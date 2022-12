Leonardo: l’M-346 raggiunge le 100.000 ore di volo. Consegnati alla Polonia gli ultimi quattro M-346

Il 30 novembre, in occasione dell’M-346 Joint User Group, ospitato quest’anno dall’Aeronautica Militare polacca a Varsavia, Leonardo ha celebrato il raggiungimento delle 100.000 ore di volo della flotta mondiale degli addestratori avanzati a getto M-346.

Dario Marfè, Leonardo – Responsabile commerciale e dei servizi di supporto al cliente per i Velivoli di Leonardo, ha così commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di festeggiare questa importante pietra miliare raggiunta dai velivoli addestratori M-346 in servizio con le Forze Aeree di Italia, Israele, Singapore, Polonia, Qatar e utilizzato anche per l’addestramento dei piloti presso la International Flight Training School, un’iniziativa congiunta fra Aeronautica Militare Italiana e Leonardo in collaborazione con CAE. Con 85 aerei in servizio e 100.000 ore volate, l’M-346 si conferma il miglior addestratore avanzato al mondo per il training dei piloti destinati ai velivoli da difesa di oggi e di domani. All’avanguardia nella tecnologia e nella performance, l’M-346 continuerà a rappresentare la soluzione migliore per sviluppare le capacità dei piloti militari per i prossimi decenni”.

Leonardo ha contrattualizzato la fornitura di oltre 100 M-346 per alcune fra le maggiori aeronautiche militari internazionali, come Italia, Israele, Polonia, Singapore, Qatar e Grecia. L’M-346 è anche il fulcro della International Flight Training School (IFTS) nata dalla collaborazione strategica tra Aeronautica Militare Italiana e Leonardo, presso la quale si addestrano già oggi i piloti di Giappone, Germania, Qatar e Singapore.

“Centinaia di piloti militari hanno ottenuto il loro brevetto sull’M-346, grazie al quale hanno potuto raggiungere un eccezionale livello di conoscenze, abilità ed esperienza, preparandosi a volare sui caccia di prima linea più avanzati”, ha detto Emanuele Merlo, Leonardo – SVP Aircraft Trainers line of business. “Questo risultato è stato reso possibile grazie al grande lavoro di squadra compiuto dagli operatori, da Leonardo e dai nostri fornitori”.

Il velivolo ha ottime prospettive future non solo come addestratore avanzato ma, grazie alle sue capacità multiruolo, anche come caccia “light combat” nella sua versione FA (Fighter Attack).

Il comandante del 61° Stormo, Colonnello Vito Conserva, ha affermato: “100.000 ore di volo sono un risultato straordinario per un velivolo altrettanto straordinario. Il T-346A presenta performances e caratteristiche tecnologiche che, unitamente ai suoi sistemi di simulazione, ci hanno consentito, dal 2015 ad oggi, di ottenere un significativo incremento qualitativo nella formazione dei piloti fighter. Questa piattaforma, associata ovviamente all’impegno profuso quotidianamente dagli uomini e dalle donne della scuola di volo, oltre a consolidare il 61° Stormo quale polo di eccellenza nel panorama mondiale del comparto addestrativo, ci ha dato la possibilità di erogare un’offerta unica al mondo, tanto da riuscire, in piena sinergia con l’industria nazionale, a creare le basi e a dare forma all’International Flight Training School, realtà all’avanguardia della quale siamo orgogliosi di fare parte”.

Leonardo consegna alla Polonia gli ultimi quattro velivoli da addestramento M-346

Con 16 M-346, la Forza Aerea polacca può ora vantare la seconda flotta europea di velivoli da addestramento avanzato prodotti da Leonardo. Il traguardo appena raggiunto delle 100.000 ore sottolinea ancora una volta gli eccellenti parametri di disponibilità e affidabilità dei velivoli M-346 da addestramento

Leonardo ha consegnato, in linea con le tempistiche previste dal contratto, un terzo lotto di quattro velivoli da addestramento avanzato M-346. Potendo contare adesso su 16 velivoli, la flotta M-346 polacca è numericamente la seconda in Europa e la terza fra le forze aeree che hanno scelto il velivolo.

Dario Marfè, Leonardo SVP Marketing, Sales & Customer Support Velivoli, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti di avere fornito alla Forza Aerea della Polonia un sistema addestrativo avanzato incentrato sull’M-346. Confermiamo il nostro impegno nel continuare a proporre ai nostri clienti le migliori soluzioni che, basate sulle tecnologie più avanzate di Leonardo, possano supportarli nel raggiungimento dei propri obiettivi”.

Scelto nel 2014 dalla Forza Aerea polacca come successore del leggendario velivolo da addestramento TS-11 “Iskra”, l’M-346 è stato ufficialmente designato “Bielik” dall’aeronautica polacca nel 2018, durante una cerimonia avvenuta presso 4° Stormo di Addestramento Aereo di Deblin.

Dalla loro entrata in servizio in Polonia, gli M-346 sono stati assegnati alla 41a Base Aerea (41BLSz) di Deblin, e da quel momento i velivolo hanno dimostrato di realizzare un importante salto generazionale nella formazione dei piloti militari polacchi. Il sistema addestrativo basato sull’M-346 “Bielik” è stato, inoltre, certificato dalla US Air Force per la formazione dei piloti destinati a velivoli da combattimento di quarta e quinta generazione, un traguardo significativo che conferma la capacità della Polonia di addestrare in propri piloti in patria invece che presso altre forze aeree.

Con il traguardo delle 100.000 ore di volo, l’M-346 Advanced Jet Trainer (AJT) si è dimostrato un programma completo e tecnologicamente all’avanguardia raggiungendo eccellenti parametri di performance in termini di disponibilità di flotta e di affidabilità.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)