purdue University, Alami è anche certified in Technical Leadership dal Massachusetts Institute of Technology (MIT).

DELTA: NUOVA ISPIRAZIONE DAL 40° ANNIVERSARIO DELLO “SPIRIT OF DELTA” – Il 15 dicembre segna un giorno importante per le persone di Delta: è il giorno in cui nel 1982 la compagnia aerea ha acquistato il suo primo 767, soprannominato “The Spirit of Delta”, finanziato interamente dai dipendenti in uno sforzo per far progredire la compagnia. “Oggi assumerà un nuovo significato poiché Delta lancia una campagna di raccolta fondi per garantire la salute a lungo termine del suo employee assistance fund, noto come Delta Care Fund. La campagna Spirit of Giving si pone l’obiettivo di raccogliere 30 milioni di dollari per il Care Fund. In occasione di un evento in onore dello Spirit of Delta e per l’annuncio della nuova campagna di raccolta fondi, Ed Bastian, CEO of Delta, si è impegnato personalmente a contribuire con 300.000 dollari e ha sfidato tutto il personale Delta (dipendenti, pensionati, partner e fornitori) a unirsi e aiutare la compagnia a raggiungere il 100% di partecipazione”, afferma Delta. “Il nostro lavoro è radicato nel servizio. È la spinta a servire Delta e gli altri che ha guidato la nostra compagnia sin dal suo inizio. Mentre celebriamo il 40° anniversario di Spirit of Delta, vogliamo continuare l’eredità con un nuovo impegno rivitalizzando il Delta Care Fund e assicurandoci che sia lì per servire le persone Delta per gli anni a venire”, ha affermato Ed Bastian, CEO of Delta. “Spirit of Delta è ancora con noi oggi, vivendo nel Delta Flight Museum. All’inizio degli anni 2000, l’ex CEO Jerry Grinstein ha lavorato instancabilmente per salvare il jet, che era diventato un simbolo della resilienza e della cura del personale Delta. Questa è stata solo una delle tante decisioni critiche prese da Grinstein, un’altra è stata il suo aiuto nella creazione del Delta Care Fund. Oggi, il Care Fund è un’organizzazione di beneficenza che aiuta le persone Delta a superare molte difficoltà impreviste: incidenti, infortuni, malattie, disastri naturali, ecc.. Fin dalla sua istituzione, il Care Fund ha donato più di 31 milioni di dollari in sovvenzioni a dipendenti e pensionati di Delta. Quest’anno, il Care Fund ha già servito quasi 1.300 dipendenti e rimane un ottimo esempio di persone Delta che aiutano le persone Delta”, conclude Delta.