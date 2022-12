News Brevi – 20.12.2022

BRITISH AIRWAYS HA NOMINATO UN MASTER OF WINE A TEMPO PIENO PER ELEVARE L’ESPERIENZA PREMIUM – British Airways ha nominato un Master of Wine a tempo pieno, Tim Jackson MW, per elevare l’esperienza premium per i suoi clienti, sia a terra che in volo. Il Master of Wine di British Airways svolgerà un ruolo fondamentale nella selezione e nella degustazione di potenziali nuovi vini, nella cura delle descrizioni dei menu, nello sviluppo della più ampia drinks strategy della compagnia aerea e nell’approvvigionamento di una vasta gamma di vini da tutto il mondo per i clienti. Oltre a selezionare accuratamente vini pregiati e spumanti, il Master of Wine guiderà anche la selezione del portafoglio di bevande della compagnia aerea nelle sue lounge e a bordo. Ciò include la promozione delle migliori birre britanniche, la promozione dei gin classici e il lancio di innovative alternative analcoliche. Gran parte del ruolo includerà anche un’attenzione costante alla presa in considerazione delle differenze di sapori, nonché dei cambiamenti di gusto e struttura delle bevande in quota. Sajida Ismail, Director of Onboard Experience di British Airways, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di avere Tim in British Airways. La sua conoscenza e competenza giocano un ruolo fondamentale nei nostri sforzi per continuare a offrire l’esperienza premium che i nostri clienti cercano quando volano con noi”. Tim Jackson, Master of Wine di British Airways, ha dichiarato: “Sono lieto di essere la prima persona a ricoprire questa posizione in British Airways. Come avido viaggiatore, ho assaggiato vino da tutti gli angoli del globo, dalla California al Cile, quindi spero che il mio amore per i viaggi, insieme alla mia esperienza e conoscenza, faccia una differenza positiva per l’esperienza premium che offriamo i nostri clienti”.

DELTA TORNA A VOLARE VERSO RIO DE JANEIRO – Delta Air Lines ha ripreso la sua rotta stagionale tra il suo hub di Atlanta e il Galeão International Airport (GIG) di Rio de Janeiro il 17 dicembre. “I viaggiatori desiderano ardentemente riconnettersi e scoprire più luoghi che desiderano visitare, Delta è entusiasta di soddisfare tale esigenza e aumentare il nostro servizio tra gli Stati Uniti e il Brasile”, ha affermato Danillo Barbizan, Delta Air Lines Sales Manager for Brazil. “Siamo entusiasti di riprendere la nostra rotta Rio-Atlanta e di includere i nostri clienti nella celebrazione”. Il servizio tra Rio e Atlanta è ora operativo tutti i giorni con Boeing 767-300 con servizio Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. Delta ha ampliato la sua rete in Brasile man mano che la domanda di viaggi continua ad aumentare, collegando una parte maggiore degli Stati Uniti al più grande mercato del Sud America e facendo ciò con un servizio clienti pluripremiato. Il 17 dicembre è stato lanciato anche un secondo volo giornaliero stagionale tra Atlanta e il Guarulhos International Airport (GRU) di San Paolo, che opera con aeromobili Airbus A330 che offrono i servizi Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Sia il GIG-ATL che il secondo volo stagionale GRU-ATL partono dal Brasile durante le ore diurne, rendendo Delta l’unico vettore statunitense a offrire questa conveniente opzione ai clienti brasiliani. Inoltre, la rotta Delta tra il suo hub JFK di New York e San Paolo è aumentata ad un servizio giornaliero il 29 ottobre e opera con aeromobili Airbus A330-300 con Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. Con il servizio ampliato, Delta offre 28 voli settimanali tra gli Stati Uniti e il Brasile, fornendo ai clienti convenienti opportunità di collegamento verso destinazioni in tutto il mondo attraverso gli hub Delta di Atlanta e New York JFK e attraverso la sua partnership con LATAM. La joint venture tra Delta e LATAM sta già migliorando l’esperienza di viaggio per i clienti in mercati selezionati tra il Nord e il Sud America, offrendo vantaggi come connessioni più veloci per accedere a più di 300 destinazioni tra Stati Uniti/Canada e Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay) e l’accumulo di miglia/punti nei reciproci programmi frequent flyer. I partner hanno recentemente annunciato un nuovo servizio tra San Paolo e Los Angeles come primo mercato congiunto, che verrà lanciato il 1° luglio 2023.

