Emirates aumenta le frequenze sulla rotta Roma – Dubai

Emirates aggiungerà un ulteriore volo diretto tra Roma e Dubai, a partire dal 1° febbraio 2023. “Operato dal Boeing 777, il servizio aggiuntivo aumenterà il numero di voli tra le due città fino a raddoppiare le frequenze giornaliere, per soddisfare l’aumento stagionale della domanda di viaggi e aumentare a 14 frequenze a settimana i voli da e per Dubai.

Roma rappresenta uno dei quattro gateway di Emirates in Italia, insieme a Milano, Bologna e Venezia. Dall’aeroporto di Roma i passeggeri possono essere collegati all’hub internazionale di Dubai e da lì raggiungere i mercati più vivaci del mondo. Questa proficua collaborazione tra la compagnia aerea e l’Italia è iniziata 30 anni fa, quando il primo volo Emirates è atterrato a Roma: in questi anni, la compagnia aerea ha fatto volare più di 7 milioni di passeggeri su oltre 28.000 voli tra Dubai e la Capitale.

Il volo Emirates EK095 partirà da Dubai alle 15:05 e arriverà a Roma alle 18:45. Il volo di ritorno EK096 partirà da Roma alle 20.35 e arriverà a Dubai alle 5.15 il lunedì e il mercoledì, negli altri giorni della settimana partirà da Roma alle 20:50 e arriverà a Dubai alle 05:30 (Tutti gli orari sono locali).

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, afferma Emirates.

“Siamo felici e soddisfatti di aggiungere questa nuova frequenza ai voli Roma-Dubai poiché rappresenta un forte segnale che le persone hanno ricominciato e vogliono viaggiare, sia per piacere che per affari”, ha commentato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia. “La partnership di Emirates con l’Italia, che abbraccia 3 decenni, riflette l’importanza del mercato italiano per la rete globale della compagnia aerea, in quanto facilita il collegamento diretto tra i due Paesi e arricchisce le rispettive economie locali. Emirates, inoltre, collega gli italiani a 130 destinazioni globali attraverso il suo hub di Dubai, verso i mercati più ricchi e particolari del mondo. Con l’aggiunta di questo volo, abbiamo raggiunto un totale di 38 voli settimanali dall’Italia a Dubai”.

“Emirates opera i suoi moderni aeromobili Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi, offrendo 8 suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 310 poltrone spaziose in Economy Class. La rotta Roma-Dubai è servita anche dal famoso A380, il gigante dei cieli, amato per le sue spaziose cabine dotate dei più moderni comfort in grado di rendere il viaggio un’esperienza memorabile. Emirates è infatti l’unico vettore aereo che opera un servizio Airbus A380 in Italia. I viaggiatori da e per l’Italia beneficeranno del servizio pluripremiato di Emirates e dei prodotti leader del settore in volo e a terra in tutte le classi, con piatti di ispirazione regionale e bevande gratuite e ice, il sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea che offre fino a 5.000 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, inclusi film italiani, programmi TV e un’ampia libreria musicale.

In qualità di compagnia aerea pluripremiata con un presidio in 6 continenti, Emirates gestisce la più grande flotta al mondo di moderni aeromobili Airbus A380 e Boeing 777 a fusoliera larga dotati dei più recenti comfort nel cielo. Emirates ha vinto, inoltre, numerosi riconoscimenti per l’eccellenza in tutte le sue operazioni, tra cui l’essere stata nominata World Class Airline ai premi The APEX Official Airline Ratings™, che rappresenta l’apice di tutti i premi APEX Passenger Choice, ed è stata classificata come compagnia aerea a cinque stelle da APEX”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)