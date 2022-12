News Brevi – 27.12.2022

ENAC AUTORIZZA SPETTACOLO CON CENTINAIA DI DRONI A PIAZZA DEL POPOLO A ROMA – “Una festa in cielo con centinaia di droni che si alzano in volo da Piazza del Popolo grazie all’autorizzazione concessa dall’Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile”, afferma Alessio Quaranta, Direttore Generale dell’Enac. “Siamo lieti di aver autorizzato un evento che regala gioia ai bambini – aggiunge Pierluigi Di Palma, Presidente Enac – e che anche per questo, per altro nel periodo natalizio, va ben oltre i suoi fini commerciali. Nei limiti imposti dalla sicurezza, Enac favorisce ogni attività che possa rendere più semplice e gradevole la vita, anche anticipando il prossimo futuro. Tra qualche anno, infatti, i droni saranno oggetti familiari e di uso comune come, oggi, i cellulari che nel volgere di qualche decennio hanno totalmente modificato le nostre abitudini quotidiane”. Lo spettacolo avrà luogo oggi alle 18.30 a Piazza del Popolo, a Roma, per celebrare i 30 anni di Cartoon Network (607 di Sky), ed è realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell’Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda. Sarà possibile ammirare centinaia di droni che – guidati da esperti ingegneri aeronautici – prenderanno il volo dalla Terrazza del Pincio.

L’U.S. NAVY APPROVA LA FULL RATE PRODUCTION DEL SIKORSKY CH-53K® – La Marina degli Stati Uniti ha dichiarato oggi la full rate production del Sikorsky CH-53K® helicopter, una decisione che dovrebbe aumentare la produzione a più di 20 elicotteri all’anno nei prossimi anni. Sikorsky, una Lockheed Martin company, sta acquistando long-lead items and critical materials per supportare la full rate production di CH-53K helicopters nella sua digital factory. “L’aumento della produzione dell’elicottero tecnologicamente più avanzato al mondo consente al Corpo dei Marines degli Stati Uniti di costruire la sua flotta CH-53K King Stallion e supportare il successo della missione”, ha affermato Bill Falk, director of the Sikorsky CH-53K program. “Questa autorizzazione alla produzione stabilizza la Sikorsky’s domestic supply chain ed è una testimonianza della nostra partnership duratura con il Corpo dei Marines”. Questa full-rate production decision infonde fiducia nella rete diversificata di oltre 200 CH-53K suppliers in 35 stati. L’impegno del Corpo dei Marines nei confronti del CH-53K consentirà ai suppliers acquisti efficienti, riducendo i costi complessivi per le forze armate statunitensi e gli alleati internazionali. Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha dichiarato la Initial Operational Capability (IOC) per l’elicottero CH-53K nell’aprile 2022, convalidando la prontezza operativa della piattaforma per il dispiegamento di Marines e equipagiamenti in tutto il mondo. Il CH-53K è un multi-mission helicopter con heavy-lift capabilities che superano tutti gli altri U.S. Department of Defense rotary wing aircraft ed è l’unico heavy-lift helicopter che rimarrà in produzione fino al 2032 e oltre. Il CH-53K può trasportare un external load di 27.000 libbre per oltre 110 miglia nautiche in high/hot conditions, più del triplo della external load carrying capacity del precedente CH-53E.

ADR: INFORMAZIONI SU AREA TEST COVID-19 ROMA FIUMICINO – Aeroporti di Roma, riguardo l’Area Test Covid-19 a Fiumicino, informa: “Si informano i passeggeri che a partire dal 1° gennaio 2023 l’area test Covid ubicata agli arrivi del Terminal 3 sarà chiusa. Da quella data non sarà più possibile eseguire test covid in aeroporto”.

DELTA: IL PERSONALE STA LAVORANDO PER UNA GRADUALE RIPRESA DELLE OPERAZIONI – Delta informa: “Una grande tempesta invernale che ha colpito la nazione questa settimana sta finalmente allontanandosi, lasciando dietro di sé temperature gelide serali in molte aree e una profonda coltre di neve in alcuni punti. Gli aeroporti di tutto il sistema hanno visto migliorare le condizioni, consentendo la ripresa delle operazioni e il graduale ritorno alla normale operatività. Una componente di questa ripresa includeva il riposizionamento di aeromobili ed equipaggi. Mentre la maggior parte del maltempo è passata, alcune cancellazioni sono rimaste fino a lunedì pomeriggio a causa di danni alle infrastrutture aeroportuali, equipaggiamenti congelati e continue restrizioni su alcune operazioni di terra altrimenti di routine. I meteorologi di Delta prevedono condizioni di continuo miglioramento per tutta la settimana, mentre le operazioni si riprendono dal clima invernale. La decisione di cancellare i voli non è mai presa alla leggera da Delta, soprattutto durante le festività natalizie. Ma la sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale è fondamentale. Ci sforziamo di cancellare i voli con largo anticipo rispetto alla partenza programmata per consentire ai nostri clienti di modificare i loro piani prima di recarsi in aeroporto. Il personale di Delta è pronto ad aiutare i clienti a raggiungere le loro destinazioni il più rapidamente possibile nonostante le sfide poste dal meteo. Delta ha emesso avvisi meteorologici a causa del meteo invernale. Tali avvisi consentono ai clienti di riprenotare il viaggio per una data successiva. Avvisi attuali e informazioni aggiornate sono disponibili su Delta.com. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail”.