IL CHIEF OPERATING OFFICER SIMON PAUCK HANSEN LASCIA SAS – SAS AB (SAS) annuncia oggi che Simon Pauck Hansen, Executive Vice President e Chief Operating Officer, ha deciso di lasciare SAS. “Dopo molti anni di servizio dedicato e un’eccellente carriera all’interno di SAS, Simon Pauck Hansen lascerà SAS. L’impatto della pandemia sul mercato dell’aviazione ha richiesto cambiamenti significativi per SAS e Simon Pauck Hansen ha svolto un ruolo chiave nel processo per portare SAS attraverso la più grande crisi mai vissuta dall’industria aeronautica e nel preparare SAS per un futuro competitivo di fronte al nuovo mercato. Simon è stato determinante nell’attuazione del SAS Forward Plan e i componenti principali sotto la responsabilità di Simon sono ora realizzati o pianificati, mentre SAS sta entrando nella fase successiva del business transformation plan”, afferma SAS. “Simon Pauck Hansen ha dato un contributo significativo a SAS durante i suoi molti anni di servizio dedicato. Siamo molto dispiaciuti che abbia scelto di lasciare SAS e vorrei ringraziare personalmente Simon per la nostra stretta collaborazione e la sua dedizione alla compagnia durante il mio periodo come CEO”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Ho iniziato in SAS come tirocinante 26 anni fa e sono veramente grato per tutte le esperienze e le opportunità che mi sono state offerte durante questo periodo. È stato un grande viaggio far parte di questa compagnia e navigare attraverso gli alti e bassi di questo settore altamente dinamico. Gli ultimi tre anni hanno richiesto sacrifici significativi da parte di tutti in SAS, ma sono fiducioso che ora ci attende un futuro migliore. Tuttavia è giunto il momento per me di cedere le redini. SAS avrà sempre un posto speciale nel mio cuore ed è stata una decisione molto difficile da prendere per me”, afferma Simon Pauck Hansen, SAS Executive Vice President & Chief Operating Officer. Simon cede la responsabilità a Mikael Wångdahl, attualmente VP SAS Link and External Production, che assumerà il ruolo di Chief Operating Officer ad interim. Mikael porta una vasta conoscenza del settore dell’aviazione e una lunga esperienza operativa da SAS. Il passaggio di consegne è in corso e si concluderà nel mese di gennaio.

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo schedule internazionale e ha annunciato il suo nuovo piano dal 30 dicembre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aeromobili. Per maggiori info: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/flight-information/international/.

NUOVI APPRENDISTI MECCATRONICI PER AUSTRIAN AIRLINES – Austrian Airlines sta cercando 24 nuovi mechatronics apprentices in Austrian Technik per l’autunno 2023. “Offriamo a persone di talento, giovani e motivate, l’opportunità di imparare dalla nostra pluriennale esperienza e di prendere piede in una compagnia internazionale. In cambio, ci portano ispirazione e innovazione per l’intera compagnia. Con 24 nuovi posti di apprendistato, stiamo offrendo a quasi il doppio dei giovani professionisti la possibilità di una formazione entusiasmante ed educativa in quello che è probabilmente uno dei settori più entusiasmanti”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines. La formazione di apprendistato, che viene svolta nell’apprentice workshop della compagnia a Vienna Airport, dura 3,5 anni. Gli apprendisti hanno anche l’opportunità di completare un “Apprenticeship with Matura” presso Austrian nel “Mechatronics Production Technology” sector. Inoltre, sono supervisionati e supportati dai formatori e dall’intero team tecnico. L’apprendistato comprende un practical on-the-job training negli specialist workshops e nella manutenzione degli aeromobili, nonché un Category A training specifico, che prepara gli apprendisti al loro futuro ambiente di lavoro. La formazione teorica presso la scuola professionale e ulteriori seminari specialistici interni ed esterni completano il programma di formazione. Nell’aprile 2022 undici apprendisti hanno completato con successo gli esami finali. Mentre due di loro hanno deciso di andare all’università dopo aver completato il loro apprendistato, i restanti nove sono stati assunti come specialisti a pieno titolo presso Austrian Technik. L’anno prossimo sarà possibile decollare con un apprendistato presso Austrian Airlines dal 01.09.2023. Le domande sono possibili fino al 19 febbraio 2023. Austrian Airlines incoraggia i giovani professionisti da oltre 25 anni.

SAAB: NUOVO ORDINE DALLA LETTONIA – Saab ha ricevuto ordini dal Ministero della Difesa lettone per munizioni per il sistema Carl-Gustaf®. L’ordine rientra in un accordo quadro tra Saab e la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) che consente alla Lettonia di effettuare ordini per un periodo di dieci anni.

