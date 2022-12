ACS Aviation espande la sua flotta con due nuovi Tecnam P-Mentor

Tecnam ha annunciato che la rinomata flight training academy scozzese ACS Aviation ha ordinato due P-Mentor che si aggiungeranno alla sua attuale flotta, per espandere le proprie capacità nel 2023.

“Diventerà anche il primo Tecnam aircraft service centre in Scozia a offrire ai propri clienti specialist aircraft maintenance and technical support. La mossa segue un periodo di forte crescita per ACS Aviation, in cui un numero record di graduati si è assicurato posizioni come First Officer con le principali compagnie aeree del Regno Unito.

Il P-Mentor è l’ultimo progetto di Tecnam: un single engine IFR two-seater aircraft, che offre alle scuole di volo una single platform solution semplice e sostenibile per student pilots; dal loro primo volo fino all’advanced training, incluso l’instrument rating”, afferma Tecnam.

“Il P-Mentor non solo fornisce una piattaforma altamente conveniente su cui è possibile completare la maggior parte del programma di formazione, con il Rotax 912iSc offre anche il minor consumo di carburante e le minori emissioni di CO2 attualmente disponibili per IFR training, migliorando ulteriormente la redditività nell’operare una flotta Tecnam.

Scegliendo il P-Mentor come training platform, ACS Aviation sta abbracciando la nuova filosofia nel flight training offerta da Tecnam. Questa espansione della flotta non solo migliorerà la qualità della formazione e ridurrà i costi per i suoi studenti, ma aiuterà anche a preservare l’ambiente. Uno studio recente mostra che le scuole di volo che operano con la Tecnam single engine fleet possono ridurre le emissioni fino al 60%. Ciò equivale a 10 tonnellate di CO2 per ogni studente nel momento in cui riceve la Commercial Pilot License”, prosegue Tecnam.

“Il velivolo P-Mentor di Tecnam ci consentirà di ridurre in modo significativo la nostra impronta di carbonio in Commercial Flight Training and Upset Prevention Recovery Training, con l’ulteriore vantaggio di una strumentazione all’avanguardia che ci aiuterà a spingerci, ancora di più, verso una sustainable double-digit growth. Questo ordine è l’inizio di un piano di sostituzione e sostenibilità della flotta a lungo termine che ci vedrà continuare a far crescere il business e fornire ai nostri studenti piloti la tecnologia più recente nei prossimi anni”, ha dichiarato Craig McDonald, Technical Director at ACS Aviation.

“Oriens Aviation è lieta di dare il benvenuto ad ACS Aviation nella famiglia Tecnam come cliente di lancio per il P-Mentor nelle isole britanniche e primo centro di assistenza per Tecnam in Scozia. ACS è nota per la fornitura di servizi di addestramento al volo di prim’ordine ai clienti e non vediamo l’ora di ampliare la nostra partnership con ACS Aviation per tutte le esigenze di servizi aeronautici e supporto tecnico di Tecnam in Scozia”, ha affermato Edwin Brenninkmeyer, CEO, Oriens Aviation, exclusive Tecnam Authorised Sales and Service Centre for the British Isles.

“Tecnam ha sempre fornito un’eccellente combinazione di specifiche tecniche e rapporto qualità-prezzo. Con il P-Mentor, Tecnam ha fatto un enorme balzo in avanti con l’aggiunta di un trainer IFR conveniente e intelligente. Questo cambierà l’intera pilot training industry for IFR training”, afferma il Tecnam’s Chief Sales Officer, Walter Da Costa.

“Fondata nel 2007, ACS Aviation è la principale flight training academy and aircraft maintenance facility della Scozia. ACS Aviation offre una gamma di servizi, tra cui UK CAA and EASA approved airline pilot training courses per clienti e compagnie aeree nel Regno Unito e in tutta Europa. ACS offre anche servizi specialistici di manutenzione degli aeromobili e supporto tecnico per General Aviation aircraft”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)