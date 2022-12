Porter Airlines prende in consegna i suoi primi Embraer E195-E2

I primi due dei 50 Embraer E195-E2 ordinati da Porter Airlines sono stati consegnati durante una cerimonia presso il quartier generale di Embraer in Brasile.

“La nuova flotta E2 di Porter lancerà la nuova esperienza elevata della compagnia aerea, che mira a sfidare l’offerta economica delle North American airline con un nuovo livello di generosità e un servizio accurato. Nel periodo che precede il nuovo anno Embraer consegnerà altri tre aerei a Porter.

Porter, cliente di lancio nordamericano per l’E195-E2 di Embraer, sta aprendo le operazioni in tutto il Nord America, compresa la costa occidentale, gli Stati Uniti meridionali, il Messico e i Caraibi. L’aereo sarà inizialmente operato dal Toronto Pearson International Airport, con Halifax, Montreal e Ottawa che vedranno anch’essi nuovi servizi con l’E195-E2. Porter ha scelto di configurare l’aereo da 146 posti in una comoda configurazione all-economy da 132 posti, con una varietà di posti offerti ai propri ospiti: 36, 34 e 30 pollici”, afferma Embraer.

“La consegna ufficiale di questi aerei è l’inizio di una nuova era per Porter”, ha affermato Michael Deluce, presidente e CEO di Porter Airlines. “L’E195-E2 ci consente di raggiungere tutto il continente, oltre le nostre radici nel Canada orientale, introducendo un livello di servizio per economy air travellers che nessun’altra compagnia aerea nordamericana offre. È un’esperienza migliorata che si basa sulla nostra reputazione di fornire un livello elevato di servizio a tutti i passeggeri a prezzi ragionevoli in un’unica classe di servizio. I primi aerei sono pronti per volare in Canada alla fine di questo mese, prima di entrare in servizio regolare a febbraio”.

Arjan Meijer, presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Porter si concentra sulla fornitura di ciò che tutti desideriamo: rendere l’esperienza del viaggio aereo un piacere. Insieme ai loro entusiasmanti livelli di servizio e generosità, l’intera flotta Porter è anche priva del temuto posto di mezzo e soddisferà anche le esigenze di sostenibilità degli ospiti di Porter. L’E195-E2 è l’aeromobile a corridoio singolo più sostenibile, il 65% più silenzioso e fino al 25% più pulito rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Ha il minor consumo di carburante per posto e per viaggio tra gli aerei da 120 a 150 posti ed è il single-aisle jet più silenzioso che vola oggi”.

“In totale Porter ha ordini con Embraer per un massimo di 100 aeromobili E195-E2: 50 impegni fermi e 50 diritti di acquisto. Nel 2021 Porter ha ordinato 30 jet Embraer E195-E2, con diritti di acquisto per altri 50 aeromobili, per un valore di 5,82 miliardi di dollari al prezzo di listino, con tutte le opzioni esercitate. Nel 2022 è seguito un ordine fermo per altri 20 velivoli, del valore di 1,56 miliardi di dollari”, conclude Embraer.

Porter Airlines prende in consegna il suo primo aereo con motori Pratt & Whitney GTF™

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Porter Airlines ha preso in consegna i sui primi aeromobili Embraer E195-E2, dotati esclusivamente di motori GTF. Sono i primi di 30 aeromobili selezionati nel 2021, con altri 20 selezionati nel 2022. In combinazione con 50 diritti di acquisto, la compagnia aerea si è impegnata per un massimo di 100 aeromobili E195-E2. Porter Airlines è il cliente di lancio dell’Embraer E195-E2 in Nord America.

“Questi velivoli E195-E2 con motore GTF offriranno valore operativo e ambientale che ci consentirà di raggiungere più clienti, con un’esperienza di viaggio ancora migliore”, ha affermato Michael Deluce, presidente e CEO di Porter Airlines. “Abbiamo già annunciato le nostre prime rotte con questi aerei, che voleranno da Toronto Pearson a Montréal, Ottawa Vancouver, Edmonton, Calgary e Halifax. Questo è l’inizio di un’espansione in Nord America che ci vedrà servire destinazioni in tutto il continente”.

“Porter Airlines ha base a Toronto, attualmente vola all’interno del Canada orientale e negli Stati Uniti. La compagnia aerea opera anche una flotta di aeromobili De Havilland Dash 8-400 dotati di motori turboprop PW150A, che producono quasi il doppio della takeoff power dei motori turboelica più vecchi, con una migliore fuel efficiency”, afferma Pratt & Whitney.

“I nostri motori turboprop hanno alimentato il primo volo commerciale di Porter Airlines e riteniamo che il motore GTF sia parte integrante della loro crescita futura con gli aeromobili E195-E2 più grandi e a lungo raggio”, ha affermato Rick Deurloo, Commercial Engines president at Pratt & Whitney.

L’E195-E2 di Porter presenta tecnologie e prodotti di Pratt & Whitney e della sua consociata Collins Aerospace, inclusi GTF engines, nacelles, controls, accessories, wheels, brakes, APS2600 auxiliary power unit.

Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore e costi operativi di livello mondiale. È l’esclusivo propulsore della famiglia Embraer E-Jets E2, che riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 25% per posto, le emissioni di NOx fino al 50% e l’impronta acustica fino al 75%. Certificati per operare con 50% Sustainable Aviation Fuel (SAF) e testati con successo con 100% SAF, i motori GTF sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture è il fondamenta per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire”, conclude Pratt & Whitney.

