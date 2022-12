News Brevi – 21.12.2022

ISLAND AVIATION ORDINA DUE DE HAVILLAND CANADA TWIN OTTER SERIES 400 – De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) ha annunciato che Island Aviation, Inc. ha firmato un contratto di acquisto per l’acquisizione di due nuovi velivoli Twin Otter Series 400. Fondata nel 2003 come A. Soriano Aviation, Inc., Island Aviation è una compagnia aerea charter con sede nelle Filippine. “Abbiamo scelto il Twin Otter per supportare le nostre operazioni per la sua lunga esperienza di affidabilità in servizio e bassi costi operativi”, ha affermato il Captain Emmanuel (“Butch”) Generoso, Chief Operating Officer, Island Aviation, Inc. “Non vediamo l’ora alla reintroduzione dei Twin Otters nella nostra flotta, dove serviranno l’esclusivo resort Amanpulo con voli da Manila”. “De Havilland Canada è lieta di vedere il Twin Otter tornare operativo nelle Filippine dopo una lunga assenza e con un operatore così esperto e apprezzato come Island Aviation”, ha affermato Philippe Poutissou, Vice President, Sales and Marketing, De Havilland Canada.

QATAR AIRWAYS CONCLUDE LA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ – Qatar Airways, Official Airline Partner of FIFA, ha concluso in grande stile il suo viaggio per la FIFA World Cup Qatar 2022™, consegnando le medaglie e i premi individuali all’Argentina dopo la vittoria per 4-2 ai rigori sui campioni del 2018, la Francia. “Dopo un emozionante mese di azione e intrattenimento non-stop, la compagnia aerea ha operato quasi 14.000 voli, unendo il mondo in Qatar per il più grande spettacolo sportivo. In qualità di Official Airline Partner of FIFA e Official Airline of the Journey, Qatar Airways ha celebrato la FIFA World Cup Qatar 2022™ con i suoi passeggeri globali attraverso innumerevoli attivazioni ed esperienze di intrattenimento internazionali, locali e a bordo a tema calcistico. Il torneo è stato un successo clamoroso, con cifre di partecipazione impressionanti di oltre 3,4 milioni di fan durante le 64 partite. Per tutta la durata del torneo, la Qatar Airways Sky House, situata al FIFA Fan Festival™ all’Al Bidda Park, ha accolto più di 1,8 milioni di fan. L’iconico padiglione ha fornito una serie di attività interattive”, afferma Qatar Airways. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Ciò che era iniziato come un sogno si è finalmente trasformato in realtà. Lo Stato del Qatar è riuscito a riunire il mondo in una celebrazione del calcio e dell’unità e ora la storia ricorderà questa FIFA World Cup™, la prima in Medio Oriente. A nome di Qatar Airways Group, vorrei congratularmi con la squadra argentina per la prestazione vittoriosa e anche elogiare la squadra francese per il viaggio stimolante durante tutto il torneo. Siamo grati di aver fatto parte di questa lunga e gratificante esperienza come compagnia aerea ufficiale. Per ogni passo e ogni miglio percorso con noi, abbiamo mirato a offrire un’esperienza di volo senza eguali”. Nel 2017 Qatar Airways ha annunciato la sua partnership con la FIFA come Official Airline. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

EMIRATES PORTA LA ‘STREET’ FOOTBALL CHALLENGE A DUBAI – Emirates informa: “Dando un tocco di Dubai alla ‘street’ football challenge, Emirates ha invitato i giocatori di AC Milan, Arsenal e Olympique Lyonnais a divertirsi un po’ segnando diversi goal creativi e abili mentre visitavano il Burj Khalifa, il Burj Al Arab e il deserto di Dubai con Arabian Avventure. Emirates presenta scene TikTok delle Olympique Lyonnais, AC Milan and Arsenal street football challenges, oltre a Facebook, YouTube Shorts e Instagram Stories. L’Emirates Cabin Crew ha contribuito a dare il via alla sfida. I giocatori si sono presi una pausa dalle sessioni di allenamento con il clima caldo e dalla competizione nella Supercoppa di Dubai per affrontare la sfida”. “Emirates continua a portare i principali club negli Emirati Arabi Uniti per competere in tornei unici, oltre a prendere parte a sessioni di allenamento con tempo caldo, per prepararsi all’ultima tappa della loro stagione calcistica. Dubai è diventata la base preferita per l’allenamento invernale con i suoi campi di allenamento di livello mondiale e la disponibilità di complessi sportivi tutto l’anno, oltre a una vasta gamma di attrazioni da provare durante il tempo libero dei giocatori. Gli sforzi della compagnia aerea supportano ulteriormente lo status di Dubai come centro sportivo di livello mondiale e centro per eventi sportivi professionali”, conclude Emirates.

