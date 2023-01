Iberia riconosciuta da Cirium come compagnia aerea più puntuale in Europa nel 2022

Iberia è stata riconosciuta come compagnia aerea più puntuale in Europa dalla società di consulenza internazionale Cirium, leader mondiale in aviation analysis. “Nonostante le sfide operative in molti aeroporti in cui opera la compagnia, soprattutto durante l’estate, Iberia è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa per sei mesi consecutivi a partire da maggio 2022.

Secondo l’On-time Performance Report di Cirium, l’analisi di settore più longeva sulla puntualità, l’85,87% dei voli della compagnia aerea spagnola nel 2022 è arrivato puntuale a destinazione, su un totale di 91.154 voli. È stata la compagnia aerea più puntuale in Europa da maggio a ottobre”, afferma Iberia.



“Dopo due anni segnati dalla pandemia COVID-19, quando il settore aereo ha dovuto affrontare la crisi più profonda della sua storia, il 2022 è stato l’anno della ripresa del settore, ma ha anche presentato grandi sfide operative a causa di una domanda superiore a quella prevista dagli esperti del settore. Durante i mesi estivi, numerosi aeroporti europei e nordamericani in cui opera Iberia hanno avuto problemi operativi dovuti, tra l’altro, alla carenza di personale. Nonostante ciò, Iberia ha mantenuto i suoi standard di puntualità ed è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa durante i mesi estivi”, prosegue Iberia.

“La puntualità è una delle qualità che i nostri clienti apprezzano di più, quindi questo premio è per noi motivo di grande orgoglio e riconosce il grande lavoro di ognuno dei dipendenti che rendono possibile il decollo e l’atterraggio dei nostri aerei ogni volta. Congratulazioni a tutto il team Iberia che ha lavorato insieme per un obiettivo comune. Poche pietre miliari dimostrano meglio della puntualità lo spirito del lavoro di squadra, l’impegno, la professionalità e l’orgoglio, perché tutte le aree e le attività della compagnia devono lavorare insieme senza soluzione di continuità come un’orchestra per garantire il successo delle operazioni”, ha affermato Javier Sánchez-Prieto, CEO di Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)