News Brevi – 02.01.2023

TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA: UN FALCON 900 DELL’AERONAUTICA MILITARE IN VOLO DA ALGHERO A FIRENZE – Nella mattinata di oggi, un bimbo di 3 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Alghero a Firenze con un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è decollato poco dopo le 05:00 locali dall’Aeroporto di Alghero, con a bordo il piccolo paziente, la madre e una equipe medica per l’assistenza sanitaria durante il volo. L’aereo è atterrato a Firenze alle 06:05 locali, da dove il bimbo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Meyer. Il trasporto d’urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari, attivato dall’Ospedale SS. Annunziata di Sassari a causa delle critiche condizioni di salute del bimbo. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività e l’Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di volo, mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica. Sono centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli dell’Aeronautica Militare, mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare equipe ed apparecchiature mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche, o addirittura l’ambulanza con il paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA LANCIA LA CAMPAGNA “VUELA, VUELA” – Iberia informa: “Iberia ha appena lanciato la sua prima campagna dell’anno, “Vuela, vuela”. Da oggi fino al 19 gennaio è possibile acquistare i biglietti per viaggiare a prezzi molto convenienti, per volare fino al 15 giugno (festivi esclusi e Pasqua). Questa campagna sarà disponibile in Spagna, Europa e America Latina. Per soli 20 euro a tratta è possibile godersi una fuga in diverse città della penisola e delle isole come Ibiza, Santiago de Compostela, Barcellona o Santander. Inoltre, anche i residenti delle Isole Canarie o Baleari possono applicare lo sconto corrispondente. Volare in Europa è possibile a partire da 25 euro a tratta. Ad esempio, i voli per Porto sono disponibili da 25 euro, per Nizza o Nantes da 29, o per Roma, Venezia o Parigi da 39 euro a tratta, tra molti altri. Iberia offre prezzi bassi per volare verso tutte le destinazioni negli Stati Uniti: New York da 174 euro a tratta, Chicago da 182 euro, Boston da 189 euro a tratta, Washington da 192, San Francisco da 202, Miami da 214, Los Angeles da 242 euro a tratta e Dallas da 284. Per le destinazioni in America Latina, è possibile trovare biglietti a partire da 250 euro a tratta per viaggiare a San Juan de Puerto Rico, 298 a Città del Messico, 306 a San José de Costa Rica, 307 a L’Avana. La campagna prezzi include anche la possibilità di acquistare pacchetti volo + hotel sulla pagina della compagnia aerea, tutti insieme e più economici che separatamente. Iberia lancia la sua campagna “Vuela, vuela” non solo per il mercato spagnolo, ma anche in diversi paesi europei, in particolare in Francia, Germania e Italia. In America Latina la attiverà per i viaggiatori provenienti da Colombia, Argentina, Cile e Messico”.

SAUDIA INAUGURA UNA NUOVA SEDE OPERATIVA A KAIA – Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) ha inaugurato il nuovo edificio per le operazioni SAUDIA presso l’aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda. Il nuovo edificio sosterrà inoltre SAUDIA nei suoi sforzi per rendere KAIA un hub globale. “Costruito interamente dalla Saudi Airlines Real Estate Development Company (SARED) su un’area di 50.000 metri quadrati, l’edificio a due piani può ospitare oltre 1.100 dipendenti. Durante le fasi di progettazione, costruzione e implementazione dell’edificio, SARED ha dato priorità all’incorporazione e al rispetto dei più elevati standard di sicurezza e protezione. La struttura è conforme ai più alti standard internazionali di sostenibilità. L’obiettivo è anche quello di fornire un ambiente di lavoro ideale che favorisca la produttività e l’innovazione dei dipendenti. L’edificio è situato in prossimità del lato opposto dell’aeroporto, così da garantire ai piloti e ai membri dell’equipaggio di cabina un facile accesso. Si tratta di un vero e proprio mini terminal, completo di chioschi per l’imbarco automatico e cinque nastri per i bagagli, oltre a circa 15 sale riunioni per i briefing pre-volo dell’equipaggio di cabina”, afferma SAUDIA. “Il nuovo edificio operativo è composto da diversi dipartimenti, tra cui l’ampio Centro di Controllo delle Operazioni. È il più grande centro di questo tipo in Medio Oriente e il 12° a livello mondiale. Come cuore pulsante di SAUDIA, il centro coordina le linee di business del gruppo, comunica con gli aeromobili attraverso le sue strutture all’avanguardia per garantire il controllo dei piani operativi e segue in tempo reale il traffico aereo in tutti gli aeroporti nazionali e internazionali. L’edificio dispone anche di un Centro di risposta alle emergenze: questa sala completamente attrezzata utilizza i più recenti sistemi integrati per analizzare gli imprevisti e accelerare il processo decisionale. L’edificio dispone anche di un dipartimento di sicurezza e garanzia della qualità che supervisiona le operazioni quotidiane di tutti gli enti aeroportuali interessati. Il dipartimento ha il compito di formulare raccomandazioni tecniche per mantenere la sicurezza operativa, che è sempre stata un segno distintivo del brillante curriculum di sicurezza di SAUDIA”, conclude SAUDIA.