News Brevi – 29 .12.2022

AER LINGUS LANCIA LA PRIMA PROMOZIONE DEL 2023 – Aer Lingus informa: “Aer Lingus ha annunciato la promozione di gennaio di con sconti fino al 25% per volare in Irlanda. La primavera del 2023 è il momento giusto per concedersi una pausa e vivere una vacanza indimenticabile in Irlanda immergendosi nella storia e nella cultura della città di Dublino, percorrendo le strade panoramiche lungo la Wild Atlantic Way, scoprendo baie idilliache e spiagge nascoste lungo la costa e immergendosi nella calda accoglienza irlandese. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona, Pisa, Olbia e Brindisi per la città di Dublino. Le tariffe promozionali sono valide per viaggiare dal 1° febbraio al 15 giugno 2023. Tutte le offerte sono soggette a condizioni e disponibilità e tutte le tariffe includono tasse e spese. I biglietti sono acquistabili fino alla mezzanotte del 16 gennaio 2023. Si applicano termini e condizioni. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com”.

ETIHAD AIRWAYS CLEBRA IL 10 MILIONESIMO PASSEGGERO NEL 2022 – Etihad Airways ha festeggiato il traguardo dei 10 milioni di passeggeri trasportati nel 2022. Il 10 milionesimo passeggero e la sua famiglia sono stati sorpresi a bordo del volo EY205 da Mumbai ad Abu Dhabi con una torta, biglietti di andata e ritorno gratuiti, oltre all’iscrizione al livello Gold su Etihad Guest, modellini di aerei e una fotocamera polaroid per catturare l’occasione. “Grazie a ciascuno dei nostri ospiti che hanno scelto di volare con Etihad Airways e al nostro team per aver fornito il nostro servizio pluripremiato e affidabile giorno dopo giorno nel 2022. Raggiungere la soglia dei 10 milioni è un traguardo importante per la compagnia aerea e tutta la nostra famiglia Etihad”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways.

AEROPORTI DI ROMA: TEST ANTI COVID PER I PASSEGGERI IN ARRIVO DALLA CINA – Aeroporti di Roma informa: “Si informa che, dal momento in cui saranno previsti, i test anti Covid per i passeggeri in arrivo della Cina, verranno effettuati in un’area dedicata dell’aeroporto”.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL GOVERNATORE DELLA REGIONE SICILIA – Situazione degli aeroporti siciliani, privatizzazione e opportunità di crescita infrastrutturale: di questo hanno parlato il Governatore della Regione Siciliana Renato Schifani e il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, nell’incontro a cui ha partecipato anche il Direttore Generale Alessio Quaranta. Stretta collaborazione tra le due istituzioni per lo sviluppo del sistema aeroportuale isolano. “Ci siamo soffermati – ha sottolineato il Presidente Schifani – sull’esigenza di un forte rilancio dell’aeroporto di Comiso non solo sul fronte del traffico passeggeri, ma anche sulla possibile realizzazione di un’area cargo. Abbiamo verificato positivamente il percorso per la privatizzazione dello scalo di Catania e riteniamo che possa essere il paradigma anche per la costruzione della rete aeroportuale Palermo-Trapani-Lampedusa”. “Condividiamo l’impostazione espressa dal governatore siciliano – ha aggiunto il Presidente Di Palma – che è coerente con la nostra proposta di Piano Nazionale Aeroporti”.

AEROPORTO MILANO BERGAMO: INFORMAZIONI AI PASSEGGERI PER I GIORNI FESTIVI – L’Aeroporto Milano Bergamo informa: “Informiamo i gentili passeggeri che l’Ufficio Informazioni e la Check-in Lounge rimarranno aperti nei giorni festivi con i seguenti orari. 24 dicembre: Ufficio Informazioni 5.30-21; Check-In Lounge 4.30-20. 25 dicembre: Ufficio Informazioni 7-21; Check-In Lounge 6.30-20. 26 dicembre: Ufficio Informazioni 5.30-21; Check-In Lounge 4.30-20. 31 dicembre: Ufficio Informazioni 5.30-20.30; Check-In Lounge 4.30-19. 1° Gennaio: Ufficio Informazioni 5.30-21; Check-In Lounge 4.30-20. La HelloSky Lounge rimarrà chiusa solo il giorno 25 Dicembre; i restanti giorni seguiranno i normali orari di apertura e chiusura”.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS RIVELANO LE PRINCIPALI TENDENZE DI VIAGGIO IN UK – easyJet e easyJet holidays hanno rivelato le ultime tendenze di viaggio per il 2023 con il decollo delle prenotazioni durante i primi giorni della Big Orange Sale in UK. “I voli verso le destinazioni nordafricane hanno registrato il maggiore aumento di popolarità rispetto al 2019, con la Tunisia che ha visto il maggiore impulso, seguita dall’Egitto, mentre anche il Marocco ha visto aumentare la domanda rispetto al periodo pre-pandemia. Anche i viaggi verso le isole greche si stanno rivelando un punto caldo nel 2023. Dal lancio della vendita, destinazioni come Rodi, Kos, Creta, Santorini e Zante sono aumentate di popolarità rispetto al 2019. Altre destinazioni che sono cresciute in popolarità dal 2019 includono Tirana in Albania e Tivat in Montenegro, così come Dalaman e Antalya in Turchia. Anche Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura nelle Isole Canarie, Cipro e Madeira hanno registrato un aumento della domanda rispetto al 2019. easyJet ha registrato anche una forte domanda di voli a gennaio, quando le persone si preparano a partire per le vacanze sciistiche, con Francia e Italia che si dimostrano tra le destinazioni più popolari. Anche le prenotazioni per Innsbruck e Salisburgo in Austria hanno registrato un aumento della domanda rispetto al 2019. easyJet quest’anno vedrà un aumento del 30% nel suo ski flying programme rispetto allo scorso anno. I dati sulle prenotazioni seguono una recente ricerca condotta dalla compagnia aerea nel novembre 2022 che ha mostrato che quasi i due terzi (64%) dei britannici stanno pianificando di dare la priorità a un viaggio all’estero nel 2023”, afferma easyJet. Ali Gayward, UK Country Manager for easyJet, ha commentato: “Con voli verso oltre 120 destinazioni dal Regno Unito tra cui scegliere in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente e pacchetti vacanza disponibili per oltre 5.000 hotel, cerchiamo di far volare ancora più clienti nel 2023”. easyJet serve 21 aeroporti in tutto il Regno Unito, offrendo oltre 463 rotte verso oltre 120 destinazioni dal Regno Unito verso l’Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa.