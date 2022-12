Saab: il Gripen E è operativo con la Brazilian Air Force (FAB)

La Brazilian Air Force (FAB) ha tenuto una cerimonia il 19 dicembre presso la Anápolis Air Base (BAAN) segnando l’inizio delle attività operative dei fighter Gripen E (indicati come Gripen F-39 in Brasile) con il First Air Defense Group (1st GDA).

Questo importante traguardo del cliente segue la fase di flight test in Brasile iniziata a settembre 2020 con l’arrivo del test aircraft nel paese, condotta presso il Gripen Flight Test Center (GFTC) situato presso lo stabilimento Embraer di Gavião Peixoto.

“L’inizio delle attività operative con il Gripen E da parte della Brazilian Air Force (FAB) è un giorno estremamente importante. Segna l’inizio di una nuova era operativa per FAB ma è anche il risultato di anni di duro lavoro svolto in collaborazione con l’Air Force e con i nostri partner industriali brasiliani: Embraer, AEL Sistemas, Akaer, Atech e le nostre filiali in Brasile”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

All’evento due Gripen hanno effettuato un volo di presentazione pilotati dai FAB pilots Lieutenant Colonel Gustavo Pascotto, Commander of the 1st GDA, e Lieutenant Colonel Ramon Lincoln Santos Fórneas. I piloti brasiliani hanno svolto il loro addestramento con il Gripen E in Svezia. Si sono anche esercitati per il volo di oggi sui mission trainers, che sono installati presso la base aerea di Anápolis.

A novembre Saab ha ottenuto la certificazione necessaria per l’uso militare del Gripen E, che attesta che il velivolo ha soddisfatto determinati requisiti di aeronavigabilità e sicurezza del volo, un passo importante prima delle attività operative con la FAB. Ciò è stato concesso dalle autorità militari svedesi e brasiliane, rappresentate dallo Swedish Military Aviation Safety Inspectorate (FLYGI) e dall’Industrial Fostering and Coordination Institute (IFI) in Brasile. La certificazione congiunta riflette la sinergia ottenuta attraverso la cooperazione tecnica tra le due autorità in ciascun paese.

“Il Brasile ora ha uno dei fighter più avanzati al mondo. Questo è attualmente il più ampio programma di trasferimento di tecnologia in corso in Brasile ed è sicuramente il più grande mai realizzato da qualsiasi azienda svedese, portando alla Brazilian defence industry le conoscenze per sviluppare, produrre, testare e mantenere un advanced supersonic fighter. Siamo molto orgogliosi di essere un partner strategico per il Brasile”, ha concluso Johansson.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)