Emirates riafferma i suoi safety standards leader del settore

Emirates informa : “Emirates ha completato il suo ultimo IATA Operational Safety Audit (IOSA) con zero findings: l’equivalente di un perfect score, un evento raro nel settore data la complessità delle operazioni della compagnia aerea”.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “La sicurezza è uno dei valori fondamentali di Emirates e sin dal primo giorno abbiamo investito continuamente per garantire che le nostre operazioni soddisfino i più rigorosi safety standards. Completare l’audit IOSA con zero findings è un risultato notevole, soprattutto nel contesto del nostro rapido potenziamento operativo post-pandemia e della natura globale del network di Emirates. È un merito per i nostri team interni e i partner esterni che contribuiscono al trasporto sicuro da parte di Emirates di migliaia di persone e tonnellate di merci in tutto il mondo ogni giorno. Continueremo a lavorare sodo e contribuiremo a garantire un’industria aeronautica sicura e sostenibile”.

“Oltre 1.000 standard e pratiche raccomandate sono state valutate da una International Air Transport Association (IATA) accredited audit organisation per cinque giorni, per determinare in che misura l’Emirates operational management system sia conforme alle IOSA Standard and Recommended Practices (ISARP).

Con questo solido audit report Emirates ha dimostrato il rigore dei suoi sistemi e processi per garantire pratiche operative sicure e l’aeronavigabilità della sua moderna flotta di Boeing 777 e Airbus A380.

Emirates promuove una forte safety culture in tutta l’organizzazione a tutti i livelli. Le operational safety policies della compagnia aerea vengono costantemente riviste e modificate secondo gli standard più elevati ogni volta che i regolamenti vengono rivisti o vengono introdotti nuovi aeromobili. L’Emirates Compliance Monitoring team verifica continuamente i sistemi e le pratiche della compagnia aerea in tutta la sua rete rispetto agli standard IOSA per identificare e gestire le non conformità. I dirigenti senior di Emirates vengono inoltre informati in regolari management reviews sullo stato di conformità dell’organizzazione per mantenere i livelli di sicurezza e protezione in un settore in continua evoluzione”, afferma Emirates.

“Emirates è una compagnia aerea internazionale pluripremiata con un’impronta globale in sei continenti, che collega i passeggeri e facilita il commercio globale da e attraverso il suo moderno hub, Dubai, verso 140 destinazioni. Più di recente, la compagnia aerea è stata premiata con un “World Class Award” for safety, well-being, sustainability, service and inclusiveness agli APEX 2023 awards. Emirates ha continuato a ottenere ulteriori riconoscimenti come ‘5 Star Global Official Airline Rating’ e ‘Passenger Choice Award for Best Global Entertainment’. Ha ottenuto anche due ULTRAs 2022 awards, tra cui ‘Best Airline in the World’ e ‘Best Airline in the Middle East’“, conclude Emirates.

Lo IATA Operational Safety Audit (IOSA) programme è un sistema di valutazione riconosciuto e accettato a livello internazionale progettato per valutare operational management and control systems di una compagnia aerea. Tutti i membri IATA sono IOSA registered e devono rimanere registrati per mantenere la loro appartenenza a IATA.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)