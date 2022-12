News Brevi – 22.12.2022

RYANAIR ANNUNCIA UNA NUOVA ROTTA ESTIVA DA BRINDISI A DUBLINO – Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta da Brindisi verso Dublino, come parte del proprio operativo per la Summer ’23, con 2 frequenze settimanali a partire da giugno ’23. Il Country Manager per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Con l’avvicinarsi dell’estate ’23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani per la pianificazione delle loro tanto attese vacanze estive con l’aggiunta di questa nuova rotta per Dublino, come parte del nostro operativo per l’estate ’23. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive ’23, con tariffe a partire da soli € 39,99 disponibili ora su Ryanair.com”.

EUROFIGHTER RENDE OMAGGIO ALLA VITA E ALLA CARRIERA DI CARLO MANCUSI – Eurofighter informa: “Eurofighter, e coloro che sono collegati alla Società, sono stati estremamente rattristati dalla scomparsa di Carlo Mancusi, il suo Chief Executive, nel dicembre 2022. Ha avuto una brillante carriera in Leonardo, in particolare nel programma Eurofighter, che doveva concludersi degnamente con il suo incarico come CEO del programma, qui ad Hallbergmoos. Carlo era un dipendente Leonardo impegnato, avendo lavorato per l’azienda sotto le sue varie forme per diversi decenni. Qui ha iniziato la sua carriera più di 40 anni fa, nel 1981, dopo essersi laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, ed ha continuato ad avere una carriera profonda e varia. Ha iniziato la sua vita lavorativa nel Laboratorio Materiali e Processi nel luglio 1981 e vi ha lavorato fino al 1995 quando ha iniziato la sua ascesa in azienda. Nel 1990 è stato nominato Head of the Laboratory e successivamente è stato posto a capo dell’intero Laboratory Department. Carlo ha lasciato quell’ambiente nel 1995 quando è passato al ruolo di Program Manager per i programmi Dassault. Dodici mesi dopo viene nominato Turin Plant Manager e diventa Head of Integrated Logistic Support”. “Nel 1999 ha assunto un ruolo chiave nel programma italiano Eurofighter quando gli è stata affidata la responsabilità di Eurofighter Plant Manager, posizione che ha ricoperto per sei anni. Nel 2005 è stato nominato Head of the Eurofighter Programme. Ulteriori promozioni tra gennaio 2011 e agosto 2012 hanno visto Carlo nominato Head of Product Unit for Defence Aircraft. Da settembre 2012 e settembre 2013 è stato Head of Production for Defence Aircraft. È passato a diventare Deputy Chief Program Officer e, tra luglio 2014 e agosto 2016, Head of Defense Program and Special Versions. Nel 2019 ha assunto il titolo di Head of the Fighter Business. L’ultimo ruolo di Carlo in Leonardo è stato quello di Head of the Fighter Business. In quella posizione è stato responsabile dei programmi Eurofighter e Joint Strike Fighter per la Divisione Velivoli”, prosegue Eurofighter. “Carlo è stato nominato Chief Executive Officer of Eurofighter Jagdflugzeug GmbH dal 1° gennaio 2022, quando è succeduto a Herman Claesen. Sebbene il suo mandato sia stato interrotto bruscamente, ha avuto un impatto significativo. A giugno, all’ILA di Berlino, ha firmato il contratto Halcon con NETMA ed Eurojet per 20 nuovi aerei Eurofighter per la Spagna. A Carlo succede ad interim Wolfgang Gammel COOP come CEO”, conclude Eurofighter.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA LE FESTIVITA’ NATALIZIE IN VOLO – Con oltre 1,5 milioni di passeggeri attesi durante la pausa invernale, Etihad Airways celebrerà le festività natalizie in volo con uno speciale menu a tema e proposte per gli ospiti a bordo di voli selezionati. Durante il periodo festivo, il classico menu a tema festivo sarà disponibile dal 23 al 25 dicembre su molte rotte tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Libano, Corea del Sud, Filippine, Seychelles, Sudafrica, Australia e la maggior parte delle destinazioni in tutta Europa. Il menu comprende specialità festive come involtini di tacchino, ripieno di castagne e tronchetto di Natale al cioccolato con composta di ciliegie. Per la prima volta Etihad inaugurerà il nuovo anno con stile sui suoi voli. Il 31 dicembre 2022, tutti i voli che attraverseranno la mezzanotte in volo si uniranno al conto alla rovescia e festeggeranno il nuovo anno a bordo con divertenti oggetti personalizzati per gli ospiti e omaggi celebrativi. Le bevande celebrative saranno servite anche nei momenti prima della mezzanotte. Il pluripremiato intrattenimento a bordo E-BOX di Etihad presenterà un canale dedicato “Holiday Movies” che include classici festivi, oltre a programmi TV a tema e musica per la stagione. Gli ospiti che volano con Etihad Airways durante l’intenso periodo festivo possono usufruire di comodi servizi come la quick self-service bag drop facility che offre un’esperienza di check-in più rapida, consentendo agli ospiti di saltare le code. Una volta effettuato il check-in online, la self-service facility consente ai viaggiatori di recuperare senza problemi la prenotazione, stampare l’etichetta del bagaglio ed elaborare i propri bagagli in meno di due minuti.

