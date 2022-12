News Brevi – 28.12.2022

RYANAIR: PROMOZIONE PER I VOLI ESTIVI – Ryanair informa: “Ora che le festività natalizie stanno volgendo al termine, è tempo di iniziare a pensare alle vacanze estive che ci aspettano e quale modo migliore per sconfiggere la malinconia di gennaio se non quello di sfruttare una buona occasione con le tariffe basse leader del settore di Ryanair, disponibili a partire da soli €29,99 su Ryanair.com? Ryanair offre ai clienti più scelta che mai quest’estate, con voli regolari per Croazia, Spagna, Portogallo e Grecia. Quindi, che stiate cercando una vacanza piena di sole con la famiglia o un amico, soggiorni in città o un’escursione con una persona speciale, basta dare un’occhiata alla selezione di destinazioni e tariffe basse di Ryanair, tutte disponibili per prenotazioni ora con un semplice clic su Ryanair.com”. Il portavoce di Ryanair Dara Brady ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ai clienti un regalo di Natale in più con il lancio a disponibilità limitata di questi posti estivi a partire da soli €29,99. I clienti che prenotano in anticipo possono approfittare di questa fantastica offerta, prenotare una meritata pausa estiva e godersi le spiagge del Portogallo, della Spagna o della Grecia con una incredibile tariffa low cost Ryanair”.

AEROPORTI DI ROMA: INFORMAZIONI SU AREA TEST COVID A FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa: “Si informano i passeggeri che nell’area test Covid-19 ubicata agli arrivi del Terminal 3 rimarrà attivo un presidio nell’eventualità che le Autorità sanitarie richiedano controlli su specifiche destinazioni”.

I TEAM DELTA STABILIZZANO LE OPERAZIONI DOPO IL METEO INVERNALE DEGLI SCORSI GIORNI – Delta informa: “Con i vincoli causati da temperature fredde e pungenti, venti forti e precipitazioni invernali che ora si stanno moderando per gran parte degli Stati Uniti, il personale di Delta ha lavorato duramente dietro le quinte per stabilizzare le operazioni martedì. Si prevede che tale stabilità rimanga per tutta la settimana e durante il fine settimana delle vacanze di Capodanno. La decisione di cancellare i voli non è mai presa alla leggera da Delta, soprattutto durante le festività natalizie, ma la sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale è fondamentale. Quando necessario, ci sforziamo di cancellare i voli con largo anticipo rispetto alla partenza programmata per consentire ai nostri clienti di modificare i loro piani prima di recarsi in aeroporto. Il personale Delta è pronto ad aiutare i clienti a raggiungere le loro destinazioni il più rapidamente possibile. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail”.

AMERICAN AIRLINES: NUOVO CONTRATTO PER DISPATCHERS E OPERATIONS SPECIALIST – American Airlines informa: “American Airlines e la Professional Airline Flight Control Association (PAFCA) hanno annunciato la ratifica di un’estensione del contratto di tre anni leader del settore che copre più di 500 dispatchers and operations specialists”. “I nostri dispatchers and operations specialists svolgono un ruolo fondamentale nel successo delle operazioni di American. Ogni giorno coordinano ed eseguono con cura migliaia di voli e assicurano che la nostra compagnia aerea continui a muoversi in sicurezza”, ha affermato Jessica Tyler, Vice President of American’s Integrated Operations Center”. “Questa estensione del contratto è ben meritata e offre una retribuzione e vantaggi leader del settore a un team che è il migliore del settore”. “L’accordo prevede aumenti salariali immediati, altri miglioramenti, l’opportunità di una migliore condivisione degli utili e un bonus di ratifica per dispatchers and operations specialists. Apprezziamo i negoziatori della PAFCA e della compagnia che hanno lavorato diligentemente per raggiungere un accordo che avvantaggia il nostro team, i clienti e la compagnia, e ringraziamo i membri del nostro team per la loro continua dedizione ogni giorno, specialmente durante le festività natalizie”, conclude American Airlines.

AIR FRANCE FOUNDATION HA CELEBRATO NEL 2022 IL SUO 30° ANNIVERSARIO – Nel 2022 Air France Foundation ha celebrato il suo trentesimo anniversario. “Una serie di eventi organizzati in tutto il mondo ha evidenziato il suo impegno per migliorare le condizioni di vita dei bambini svantaggiati e disabili. Questi momenti di condivisione e solidarietà sono stati resi possibili dalla mobilitazione dei dipendenti-volontari della compagnia in tutte le stazioni di Air France. Per tutta l’estate i bambini assistiti da alcune associazioni partner della Fondazione hanno potuto vivere esperienze uniche. Anche la fine dell’anno è stata segnata anche da una serie di eventi festosi e solidali. Dalla sua creazione Air France Foundation ha sostenuto oltre 1.500 progetti guidati da associazioni la cui competenza e radicamento locale sono cruciali. Fornisce assistenza in tutti gli ambiti che possono fare la differenza nella vita dei bambini in difficoltà: istruzione, integrazione sociale e professionale, sviluppo culturale, attività sportive e artistiche”, afferma Air France. “Con 500 ambasciatori in tutte le stazioni di Air France, la Fondazione si impegna il più possibile nella vita quotidiana dei bambini, per avere un impatto diretto e significativo. Per garantire l’efficacia delle azioni sostenute, Air France Foundation fa affidamento sulla vicinanza dei dipendenti della compagnia aerea al campo e sulla loro conoscenza degli attori che vi operano. Il 2022 è stato anche contrassegnato dall’annuncio che le attività della Fondazione sarebbero state estese, a partire dal 2023, a progetti a sostegno dello sviluppo sostenibile e della sensibilizzazione alle sfide ambientali”, conclude Air France.