News Brevi – 31.12.2022

DELTA NEL 2022 HA PROSEGUITO IL SUO VIAGGIO VERSO LA SOSTENIBILITA’ – Delta informa: “Delta ha continuato a portare avanti nel 2022 il suo viaggio per connettere le persone a un futuro del volo più sostenibile. Dall’accoglienza di una nuova CSO e dallo sviluppo di partnership innovative, al progresso dei sustainable aviation fuel markets e all’ulteriore riduzione della plastica monouso a bordo, il lavoro nel 2022 ha contraddistinto Delta come leader della sostenibilità nel settore dell’aviazione. Pam Fletcher è entrata a far parte di Delta nel 2022 come primo Chief Sustainability Officer a essere nominato anche membro del Delta Leadership Committee, un gruppo di dirigenti senior responsabili della direzione strategica della compagnia aerea. Nel 2022 Delta ha aggiornato la sua offerta di prodotti a bordo con amenity kit realizzati artigianalmente, biancheria da letto riciclata, articoli di servizio riutilizzabili e biodegradabili. Insieme, i prodotti riducono il consumo di plastica monouso a bordo, aumentando significativamente il sostegno di Delta alle imprese gestite da minoranze e donne. Delta ha approfondito il suo impegno a investire in operazioni di terra più sostenibili nel 2022, fissando l’obiettivo di elettrificare il 50% dei suoi equipaggiamenti di terra entro il 2025. I progressi sono già ben avviati, con il 100% degli acquisti di core fleet equipment completamente elettrici nel 2022. Delta si è impegnata a rifornire il 10% delle sue operazioni con SAF entro la fine del 2030. Grandi progressi verso questo obiettivo sono stati compiuti nel 2022, nonostante l’attuale fornitura globale annuale di SAF sia insufficiente per operare una flotta delle dimensioni di Delta anche solo per un giorno. La compagnia aerea globale ha creato segnali di domanda per il SAF market e ha incoraggiato maggiori investimenti”. “Il 2022 ha visto la flotta di Delta, ancora una volta, diventare più efficiente. Basandosi sul lavoro per accelerare il ritiro degli aeromobili più vecchi durante i due anni precedenti, Delta ha accolto l’A321neo in servizio nel 2022, alimentato da motori Pratt & Whitney GTF™ che offrono il 20% in più di efficienza nei consumi rispetto agli A321ceo di Delta. Delta ha inoltre ordinato 100 Boeing 737-10 la cui consegna è prevista a partire dal 2025. Nel 2022 Delta ha collaborato con altre società creando tecnologie potenzialmente dirompenti che potrebbero accelerare il progresso verso l’aviazione net zero. Un esempio è il memorandum d’intesa di Delta per diventare la prima compagnia aerea con base negli Stati Uniti a collaborare con Airbus alla ricerca e allo sviluppo di velivoli alimentati a idrogeno e all’ecosistema necessario per effettuare la transizione. La decarbonizzazione dell’aviazione richiederà collaborazione e conoscenze condivise in tutto il settore e oltre. La partecipazione alla Sustainable Flight Challenge dell’alleanza SkyTeam è stato un modo nel 2022 in cui Delta ha utilizzato il potere delle sue partnership con le compagnie aeree per testare ed esplorare soluzioni di sostenibilità”, conclude Delta.

MALPENSA: TAMPONI A 90 EURO, ENAC DISPONE RIMBORSO PER I PASSEGGERI – Enac in un proprio comunicato stampa informa: “Enac ha disposto “l’immediata restituzione” delle somme riscosse in eccedenza per i tamponi effettuati per i passeggeri in arrivo sullo scalo di Malpensa con i seguenti tre voli: 26 dicembre 2022 1. Volo NO 977 NKG-MXP ata 6.19 – 98 pax (1 infant); 2. volo CA 837 WNZ-MXP ata 19.07 – 156 pax; 29 dicembre 2022 1. Volo NO 949 TSN-MXP ata 15.15 – 67 pax. I tamponi sono stai eseguiti al costo, sostenuto dai passeggeri, di 90 euro anziché di 20 euro, come fissato da ordinanza della regione Lombardia e dall’Ordinanza n.4/2021 della Direzione Aeroportuale di Malpensa. L’Enac ha quindi dato disposizione alla società incaricata dell’esecuzione dei controlli sanitari di effettuare l’immediata restituzione delle somme riscosse in eccedenza rispetto al costo massimo stabilito per policy di carattere generale stabilita sin dall’inizio della pandemia Covid 19 per favorire i controlli in sede aeroportuale per un migliore tracciabilità di eventuali passeggeri contagiati”.