BOMBARDIER: STATEMENT DEL PRESIDENT AND CEO SUL CANADIAN MULTI-MISISON AIRCRAFT (CMMA) – Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier, afferma: “Il panorama geopolitico odierno è complesso e i paesi di tutto il mondo stanno sviluppando tecnologie per difendere i propri confini e la propria sovranità di fronte alle minacce emergenti. In Canada possiamo essere orgogliosi del fatto che i nostri distretti e industrie aerospaziali abbiano sviluppato prodotti e strumenti che non solo competono sul palcoscenico della difesa mondiale, ma brillano grazie alla nostra forza lavoro di talento. Un esempio chiave, che spero tutti i canadesi conoscano, sono gli aerei della serie Global made in Canada, che attualmente effettuano missioni governative per conto delle nazioni alleate. Solo quest’anno Bombardier ha venduto e consegnato velivoli della serie Global a più governi, forze armate e special mission integrators per una varietà di miissioni di sorveglianza e altre missioni. Nell’ultimo decennio i velivoli della serie Global sono stati valutati e scelti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, in Svezia e in molti altri paesi, avendo stabilito un eccellente track record. In qualità di Presidente e CEO di Bombardier, desidero condividere pubblicamente la mia preoccupazione che il Canada, che si trova di fronte a un’importante scelta sull’airborne surveillance dei suoi vasti confini, possa prendere in considerazione l’assegnazione di un contratto di esclusiva direttamente a Boeing. Con special mission equipment che diventano sempre più piccoli man mano che la tecnologia avanza, noi di Bombardier crediamo fermamente che il velivolo Global 6500 sarà la soluzione giusta e risponderà alle esigenze del Canada, grazie a: range più ampio, resistenza e comprovata affidabilità; motori di nuova generazione e un profilo aerodinamico all’avanguardia che contribuisce a costi operativi eccellenti e, cosa più importante, a una minore carbon footprint. Una gara per il Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA) aperta a diverse proposte sarebbe un’opportunità per il Canada di ripensare le sue capacità di sorveglianza. Un’opzione costruita in Canada dovrebbe, e deve, essere considerata su un piano di parità con quelle di compagnie straniere. Il Canada ha le competenze, l’impronta industriale e le capacità tecnologiche per avere successo in questo ambito e diventare più di un esportatore di tecnologia. A nome dei suoi oltre 10.000 dipendenti di talento in Ontario e Quebec, Bombardier e il suo crescente Defense team, insieme ai suoi partner qualificati, sarebbero orgogliosi di presentare una soluzione made in Canada per competere nella gara per il Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA), qualora il Canada ci desse l’opportunità di farlo”.

SAAB: NUOVO ORDINE DALLA FINLANDIA – Saab ha ricevuto un ordine dalla Finlandia per quanto riguarda i missili per l’RBS 70 ground-based air defence system. Il valore dell’ordine è di circa 800 milioni di corone svedesi e le consegne avverranno nel 2023-2026. L’ordine include l’ultima versione di Saab del RBS 70 missile, Bolide. Il missile sarà utilizzato con gli attuali sistemi RBS 70 della Finlandia, che sono in uso nel paese da oltre 15 anni. “Siamo orgogliosi di continuare a contribuire alla capacità di difesa aerea della Finlandia con il nostro future-proof Bolide missile, che può essere utilizzato contro un’ampia gamma di minacce”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.

