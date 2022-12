Lockheed Martin Sikorsky e Boeing contestano la U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft Decision

Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha presentato una protesta formale chiedendo all’U.S. Government Accountability Office (GAO) di rivedere la decisione dell’U.S. Army riguardo il Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) contract.

“Boeing sostiene la protesta presentata dal Team DEFIANT partner, chiedendo al GAO di rivedere la decisione dell’esercito.

Sulla base di un esame approfondito delle informazioni e dei feedback forniti dall’esercito, Lockheed Martin Sikorsky, a nome del Team DEFIANT, sta impugnando la FLRAA decision. I dati e le discussioni ci portano a ritenere che le proposte non siano state valutate in modo coerente per offrire il miglior valore nell’interesse dell’esercito, dei nostri soldati e dei contribuenti americani. L’importanza critica della FLRAA mission per l’esercito e la nostra nazione richiede la soluzione più capace, conveniente e con il minor rischio. Rimaniamo fiduciosi che DEFIANT X sia il transformational aircraft di cui l’esercito ha bisogno per portare a termine le sue complesse missioni oggi e anche in futuro”, afferma il comunicato di Boeing.

(NdR: La competizione riguardo il FLRAA vedeva due aeromobili coinvolti: il DEFIANT X e il V-280 Valor).

Il Bell V-280 Valor selezionato come nuovo U.S. Army Long Range Assault Aircraft

Textron Inc. aveva annunciato il 5 dicembre che Bell Textron Inc., una società Textron, si era aggiudicata il development contract per l’U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) program. Il riconoscimento si basa sul V-280 Valor tiltrotor di Bell, sviluppato e testato nell’ambito del Joint Multi-Role Technology Demonstrator (JMR TD) program iniziato nel 2013.

Alcune dichiarazioni a riguardo nel comunicato di Bell Textron del 5 dicembre:

“Siamo onorati che l’esercito degli Stati Uniti abbia scelto il Bell V-280 Valor come velivolo d’assalto di nuova generazione”, ha affermato Scott C. Donnelly, Textron’s chairman and chief executive officer. “Intendiamo onorare questa fiducia costruendo un sistema d’arma davvero straordinario e trasformativo per soddisfare i mission requirements dell’esercito. Siamo entusiasti di svolgere un ruolo importante nel futuro dell’Army Aviation”.

“Questo è un momento entusiasmante per U.S. Army, Bell e Team Valor, mentre modernizziamo le capacità dell’aviazione dell’esercito per i decenni a venire”, ha affermato Mitch Snyder, presidente e CEO di Bell. “Bell ha una lunga storia nel supportare l’aviazione dell’esercito e siamo pronti a dotare i soldati della velocità e del range di cui hanno bisogno per competere e vincere utilizzando l’high-performance long-range assault weapon system più maturo, affidabile e conveniente al mondo”.

“Questo premio si basa su un decennio di progressi del V-280 Valor attraverso la progettazione, la produzione e test approfonditi per dimostrare che questo velivolo soddisferà i requisiti del programma FLRAA. Bell e i suoi partner industriali hanno sistematicamente convalidato il velivolo V-280 e il loro modular open systems approach in collaborazione con l’esercito. L’initial contract perfeziona weapon system design, sustainment, digital enterprise, manufacturing, systems integration, flight-testing, airworthiness qualification”, concludeva Bell Textron.

