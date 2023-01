Brussels Airlines e Brussels Airport: prima consegna di Sustainable Aviation Fuel attraverso la NATO pipeline

A partire dal 1 gennaio 2023, la NATO pipeline che rifornisce Brussels Airport di cherosene sarà aperta per il trasporto di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Brussels Airlines ha trasportato a Brussels Airport il primo lotto di sustainable aviation fuel con questo sistema. La compagnia aerea ha operato un simbolico primo SAF flight, da Bruxelles a Malaga.

“Brussels Airport è l’unico aeroporto belga completamente rifornito di cherosene tramite la NATO pipeline. D’ora in poi, anche i sustainable aviation fuels possono essere forniti in modo rapido ed ecologico tramite questo sistema. Un traguardo importante per incrementare l’utilizzo di carburanti sostenibili nei prossimi anni e ridurre le emissioni di CO2.

I sustainable aviation fuels possono ora essere consegnati a Brussels Airport in modo regolare, sicuro e privo di CO2 attraverso la NATO pipeline (CEPS o Central Europe Pipeline System). Brussels Airport è l’unico aeroporto belga completamente connesso a questo pipeline network e chiedeva da tempo di poter ricevere non solo cherosene ma anche SAF attraverso questa pipeline. Grazie alla cooperazione della NATO, questo è stato possibile da oggi. Brussels Airlines è la prima compagnia aerea a volare con SAF trasportato attraverso questo sistema.

SAF o Sustainable Aviation Fuel è il nome collettivo di vari sustainable aviation fuels. Il SAF riduce le emissioni di gas serra fino all’80% per tutto il ciclo di vita rispetto all’utilizzo di aviation fuel fossile. Il Neste MY Sustainable Aviation Fuel utilizzato da Brussels Airlines è prodotto da rifiuti sostenibili, 100% rinnovabili e materie prime residue, tra cui olio da cucina usato e rifiuti di grasso animale. Brussels Airlines ha acquistato 2.000 barili da 1.000 litri ciascuno con un blend del 38% SAF per questo progetto pilota. Il sustainable aviation fuel è stato trasportato da Brussels Airlines dalle Neste’s blending facilities a Gand via CEPS pipeline alla fuel storage facility a Brussels Airport il 1° gennaio subito dopo la mezzanotte, consentendo a Brussels Airlines di operare i suoi primi voli con SAF il 1° gennaio”, afferma Brussels Airlines.

“Per raggiungere i nostri obiettivi climatici, nei prossimi anni dovremo aumentare drasticamente l’uso di alternative ai combustibili fossili. Accanto al rinnovo della flotta, il sustainable aviation fuel è lo strumento più efficace attualmente disponibile per ridurre le emissioni dei viaggi aerei. Insieme a Lufthansa Group, abbiamo già investito nella produzione e nell’uso di SAF per diversi anni. Il fatto che ora possiamo trasportare il sustainable aviation fuel dalla blending facility fino ai nostri aerei a Brussels Airport in modo rapido ed ecologico è un passo importante per aumentare l’uso di questo tipo di carburante nel prossimo futuro”, ha affermato Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines.

“Questa è una pietra miliare importante per rendere l’aviazione più sostenibile a Brussels Airport. La disponibilità di sustainable aviation fuels in aeroporto è stata una priorità per noi e siamo lieti che, grazie al sostegno della NATO, possiamo già raggiungere questo obiettivo con un preavviso così breve. Come aeroporto, nell’ambito del nostro European Stargate program, abbiamo espresso l’ambizione di puntare al 5% di SAF sulle importazioni totali di cherosene entro il 2026. È più veloce dell’obiettivo europeo, ma vogliamo impegnarci pienamente insieme ai nostri airline partners. Il fatto che il nostro vettore nazionale Brussels Airlines sia già in testa con un primo ordine di SAF è un ottimo inizio per realizzare questa ambizione”, ha affermato Arnaud Feist, CEO of Brussels Airport.

“Il sustainable aviation fuel è lo strumento più efficace attualmente disponibile per ridurre le emissioni dei viaggi aerei. Neste sta lavorando con partner come Brussels Airlines e Lufthansa Group, aeroporti e fornitori di servizi logistici per rendere disponibile il SAF in tutta Europa e nel mondo. A seguito dell’autorizzazione della NATO a trasportare SAF sul CEPS pipeline system, siamo orgogliosi di essere i primi a consegnare SAF nella pipeline verso Brussels airport. Non vediamo l’ora di utilizzare il più grande pipeline system in Europa per rifornire altri aeroporti nel prossimo futuro. Le pipelines sono il modo più efficiente per rifornire, poiché Neste sta aumentando la capacità di produzione di SAF a 1,5 milioni di tonnellate all’anno nel 2023″, ha affermato Jonathan Wood, Vice President Europe, Renewable Aviation at Neste.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)