AMERICAN AIRLINES: AVVISI METEO PER LA TEMPESTA INVERNALE ELLIOTT – American Airlines continua a monitorare la tempesta invernale Elliott, che dovrebbe colpire gli aeroporti del Midwest, del nord-est e della costa orientale degli Stati Uniti questa settimana. “American è pronta a prendersi cura dei clienti durante le festività natalizie, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. Fondamentale per i preparativi di American è stato dimensionare la compagnia aerea in base alle risorse che ha a disposizione e alle condizioni operative che deve affrontare, oltre a essere in grado di reagire rapidamente per far ripartire i clienti una volta che il tempo è migliorato. Per fornire ulteriore flessibilità ai propri clienti e prevenire interruzioni dell’ultimo minuto in aeroporto, American ha emesso avvisi di viaggio per 86 aeroporti nel nord-est e nel Midwest e in parti della costa orientale, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono interessati dalla tempesta invernale Elliott di riprenotare senza costi di modifica. Se un cliente sceglie di non volare da/per un aeroporto coperto dall’attuale esenzione, American rinuncerà alle spese di modifica per i viaggi futuri. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del loro volo sull’app American Airlines o su aa.com. American continuerà a monitorare questo sistema meteorologico e ad apportare eventuali modifiche per garantire la sicurezza dei suoi clienti e dei membri del team”, afferma American Airlines.

LEONARDO: INTESA CON I SINDACATI PER PIANO CAMBIO MIX GENERAZIONALE E DELLE COMPETENZE – Si è concluso positivamente il confronto tra Leonardo e le Organizzazioni Sindacali con la firma dell’Accordo per il prepensionamento di circa 400 risorse del gruppo su base nazionale, in forza alle funzioni Corporate e di Staff delle società Leonardo, Leonardo Global Solutions e Leonardo Logistics. In base a quanto previsto dall’accordo, sottoscritto in maniera unitaria da tutte le sigle sindacali, l’accesso al piano di prepensionamento da parte dei dipendenti interessati – su base volontaria – avrà luogo nel corso del biennio 2023-2024 e sarà riservato ai dipendenti che avranno raggiunto i requisiti pensionistici entro e non oltre il 30 novembre 2028. Il piano è atteso avere un valore attuale netto (NPV – Net Present Value) positivo. L’accordo crea, inoltre, i presupposti per un contestuale processo di adeguamento delle competenze, prevedendo – a fronte dell’effettiva realizzazione dei prepensionamenti – un programma di circa 600 assunzioni, che sarà realizzato nello stesso biennio (2023-2024), con l’obiettivo di acquisire nuove competenze in linea con l’evoluzione dei processi aziendali e dei profili professionali e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di consolidamento ed evoluzione dei vari settori di business. Lucio Valerio Cioffi, Direttore Generale di Leonardo, ha così commentato: “Negli ultimi due anni, dopo una fisiologica contrazione legata agli effetti della pandemia, abbiamo ripreso un percorso di crescita con un deciso miglioramento sia in termini di nuovi ordini, sia, più in generale, delle prospettive di business. L’accordo sottoscritto oggi rappresenta un contributo decisivo nell’ambito del Corporate Value Creation Program di Leonardo. Un’iniziativa volta a raggiungere un più efficace posizionamento competitivo dell’Azienda nei propri mercati di riferimento, attraverso un rafforzamento delle nostre aree di diretto supporto al business, dove stiamo realizzando investimenti chiave, legati ad una chiara strategia di sviluppo tecnologico e di prodotto”. Antonio Liotti, Chief People & Organisation Officer di Leonardo ha aggiunto: “Questo accordo conferma ancora una volta l’efficacia del modello di relazioni industriali portato avanti da Leonardo unitamente alle Organizzazioni Sindacali, e ci consente così di fornire un diretto supporto per lo sviluppo dei nostri settori chiave del business. Proprio per questo motivo, il piano di prepensionamento che abbiamo proposto alle Organizzazioni Sindacali si lega indissolubilmente al programma di assunzioni che servirà a portare a bordo della comunità Leonardo nuove competenze, in grado di supportare le sfide legate alla digitalizzazione, allo sviluppo di tecnologie e processi di produzione distintivi. Sfide che inevitabilmente richiederanno un significativo adeguamento del patrimonio aziendale di capacità professionali”.

SAS: REPORT OPERATIVI MENSILI PER IL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “SAS AB e ciascuna delle sue sussidiarie soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti presenteranno operating reports mensili, contenenti alcune informazioni finanziarie per il periodo dal 1° novembre 2022 al novembre 30 2022, presso l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono tenute a presentare mensilmente alla Corte relazioni operative. Le informazioni finanziarie contenute nelle relazioni operative mensili includono voci quali posizione di cassa, attività, passività, entrate, profitti e perdite per il mese precedente. In relazione a questi documenti depositati in tribunale, SAS annuncia alcuni dati finanziari consolidati per SAS Group al 30 novembre 2022. Dal primo novembre 2022 al 30 novembre 2022, revenue pari a 2.852 mSEK (US$ 270 milioni), net income per il periodo -504 mSEK (US$ -48 milioni)”.