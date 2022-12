BOC Aviation annuncia ordine per ulteriori 40 Boeing 737-8

BOC Aviation Limited e Boeing hanno annunciato oggi che l’airplane lessor sta ampliando il proprio portafoglio di aeromobili 737 MAX con un ordine per altri 40 737-8. Con l’ordine, BOC Aviation sta portando avanti la sua strategia di acquisto di aerei nuovi, a basso consumo di carburante e sostenibili dal punto di vista ambientale, richiesti dai clienti delle compagnie aeree.

“Siamo lieti di continuare a costruire sulla nostra relazione esistente con Boeing, con questo ordine incrementale di 40 aeromobili per il Boeing 737-8 a basso consumo di carburante. L’ordine incrementale porta il nostro portafoglio ordini totale di 737 MAX 8 con Boeing a 80 aeromobili”, ha affermato David Walton, BOC Aviation deputy managing director and chief operating officer. “Non vediamo l’ora di continuare a fornire uno degli aeromobili tecnologicamente più avanzati del settore per la consegna in leasing ai nostri clienti delle compagnie aeree e di supportare la loro crescita sostenibile nel corso di questo decennio”.

Boeing continua a vedere una forte domanda di mercato per la famiglia 737 MAX, con oltre 1.500 gross orders dalla fine del 2020.

“Siamo orgogliosi che BOC Aviation continui a investire nel 737-8 con la sua versatilità leader del settore e la capacità di volare proficuamente su quasi tutti i mercati a corto e medio raggio”, ha affermato Ryan Weir, vice president of Global Leasing Sales, Boeing Commercial Airplanes. “Non vediamo l’ora di avere maggiori opportunità per espandere la nostra relazione per supportare BOC Aviation e i suoi clienti”.

“Il 737-8 è progettato per offrire maggiore efficienza nei consumi, affidabilità e flessibilità nel single-aisle market. L’aereo può volare 3.500 miglia nautiche – circa 600 miglia più lontano del suo predecessore – consentendo alle compagnie aeree di servire proficuamente rotte nuove e più dirette per i passeggeri. Rispetto agli aerei che sostituisce, il 737-8 offre anche un’efficienza superiore, utilizzando il 20% in meno di carburante e riducendo significativamente le emissioni di CO2 e i costi operativi”, afferma Boeing.

BOC Aviation è una delle principali global aircraft operating leasing company con una flotta di 612 aeromobili di proprietà, gestiti e ordinati. La sua owned and managed fleet è in leasing con 81 compagnie aeree in 38 paesi e regioni in tutto il mondo al 30 settembre 2022. BOC Aviation è quotata alla Borsa di Hong Kong e ha sede a Singapore con uffici a Dublino, Londra, New York e Tientsin.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)