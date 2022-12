Condor prende in consegna il suo primo Airbus A330neo

La compagnia aerea tedesca Condor Flugdienst GmbH ha preso in consegna il suo primo aereo widebody A330-900 su un ordine di 16 aeromobili A330neo.

“L’A330neo sostituirà gli aeromobili della generazione precedente nella loro flotta per ridurre i costi operativi di Condor, nonché il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 25%. L’A330neo di Condor offrirà un comfort impareggiabile ai passeggeri e ospiterà 310 passeggeri, con 30 posti in Business, 64 posti in Premium Economy e 216 posti in classe Economy.

L’A330neo è dotato della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un elevato livello di comfort, atmosfera e design. Ciò include l’offerta di più spazio personale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e la possibilità di offrire i più recenti sistemi di intrattenimento in volo e piena connettività. Come per tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A330neo è dotato di uno state-of-the-art cabin air system che garantisce un ambiente pulito e sicuro durante il volo”, afferma Airbus.

“Condor ha scelto nel luglio 2022 la A320neo Family per modernizzare la sua Single-Aisle fleet. Operando fianco a fianco gli aeromobili A320neo e A330neo, Condor beneficerà della commonality offerta da queste due famiglie di aeromobili.

L’A330neo è la versione di nuova generazione del popolare widebody A330. Incorporando i motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, nuove ali e una serie di innovazioni aerodinamiche, l’aereo offre una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. L’A330-900 è in grado di volare 7.200 nm/13.334 km senza sosta.

A fine novembre, la A330 Family aveva registrato un totale di oltre 1.700 ordini fermi di cui 275 sono A330neo da 24 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)