RYANAIR: REGALI DI NATALE CON LE GIFT CARD – Ryanair informa: “Ryanair ha la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un regalo dell’ultimo minuto questo Natale: le gift card Ryanair. A pochi giorni dal Natale, coloro che sono alla ricerca degli ultimi regali potranno rilassarsi grazie alle gift card digitali di Ryanair disponibili online su Ryanair.com”. Il Country Manager per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “L’aspetto migliore delle gift card Ryanair è che state regalando ai vostri cari le loro prossime vacanze. Passeranno il resto delle festività a pianificare la loro nuova fuga invernale o estiva. Le carte regalo Ryanair sono disponibili a partire da soli 25 euro sul sito Ryanair.com”.

QANTAS INFLIGHT ENTERTAINMENT SEMPRE PIU’ UTILIZZATO DAI CLIENTI – Uno dei più grandi successi d’azione di Hollywood di tutti i tempi ha condiviso il punteggio più alto con un meditation album poco conosciuto, riguardo l’inflight entertainment più utilizzato sui voli Qantas nel 2022. I clienti Qantas hanno trascorso più di 60 milioni di ore utilizzando l’intrattenimento in volo della compagnia aerea e il Wi-Fi in volo durante l’anno, con un utilizzo raddoppiato rispetto al 2019. In cima alle classifiche dei film in volo quest’anno è stato “Top Gun: Maverick” che, nonostante sia uscito solo a settembre, è stato visto più di 750.000 volte. Solo a settembre, una media di un cliente su tre sui voli domestici e internazionali ha guardato il blockbuster a bordo. A dimostrazione che la salute e il benessere si estendono fino a 38.000 piedi, il miglior album a bordo è stato ‘417 Hz Mindfulness di Miracle Tones & Solfeggio Healing Frequencies MT’, la prima volta che la meditazione ha raggiunto la vetta delle classifiche audio in volo con 1,7 milioni di ore ascoltate nel corso dell’anno. Adele’s 30 si è aggiudicato il primo posto come l’album pop più ascoltato. I clienti hanno anche sfruttato al massimo il free domestic inflight WiFi scaricando una media di 18 GB per volo, l’equivalente di 125 ore di musica in streaming. Quella da Brisbane a Perth è stata la rotta più connessa, con il 95% dei clienti che si sono connessi rispetto alla media della rete di poco più del 60%. I clienti hanno anche beneficiato delle nuove partnership di Qantas con i siti di notizie News Corp Australia e Nine Publishing, insieme ai notiziari televisivi forniti dalla ABC. Le visite al New York Times sono aumentate del 500% in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Facebook e Instagram sono state le piattaforme social più utilizzate, seguite da Snapchat e TikTok. Qantas ha apportato una serie di miglioramenti alla sua offerta di intrattenimento in volo quest’anno, tra cui il progressivo lancio dell’intrattenimento in volo trasmesso in streaming ai dispositivi dei clienti sui jet regionali di QantasLink, oltre ai voli internazionali e domestici di Qantas.

SAAB: NUOVO ORDINE DALLA SVEZIA – Saab ha firmato un accordo con FMV sul life extension di due Swedish Koster-class mine countermeasures ships. Il valore dell’ordine è di 350 milioni di corone svedesi. Il contratto include anche opzioni per FMV per ordinare misure riguardanti le restanti tre navi della classe Koster. Il valore totale delle opzioni è di 270 milioni di corone svedesi. In origine erano designate come classe Landsort, ma poiché cinque ships hanno subito aggiornamenti di mezza età nel 2009 e in poi, la classe è stata ribattezzata Koster.