EASA: UPDATE DELLE EASY ACCESS RULES FOR LARGE ROTORCRAFT – L’EASA ha pubblicato gli ultimi 4 emendamenti delle Easy Access Rules for Large Rotorcraft (CS-29) – Amendments 7, 8, 9 and 10. Questa revisione del dicembre 2022 incorpora gli emendamenti 7, 8, 9 e 10 riguardanti i CS e l’AMC per i seguenti argomenti oltre al Regular update of CS-29: l’installazione di flight recorders a bordo di large rotorcraft; mitigazione dei potenziali effetti delle minacce alla sicurezza informatica sulla safety; riduzione del rischio di design-related human factors errors che possono portare o contribuire a un incidente o inconveniente; garantire che i chip detection systems installati nei rotor drive systems raggiungano un livello minimo accettabile di efficacia; chiarire cosa è richiesto dal progetto quando si applicano i CS per conformarsi alle bird strike provisions. L’ultimo emendamento è disponibile anche come pubblicazione on line dinamica con filtri per ottenere il materiale normativo adeguato alle proprie esigenze, per accedere velocemente alle relative sezioni, con navigazione agevole da computer, tablet e mobile, XML. Il documento è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

QANTAS ESTENDE IL RESIDENTS FARES PROGRAM – I residenti di Alice Springs beneficeranno di un’espansione del programma di tariffe scontate di Qantas, con voli di andata e ritorno per Adelaide che costeranno meno. Gli sconti partono dal 20% e si applicano a tutti i posti Economy su tutti i voli per Adelaide. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Abbiamo ascoltato la comunità che ci ha detto che, insieme a Darwin, molti residenti hanno legami con Adelaide e siamo lieti di poter espandere il programma di tariffe scontate. Qantas ha una lunga storia nel Territorio del Nord e l’espansione di questo programma è la dimostrazione del nostro impegno a sostenere le comunità del Territorio”.

SAS: ACCORDI PER LA FORNITURA DI VOLI CON DANIMARCA E SVEZIA – SAS ha firmato un accordo biennale con lo State and Municipal Procurement Service (SKI), che include un totale di 205 rotte in Scandinavia, Europa, Stati Uniti, nonché in Asia e Australia in collaborazione con Singapore Airlines. SAS è quindi il più grande fornitore di voli verso lo stato danese. “Noi di SAS siamo molto orgogliosi della buona notizia. Abbiamo nuovamente ottenuto un accordo con SKI e quindi possiamo continuare a offrire il network SAS ai dipendenti pubblici in Danimarca. Abbiamo una collaborazione di lunga data con lo stato danese da decenni e siamo naturalmente felici della continua fiducia”, afferma Thérèse Lorenius, Co-acting Chief Commercial Officer. L’accordo entra in vigore il 1° marzo 2023 ed è valido per due anni con possibilità di proroga di un anno alla volta per due periodi. SAS ha ricevuto inoltre una rinnovata fiducia riguardo l’approvvigionamento dei voli esteri del Kammarkollegiet (autorità amministrativa svedese sotto il Ministry of Finance). L’accordo entra in vigore il 12 dicembre ed è valido fino a dicembre 2026. “Per decenni siamo stati fornitori del Kammarkollegiet e siamo molto orgogliosi di ricevere una fiducia continua. L’appalto si applica ai viaggi di lavoro all’estero per i dipendenti di tutte le agenzie governative, college e università. Siamo lieti che i dipendenti del settore pubblico continueranno a viaggiare con noi”, afferma Thérèse Lorenius, Co-acting Chief Commercial Officer.

WESTJET SI UNISCE AL DE HAVILLAND COMPONENT SOLUTIONS PROGRAM PER IL SUPPORTO ALLA SUA FLOTTA DASH 8-400 – De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) ha annunciato di aver firmato un De Havilland Component Solutions Program (“DCS Program”) agreement con WestJet Encore Ltd. In base all’accordo, De Havilland Canada gestirà i component maintenance, repair and overhaul (MRO) services per la flotta di aeromobili Dash 8-400 della compagnia aerea e fornirà l’accesso all’exchange pool strategicamente posizionato di De Havilland Canada. “Il DCS Program offre la prevedibilità dei costi, che è così importante nella gestione delle compagnie aeree, e non vediamo l’ora di beneficiare dell’accesso all’esperienza di De Havilland Canada in warranty administration, planning and supplier management per migliorare le operazioni del nostro velivolo Dash 8-400″, ha dichiarato Lisa Davis, Vice-President and General Manager, WestJet Encore. “Con l’aggiunta di WestJet al DCS Program, il nostro supporto alla flotta di aeromobili Dash 8-400 in Nord America è notevolmente aumentato e include i due maggiori operatori del continente”, ha affermato Leighton Storsley, Vice President, Aftermarket and Business Development, De Havilland Canada. “Ringraziamo WestJet per averci offerto l’opportunità di gestire questo aspetto degli airline’s component MRO services”.