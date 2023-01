Emirates sigla accordo per promuovere il turismo nelle Bahamas

Emirates ha siglato un accordo con il Ministry of Foreign Affairs delle Bahamas per promuovere il turismo nell’arcipelago caraibico. La compagnia aerea e il Bahamas Ministry of Tourism intraprenderanno iniziative congiunte per aumentare il traffico di visitatori verso le isole dai mercati chiave attraverso il network di Emirates.

Il memorandum d’intesa (MoU) è stato firmato da HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive e HE Tony Joudi, Ambassador of The Bahamas to the UAE and the State of Qatar, presso l’Emirates Group Headquarters. Alla cerimonia della firma erano presenti anche Adnan Kazim, Emirates Chief Commercial Officer e Salem Obaidalla, Emirates Senior Vice President of Commercial Operations for the Americas.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas nel sostenere i suoi obiettivi di rilanciare l’economia turistica della nazione. Attraverso le nostre partnership con United e Air Canada, non vediamo l’ora di svolgere un ruolo chiave nella promozione delle Bahamas come destinazione turistica chiave. I clienti globali di tutta la nostra rete possono usufruire dei servizi Emirates per i nostri punti in Nord America e beneficiare di una migliore connettività e accesso alle isole”.

His Excellency Tony Joudi, Ambassador of The Bahamas to the UAE and the State of Qatar, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Emirates per aver svolto un ruolo nel rafforzare il legame tra i due Paesi. Il turismo è la linfa vitale dell’economia della nostra nazione e, aumentando gli arrivi di visitatori nella nostra paradisiaca isola tropicale, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi di stimolare l’economia del turismo e dare slancio al clima imprenditoriale. Emirates è un facilitatore della connettività globale e collega l’Oriente con l’Occidente e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con la compagnia aerea per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi turistici. L’economia nel suo complesso beneficerà di un ulteriore impulso al turismo e il nostro Paese ha effettuato importanti investimenti infrastrutturali per far fronte all’atteso boom del turismo. A nome del governo delle Bahamas e del popolo della nazione, non vediamo l’ora di organizzare un viaggio di familiarizzazione all’inizio di quest’anno per influencer e media per sperimentare in prima persona il meglio delle offerte della nostra nazione ed evidenziarla come una delle principali destinazioni turistiche per il loro pubblico”.

“In base al protocollo d’intesa, entrambe le parti collaboreranno a campagne promozionali congiunte a beneficio della compagnia aerea e per aumentare gli arrivi di turisti alle Bahamas, mettendo in mostra l’attrattiva della destinazione per visitatori e vacanzieri. L’accordo vedrà anche attività di marketing tra cui viaggi di familiarizzazione con i media e commerciali, nel primo trimestre del 2023, e lo sviluppo di pacchetti turistici su misura, attraverso il tour operating arm Emirates Holidays, che possono essere prenotati dai clienti attraverso la vasta rete della compagnia aerea. Entrambe le parti hanno anche concordato di esplorare le opportunità di collaborare a campagne pubblicitarie congiunte per promuovere la destinazione.

Emirates attualmente vola verso 12 punti negli Stati Uniti oltre a Toronto. I clienti Emirates di tutto il global network possono utilizzare i suoi servizi per volare verso destinazioni statunitensi come Houston, Chicago o Newark, prima di collegarsi a Nassau con United, grazie alla partnership tra le due compagnie aeree. I viaggiatori possono anche volare alle Bahamas via Toronto, con la compagnia di bandiera canadese Air Canada, che ha attivato la sua partnership in codeshare a novembre”, afferma Emirates.

“Sebbene la maggior parte del traffico di visitatori alle Bahamas sia composta da viaggiatori provenienti da Stati Uniti e Canada, le Bahamas attraggono anche turisti da altri punti internazionali del network Emirates, tra cui Emirati Arabi Uniti, Grecia, India, Cina, Filippine e Singapore.

Attualmente i clienti Emirates possono connettersi a Nassau Airport su codeshare flights con Air Canada via Toronto e dai principali aeroporti statunitensi tra cui Houston (IAH), Newark (EWR) e Chicago (ORD) su interline interline flights con United. Emirates opera una moderna flotta di Boeing 777 e Airbus A380 verso una rete di oltre 130 destinazioni”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)