Tecnam Aircraft nomina Aviation Unlimited distributore esclusivo per il Canada

Tecnam Aircraft ha annunciato la nomina di Aviation Unlimited come Exclusive Dealer for Sales and Service for Canada.

“Aviation Unlimited offre la product line completa Tecnam di Light Sport, nonché Certified Single and Twin Engine Aircraft. La flotta Tecnam è perfetta per il Canada in quanto gli aeromobili offrono la migliore efficienza, performance e valore, soddisfacendo i più recenti standard di certificazione con una caratteristica unica come ‘the greenest fleet on the market’.

Il Canada è un mercato importante per Tecnam e con Aviation Unlimited nuovi clienti e proprietari possono aspettarsi un servizio di alto livello.

Il primo velivolo ad essere commercializzato sarà il rinomato P2006T MkII“, afferma Tecnam.

“Il Tecnam P2006T MkII è un twin-engine four-seat aircraft con landing gear completamente retrattile. La sua semplicità, le grandi performance, l’efficienza e l’ergonomia sono ciò che rende questo velivolo ideale per il multi-engine training, così come per cross-country flying. Il P2006T offre un valore imbattibile e un design innovativo con una moderna suite avionica Garmin, che integra tutti i primary flight, navigation, communication and terrain data su due LCD ad alta definizione. Il velivolo è inoltre dotato di un S-Tec 55x high-performance, two-axis autopilot, con funzionalità avanzate.

Dotato di due motori Rotax 912S3, il Tecnam P2006T mostra un notevole risparmio di carburante e può essere utilizzato con carburante AVGAS e MOGAS a 95 ottani, con conseguenti grandi riduzioni dei costi.

Il P2006T è ideale per il flight training, in quanto il velivolo si è dimostrato molto agrvole da pilotare, i comandi sono leggeri da azionare, e può competere anche con un single engine aircraft riguardo i consumi consentendo, con una sola piattaforma, diversi rating come Multi Engine Piston (MEP), Variable Pitch Propeller, EFIS, retractable landing gear”, prosegue Tecnam.

“Sulla base di dati recenti e benchmark del settore, il produttore di aeromobili Tecnam ha rivelato che le scuole di volo che gestiscono le single and twin-engine fleets di Tecnam possono risparmiare fino a 10 tonnellate di emissioni di CO2 per ogni singolo graduato con Commercial Pilot License, una riduzione del 60% rispetto alle flotte che utilizzano 100LL fuel, per 155 flight hours, di cui 30h su biposto”, conclude Tecnam.

“Aviation Unlimited è orgogliosa di essere una family company specializzata in aeromobili ad alte prestazioni, tecnicamente avanzati. Il brand Tecnam racchiude in sé tutte queste caratteristiche ed è uno dei più innovativi sul mercato. Crediamo che sia il momento giusto per allineare gli incentivi e riconquistare il mercato canadese”, ha affermato Isaac Capua, Vice-President, Aviation Unlimited.

“Avere Aviation Unlimited a bordo è la chiave per supportare la nostra crescita in Canada e Nord America, supportare i nostri clienti esistenti ed espandere la consapevolezza riguardo i nostri aerei”, ha affermato David Copeland, Director fo Sales, Tecnam US.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)