AIR CANADA E CIRQUE DU SOLEIL® RINNOVANO LA LORO PARTNERSHIP – Air Canada e Cirque du Soleil® hanno annunciato il rinnovo della loro partnership esclusiva che vedrà Air Canada continuare a essere la compagnia aerea ufficiale per Big Top and Arena shows in Canada, U.S., Europa e Australia fino a dicembre 2024. “Air Canada e Cirque du Soleil sono due iconiche organizzazioni del Quebec, ciascuna delle quali offre le migliori esperienze di classe ai clienti di tutto il mondo rispettivamente nei viaggi e nell’intrattenimento. Siamo lieti di continuare la nostra partnership con il Cirque du Soleil poiché condividiamo gli stessi valori e l’importanza di celebrare innovazione e creatività canadesi con le persone in tutto il mondo” ha detto Lucie Guillemette, Executive Vice President and Chief Commercial Officer at Air Canada. Da gennaio 2020 Air Canada è la compagnia aerea ufficiale che trasporta dipendenti e artisti del Cirque du Soleil verso spettacoli in molte destinazioni in tutto il mondo. In qualità di compagnia aerea globale, Air Canada vola verso sei continenti e quasi 200 destinazioni, incluse molte del Cirque du Soleil’s 2023 tours a Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal, Los Angeles, Denver e Londra, solo per citarne alcuni. “Siamo entusiasti di collaborare con un brand di fama mondiale come Air Canada come nostra compagnia aerea ufficiale per i nostri spettacoli itineranti. Con i nostri valori condivisi e le radici canadesi, continueremo a intrattenere il mondo per renderlo migliore per tutti, attraverso il potere della creatività e delle esperienze significative”, ha aggiunto Nickole Tara, Chief Growth Officer at Cirque du Soleil Entertainment Group. L’accordo pluriennale comprende l’inclusione del brand nelle campagne di comunicazione del Cirque du Soleil, visibilità in loco e privilegi promozionali, oltre a un solido pacchetto di ospitalità in tutti i territori. A partire da gennaio 2023 i membri Aeroplan possono riscattare i loro punti per carte prepagate sull’eStore Aeroplan in tagli da $50, $100 e $200 che possono essere utilizzate per acquistare i biglietti del Cirque du Soleil o per migliorare la loro esperienza negli spettacoli in tutto il mondo

DELTA: AVVISI METEO PER WINTER STORM – Delta informa: “Si prevede che il clima invernale avrà un impatto sui viaggi negli Stati Uniti questa settimana, mentre un sistema meteorologico si sposta dal nord-ovest del Pacifico, attraverso i Grandi Laghi e la valle dell’Ohio e infine nel nord-est e nel New England. L’Operations and Customer Center di Delta prevede che le condizioni purtroppo richiederanno la cancellazione dei voli questa settimana. Delta offre esenzioni per i clienti che viaggiano negli aeroporti interessati. La decisione di cancellare i voli non è mai presa alla leggera da Delta, soprattutto durante le festività natalizie. Ma la sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale è fondamentale. Il personale Delta è pronto ad aiutare i clienti a raggiungere le loro destinazioni il più rapidamente possibile attraverso le sfide presentate dal tempo. Delta ha emesso weather advisories a causa del percorso previsto del winter storm. Tali avvisi consentono ai clienti di riprenotare il viaggio per una data successiva. Avvisi attuali e informazioni aggiornate sono disponibili su Delta.com. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail”.

EMBRAER-X FORMA CONTRATTO CON PULSE AVIATION PER L’UTILIZZO DI BEACON – Embraer-X firma un contratto con Pulse Aviation per l’utilizzo di Beacon, la maintenance coordination platform che collega risorse e professionisti per un più rapido ritorno in servizio degli aeromobili. Con base in Florida, Pulse Aviation è una business aviation company che fornisce maintenance, repair, and operations e utilizzerà Beacon per migliorare il coordinamento della manutenzione, semplificare la comunicazione sugli eventi di manutenzione di tutti i tipi di modelli di aeromobili, aumentare la collaborazione tra i team, migliorare lo scambio di conoscenze e semplificare i flussi di lavoro relativi agli eventi di manutenzione. “Siamo fiduciosi che il nostro supporto a Pulse Aviation garantirà che la loro maintenance coordination rimanga all’avanguardia in questo settore ultra competitivo. Il Beacon’s fleet agnostic approach migliora il coordinamento di qualsiasi tipo di evento di manutenzione, consentendo a tutte le parti interessate che lavorano su eventi di manutenzione di recuperare tempo ed energia, aumentando così la produttività, alimentando la soddisfazione del cliente e la redditività”, ha affermato Marco Cesarino, Head of Beacon. “Siamo fortemente posizionati in un segmento di mercato molto esigente e la partnership con Beacon supporta dinamiche di manutenzione più collaborative ed efficienti. Beacon è una soluzione rivoluzionaria progettata per migliorare la consapevolezza del team sugli eventi critici, consolidare la comunicazione frammentata e garantire un più rapido ritorno al servizio per i nostri clienti”, ha affermato Daniel Rios, CEO e fondatore, Pulse Aviation. Con l’onboarding di Pulse Aviation, Beacon sta espandendo la sua presenza nel mercato statunitense. Operando dall’AeroCenter Lakeland, Florida, Pulse Aviation si impegna a fornire ai propri clienti un servizio di altissima qualità.