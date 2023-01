F-35: il Pentagono e Lockheed Martin finalizzano il Lot 15-17 Agreement

L’F-35 Joint Program Office e Lockheed Martin hanno finalizzato il contratto per la produzione e la consegna di un massimo di 398 F-35 per 30 miliardi di dollari, inclusi U.S., international partners and Foreign Military Sales (FMS) aircraft, nei Lots 15 and 16, com opzioni per il Lot 17.

“L’F-35 offre capacità insuperabili ai nostri warfighters and operational commanders”, afferma l’Air Force Lt. Gen. Mike Schmidt, program executive officer, F-35 Joint Program Office. “Questo contratto raggiunge il giusto equilibrio tra ciò che è meglio per i contribuenti statunitensi, i military services, gli alleati e i nostri foreign military sales customers. L’F-35 è il principale multi-mission, 5th-generation weapon system e le Block 4 capabilities modernizzate di questi nuovi velivoli rafforzeranno non solo le capacità, ma anche l’interoperabilità con i nostri alleati e partner attraverso land, sea, air and cyber domains”.

“L’accordo include 145 velivoli per il Lot 15, 127 per il Lot 16 e fino a 126 per l’opzione contrattuale del Lot 17, incluso i primi F-35 per Belgio, Finlandia e Polonia.

I Lot 15-17 aircraft saranno i primi a includere il Technical Refresh-3 (TR-3), l’hardware modernizzato necessario per alimentare le Block 4 capabilities. TR-3 include un nuovo integrated core processor con maggiore potenza di calcolo, un panoramic cockpit display e una enhanced memory unit.

Questi velivoli si aggiungeranno alla crescente flotta globale, attualmente di 894 velivoli dopo le 141 consegne quest’anno. L’F-35 team era sulla buona strada per rispettare l’impegno di 148 velivoli come previsto, tuttavia, a causa di una temporanea pausa delle flight operations, tuttora in vigore, non è stato possibile effettuare i necessari acceptance flight tests.

Il contratto finalizzato conclude un anno in cui l’F-35 fornirà combat-proven airpower in tutto il mondo e una continua crescita internazionale. Quest’anno, Finlandia (leggi anche qui), Germania (leggi anche qui) e Svizzera (leggi anche qui) hanno firmato Letters of Offer and Acceptance (LOAs) come passo importante nell’approvvigionamento di velivoli F-35“, afferma Lockheed Martin.

“Continuare ad aggiungere nuovi paesi alla nostra flotta globale di F-35 convalida ulteriormente la capacità e l’accessibilità di questo velivolo nel fornire 21st Century Security a nazioni e alleati”, ha affermato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin vice president and general manager, F-35 Program. “Semplicemente non c’è nessun altro velivolo che possa fare tutto ciò che fa l’F-35 per scoraggiare anche le minacce più avanzate”.

“I partecipanti all’F-35 program comprendono attualmente 17 paesi. Ad oggi, sono stati addestrati più di 1.870 piloti e 13.500 manutentori e la flotta F-35 ha superato più di 602.000 cumulative flight hours”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)