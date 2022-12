Etihad Airways aggiunge voli per Shanghai mentre cresce la domanda di viaggi da e per la Cina

Etihad Airways intende rafforzare la connettività aerea tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina il prossimo anno, a partire da una frequenza settimanale aggiuntiva sulla rotta Abu Dhabi – Shanghai.

Previa approvazione normativa, da febbraio 2023 la compagnia aerea volerà a Pudong International Airport (PVG) due volte alla settimana utilizzando i Boeing 787 e 777.

In combinazione con un servizio settimanale per Beijing e un servizio due volte alla settimana per Guangzhou, questo fornirà ai viaggiatori cinque voli settimanali non-stop tra Abu Dhabi e la Cina.

Martin Drew, Senior Vice President of Global Sales & Cargo at Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad Airways è lieta di aggiungere un secondo weekly passenger service verso Shanghai, a seguito dell’ulteriore allentamento delle misure di viaggio relative al Covid. La Cina è un mercato di primaria importanza per Etihad e, in quanto uno dei maggiori centri finanziari ed economici del Paese, Shanghai gioca un ruolo cruciale nel nostro network. Etihad è impegnata a sviluppare le nostre operazioni in Cina e non vediamo l’ora di accogliere più viaggiatori a bordo nel nuovo anno per sperimentare la nostra premiata ospitalità”.

“L’annuncio di oggi segue il lancio di voli diretti tra Abu Dhabi e Guangzhou nell’ottobre 2022, quando Etihad Airways è diventata la prima compagnia aerea internazionale a operare voli passeggeri a lungo raggio verso i tre principali gateway cinesi dall’inizio della pandemia.

La compagnia aerea ha segnato un’altra pietra miliare in Cina all’inizio di quest’anno quando ha operato il primo regular international passenger flight a Beijing (Pechino) per la ripresa, quando la capitale ha riaperto per i viaggi diretti internazionali nel giugno 2022″, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)