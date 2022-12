Cargolux e DB Schenker collegati tramite API per preventivi e booking

Cargolux e DB Schenker hanno lanciato un’API che fornisce un’interfaccia diretta tra i sistemi di entrambe le società per generare preventivi su misura, immediati e prenotabili. Gli uffici di Cargolux in Austria, Spagna e Portogallo sono stati selezionati per partecipare a questo approccio innovativo in collaborazione con il cliente di lunga data DB Schenker.

“L’interfaccia API consente a DB Schenker di connettere direttamente il proprio sistema operativo al sistema di Cargolux per ricevere preventivi e prenotare il carico a bordo di un volo Cargolux. L’interfaccia offre opzioni di prezzo dinamico basate su requisiti specifici come peso, instradamento e tipo di prodotto”, afferma Cargolux.

“L’implementazione dell’API offre ai clienti più scelta e flessibilità quando prenotano il loro cargo con noi. Il lancio di questa iniziativa in collaborazione con un cliente chiave come DB Schenker evidenzia il desiderio di entrambe le aziende di perseguire la digitalizzazione e continuare a cercare soluzioni innovative nel settore”, afferma Domenico Ceci, Executive Vice President Sales & Marketing.

“La nuova connettività trasformerà ulteriormente il nostro processo congiunto nella tecnologia più recente ed è chiaramente una pietra miliare notevole della collaborazione professionale. Questa innovazione apporta vantaggi a tutte le parti in gioco della nostra transportation chain attraverso proposte e scambi digitali: Cargolux come partner privilegiato, la nostra base di clienti globale e l’intero global Air Freight network of DB Schenker. Siamo molto entusiasti di stabilirla ora a livello globale”, afferma Stefan Spriestersbach, Head of Production Systems, DB Schenker Global Air Freight.

“Cargolux è nel mezzo di un vasto progetto di trasformazione delle vendite e iniziative come API evidenziano l’impegno della compagnia aerea per l’innovazione e l’eccellenza del servizio. Cargolux si impegna a implementare processi flessibili e snelli per migliorare l’esperienza del cliente e contribuire alla digitalizzazione lungo la supply chain. Aumentando le sue “speed to market” capabilities, la compagnia aerea completa la sua offerta di servizi offrendo al contempo il servizio di qualità che i clienti si aspettano”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)