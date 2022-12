Presentato a Trieste l’Airbus A320 di ITA Airways “Io Sono Friuli Venezia Giulia”

Oggi, a Ronchi dei Legionari, Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste Airport e ITA Airways, hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa un’iniziativa strategica per incrementare l’incoming turistico nazionale e internazionale.

“Il Friuli Venezia Giulia, con l’Airbus A320 “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e la speciale livrea dedicata al territorio, è la prima regione d’Italia a collocare la propria immagine su un aereo di ITA Airways, orgogliosa di utilizzare la sua flotta come veicolo di comunicazione e promozione dei territori italiani nel mondo.

Alle 10:15, in arrivo da Roma Fiumicino, l’Airbus A320 di ITA Airways “Io Sono Friuli Venezia Giulia” è stato ufficialmente consegnato da Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, a Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e a Marco Consalvo, Amministratore Delegato del Trieste Airport, che hanno illustrato il progetto a stampa e ospiti presenti all’evento. La livrea di ITA Airways dedicata al Friuli Venezia Giulia accoglie il logo “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, il claim in inglese (“Everything you wish for is just a flight away”) ed elementi grafici della regione tra cui, sul pattern della coda dell’aeromobile, le icone che rimandano ai principali prodotti turistici, in linea con la comunicazione coordinata della promozione del territorio. L’idea è quella di comunicare l’esperienza del viaggio, che comincia prima di atterrare in Friuli Venezia Giulia, salendo a bordo del volo di ITA Airways“, afferma il comunicato.

“L’iniziativa prevede anche l’applicazione di un QR code sia all’esterno delle porte di ingresso dell’aeromobile, sia a bordo, sulla parte posteriore dei sedili (a partire da gennaio 2023), riprendendo il claim legato al viaggio e rimandando al sito “www.turismofvg.it/it/vola-in-friuli-venezia-giulia”, in cui si trovano shop delle esperienze, proposte di itinerari, cultura, outdoor ed enogastronomia, con una sezione interamente dedicata alla pianificazione di un tour alla scoperta del Friuli Venezia Giulia.

ITA Airways, inoltre, grazie alla partnership costituita con True Italian Experience (TIE), mette a disposizione un ulteriore strumento di valorizzazione del territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso la propria piattaforma web”, prosegue il comunicato.

“Siamo orgogliosi di dedicare la livrea di un nostro aeromobile alla Regione Friuli Venezia Giulia e vestirla con i simboli di una delle principali eccellenze che contraddistinguono il territorio del nostro Paese”, ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Raccontare nel mondo il patrimonio culturale, naturale, manifatturiero ed enogastronomico italiano e i suoi territori attraverso le nostre livree ed i nostri strumenti di promozione, su tutti True Italian Experience, ha come obiettivo quello di stimolare il turismo internazionale e garantire una ricaduta d’immagine positiva nonché l’attrazione e lo sviluppo d’investimenti. Avviamo oggi un rapporto nuovo con il territorio e le sue amministrazioni locali, con l’obiettivo di fare Sistema e lavorare insieme per la promozione dell’Italia nel Mondo”.

“L’accordo con ITA va a integrare, con un’ulteriore importante tessera, un mosaico più ampio di promozione del Friuli Venezia Giulia: proprio grazie a questa partnership sarà infatti possibile allargare la platea di destinatari di un messaggio identitario forte, sul quale l’Amministrazione regionale ha investito con convinzione tanto sui mercati nazionali quanto su quelli esteri, con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità del territorio”, sottolinea il governatore Massimiliano Fedriga.

Marco Consalvo, AD di Trieste Airport: “un aereo con una livrea speciale genera interesse e curiosità. Una livrea che è anche ambasciatrice di un territorio è capace di generare molto di più. “Io Sono Friuli Venezia Giulia” sarà infatti uno straordinario veicolo promozionale della regione: volando sui maggiori aeroporti italiani ed europei susciterà il desiderio di visitare la nostra regione, divenendo così un vero e proprio strumento di comunicazione per lo sviluppo dell’incoming in Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa si inserisce in un progetto di ampio respiro che vedrà ITA Airways non solo impegnata a veicolare l’immagine del Friuli Venezia Giulia ma anche a migliorarne l’accessibilità. Da fine marzo 2023, infatti, i collegamenti giornalieri per Roma Fiumicino saliranno a 4, garantendo così al territorio regionale una eccellente connettività sull’hub della compagnia ed ampliando le possibilità di connessioni da e per tutto il mondo”.

ITA Airways opera stabilmente da e per il Friuli Venezia Giulia (FVG) sulla rotta Roma Fiumicino (FCO) – Trieste Ronchi dei Legionari (TRS) con tre frequenze giornaliere, che saliranno a quattro a partire dalla stagione estiva 2023.

