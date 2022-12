British Airways: nuovo volo giornaliero da London Heathrow a Firenze

British Airways ha annunciato un nuovo volo giornaliero da London Heathrow a Firenze, per l’estate 2023. A partire dal 16 aprile 2023, il nuovo volo opererà tutti i giorni dal Terminal 5 di London Heathrow alle 07:50, con aeromobile A320neo.

Neil Chernoff, Director of Networks and Alliances at British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che i nostri clienti amano visitare la Toscana, motivo per cui operiamo già voli da London City a Firenze. Abbiamo aggiunto questa nuova rotta da London Heathrow al capoluogo toscano per offrire loro una scelta ancora maggiore per esplorare questa incredibile regione italiana. Non solo questa è una buona notizia per i viaggiatori del Regno Unito, ma anche per coloro che si collegano a Londra da e verso destinazioni statunitensi. Gli orari dei voli sono stati ottimizzati per la connettività a rotte popolari, tra cui New York, Boston e Chicago”.

Firenze sarà una delle 11 città italiane servite da British Airways da London Heathrow nell’estate 2023, tra cui Roma, Milano, Venezia e Napoli. Il volo da London Heathrow a Firenze si unisce a una serie di nuove rotte a partire dalla stagione estiva 2023, come da London Gatwick per Aruba e Guyana e da London Heathrow per Cincinnati, Ohio.

I voli di andata e ritorno da London Heathrow a Firenze sono ora in vendita, prenotazioni su www.ba.com.

Da London Heathrow (LHR) a Firenze (FLR), estate 2023:

BA525 – London Heathrow (LHR) T5 07:50 – Firenze (FLR) 11:00

BA524 – Firenze (FLR) 11:50 – London Heathrow (LHR) T5 13:05

I voli sono giornalieri.

(Ufficio Stampa British Airways)