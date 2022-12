Eurowings si espande a Praga dopo il successo del primo anno

Da un anno Eurowings collega senza sosta la capitale ceca Praga con le metropoli europee e le regioni turistiche. A partire da quattro destinazioni per il winter flight schedule 21/22, i viaggiatori potevano già scegliere tra 14 diverse destinazioni nell’estate 2022. La compagnia aerea di Lufthansa Group si è rapidamente affermata nel mercato ceco e ha incontrato un grande interesse da parte dei clienti fin dall’inizio.

Il CEO di Eurowings è soddisfatto del primo anno. “Abbiamo osato fare il passo verso la Repubblica Ceca in una situazione ancora molto incerta, ma sta diventando sempre più chiaro che le persone in tutta Europa ora vogliono viaggiare di nuovo dopo le restrizioni Coronavirus”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Anche il nostro concetto di value airline funziona: ai cechi piace volare a buon mercato, ma apprezzano anche i nostri servizi aggiuntivi come il cambio di prenotazione flessibile fino a 40 minuti prima della partenza o il nostro Priority Service”.

Jaroslav Filip, Director of Aviation Business at Prague Airport, accoglie con favore l’impegno della controllata Lufthansa: “In estate Eurowings ha portato molti ospiti in destinazioni popolari e ha anche ampliato l’offerta in inverno. Dopo il primo anno, è chiaro che si tratta di una collaborazione di successo, che continueremo ad espandere in futuro”.

“Le valutazioni mostrano che i clienti cechi hanno preferito volare in Spagna con Eurowings in estate. Particolarmente apprezzate sono state Alicante sulla Costa Blanca, Barcellona e l’isola di Maiorca. La metropoli più popolare nel 2022: la capitale danese Copenhagen.

Nell’estate 2023, sia i turisti che i viaggiatori d’affari da Praga potranno scegliere tra una gamma ancora più ampia di servizi Eurowings. Novità del programma sono i collegamenti con Ginevra, Rodi e Corfù. Saranno offerti collegamenti più frequenti per Copenhagen (undici volte a settimana), Stoccolma (sei volte a settimana), Malaga (quattro volte a settimana), Atene e Alicante (tre volte a settimana). Il programma comprende ora un totale di 18 rotte, servite da tre aeromobili stazionati.

Ma molti cechi non aspettano l’estate per il loro prossimo viaggio, prendono un aereo anche in occasione di Capodanno. Le destinazioni più gettonate durante il nuovo anno sono le metropoli di Barcellona, Roma e Stoccolma“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)