F135 Engine Core Upgrade riceve ulteriori $75 milioni di finanziamenti

Pratt & Whitney informa: “Il Pratt & Whitney F135 Engine Core Upgrade (ECU) ha ricevuto 75 milioni di dollari di finanziamenti aggiuntivi nel fiscal year 2023 omnibus appropriations bill, a ulteriore conferma del supporto congressuale per modernizzare il motore”.

“Se i servizi e i nostri alleati vogliono i Block 4 enabled F-35 prima della fine del decennio, il motore ha bisogno di un core upgrade”, afferma Jen Latka, vice president of F135 programs at Pratt & Whitney. “Grazie al supporto che abbiamo ricevuto dal Congresso, con la guida della Chairwoman DeLauro, l’upgraded engine sarà pronto per essere messo in campo a partire dal 2028”.

“L‘ECU di Pratt & Whitney è l’unica F-35 propulsion modernization option adatta a tutte le varianti dell’F-35. Produrrà 40 miliardi di dollari in risparmi sui lifecycle cost, evitando dirompenti e costosi air vehicle changes e sfruttando l’attuale infrastruttura di sostegno”, afferma Pratt & Whitney.

“Pratt & Whitney ha ridotto il costo del motore F135 del 50% dall’inizio della produzione e il motore ha operato al doppio delle sue specifiche originali per anni. Un upgrade è in ritardo”, ha affermato Rosa DeLauro, chair of the House Appropriations Committee. “Daremo all’F-35 le capacità di cui ha bisogno per miliardi in meno rispetto a un nuovo motore. Questa è una vittoria per il warfighter e il contribuente”.

“L’F135 program è un importante motore di crescita economica in tutto il paese, sostenendo 53.000 posti di lavoro in 36 stati in totale, inclusi 27.000 posti di lavoro nel Connecticut, 3.000 posti di lavoro nel Maine e 2.300 posti di lavoro in Florida”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)